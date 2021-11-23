全斗煥逝世｜晚年患多發性骨髓瘤 周身骨痛勿輕視CRAB症狀要留神

任內曾血腥鎮壓光州民運的韓國前總統全斗煥11月23日逝世，終年90歲，他晚年亦被診斷出患有多發性骨髓瘤。事實上，多發性骨髓瘤的患者亦大多以老人為主，由於其症狀為持續骨痛，因此容易被老人視為一般的「周身骨痛」而忽視，繼而延誤病情。

全斗煥最後一次公開露面為今年8月9日就光州事件受害者案出庭。（路透社）

全斗煥被視為韓國最後獨裁者

據韓媒報道，全斗煥於11月23日上午8時40分，在首爾西大門區延禧洞的住所去世。全斗煥於八十年代主政韓國期間，雖然成功延續漢江奇蹟，促進韓國的經濟發展，但任內卻曾血腥鎮壓光州民運，「劊子手」形象成為執政污點，他亦被視為韓國最後的獨裁者。

全斗煥最後一次公開露面為今年8月9日就光州事件受害者案出庭，庭上他出現呼吸困難、口齒不清等情況而須中途退庭，其後證實罹患多發性骨髓瘤。當時有韓媒報道指，全斗煥離世前已無法進食、體重暴降，也由於他年事已高，只能選擇補充電解質、改善高鈣血症狀的保守療法。

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多發性骨髓瘤患者多為老人

多發性骨髓瘤其實與白血病、淋巴瘤一樣，均是血癌的一種。而造成多發性骨髓瘤的原因，則因為由骨髓所製造的漿細胞出現癌變，分泌異常抗體蛋白，稱為副蛋白。此症影響骨髓及多處骨骼地方，包括脊椎骨、頭顱骨、骨盆骨、肋骨以及肩與臀關節等骨骼，因此稱為多發性骨髓瘤，然而醫學界目前尚未完全清楚漿細胞出現癌變的原因。

據香港癌症資料統計中心最新資料顯示，本港2019年有320宗多發性骨髓瘤新症，當中有202宗的患者為65歲或以上的長者，同年有147宗多發性骨髓瘤的死亡個案。雖然多發性骨髓瘤在本港並不算常見，不過由於其症狀為持續骨痛，因此容易被一般人誤以為只是一般腰痠背痛，未必聯想到症狀原來與血癌有關。

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多發性骨髓瘤「CRAB」症狀

多發性骨髓瘤的症狀主要可分為「CRAB」四大類，分別為 :

C：血鈣高（Calcium）

口渴、尿頻，甚至神志不清



R：腎功能變差（Renal）

腎衰竭



A：貧血（Anaemia）

疲倦、氣促、頭暈



B：溶骨性病變（Bone lesion）

周身骨痛、無故骨折



由於上述的多發性骨髓瘤症狀容易與其他疾病混淆，因此如醫生懷疑患者患上多發性骨髓瘤症，主要透過以下方式診斷：

．血球常規檢查

．血鈣、血蛋白及肝腎功能

．掃瞄全身骨骼 (X-光、磁力共振或正電子掃描)

．血清及尿液蛋白質電泳檢查及免疫電泳檢查

．免疫球蛋白定量

．骨髓穿刺檢查及基因測試

．尿液常規及24小時尿蛋白檢查

．β2微球蛋白



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多發性骨髓瘤暫未能根治

多發性骨髓瘤一般可分三期，第一期存活時間平均約5年，第二期約3年，第三期約1年半。雖然骨髓瘤目前仍難根治，但藥物治療加上自體血幹細胞移植，可大大提升骨髓瘤的緩解率及存活率。

在針對治療骨髓瘤病變細胞方面，目前主要透過藥物治療、血幹細胞移植或放射治療等進行治療。

藥物治療



治療骨髓瘤的有效藥物包括硼替佐米(Bortezomib)、沙利度胺(Thalidomide) 或來那度胺(Lenalidomide)，當中以硼替佐米(Bortezomib)成效尤其顯著。沙利度胺和來那度胺亦是對骨髓瘤有效之藥物。

類固醇(Corticosteroid)藥物可有效抑制癌細胞。

化學治療（簡稱「化療」)，即採用藥效較強的藥物，以殲滅骨髓中的骨髓瘤細胞。化療會破懷骨髓瘤細胞，使它們無法分裂和繁殖。

針對骨髓瘤的化療藥物包括：美法侖(Melphalan)、環磷硫胺(Cyclophosphamide)及羥基紅比黴素(Doxorubicin Hydrochloride) 。

聯合治療方案把硼替佐米混合沙利度胺、來那度胺或其他化療藥物混合使用，並加入類固醇，效果更佳。

血幹細胞移植



血幹細胞移植就是將正常的血幹細胞移植到患者不正常的骨髓之內，恢復病者造血功能。根據骨髓細胞來源的不同，可分為異體移植與自體移植兩種。治療多發性骨髓瘤，一般用自體移植。

進行自體移植前，患者必須先接受藥物治療，控制病變細胞，緩解病情；自體移植有兩個階段，先打升白血球針，醫生從血液中收集病者血幹細胞，然後低溫冷藏兩星期為病者注射大劑量化療藥物美法侖(Melphalan)殺死癌細胞，同時壓制骨髓功能，再輸入已解凍血幹細胞，令骨髓回復正常。

放射治療



針對性局部放射治療是能殺死骨髓瘤細胞，可舒緩病情。

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在飲食方面，患者亦可遵從以下原則：

．多飲用暖水

．少吃多餐

．進食一些含豐富蛋白質的食物

．當白血球數量偏低時，新鮮水果暫不宜進食

．不應進食醃製或發酵食物，如：梅菜、腐乳等

．不應進食未經煮熟的肉類、翻煮食物、外賣食物、

．不應喝含酒精的飲料



資料來源：韓聯社、香港血癌基金、香港癌症資料統計中心、台灣多發性骨髓瘤研究室