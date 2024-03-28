旅行戴隱形眼鏡3大NG事項及打包清單　留意頻率、材質及配戴時長

很多港人喜歡趁著復活節長假期，前往海外旅行放鬆身心。為了方便行動並拍攝出打卡美照留下回憶；除了準備漂亮衣服，對於「四眼一族」來說，隱形眼鏡也成為了行李中必不可少的物品。然而，配戴隱形眼鏡有什麼注意事項呢？打包整理時又該如何選擇？健康Easy特意邀請到註冊專業視光師梁偉豪為大家逐一拆解。



旅行選「日拋」更舒適 種類、材質要注意

為了抓緊時間觀光當地著名景點、享受當地美食，大家多數將行程編排得非常緊密，更少不免早出晚歸。專業視光師梁偉豪建議，雖然市面上的隱形眼鏡種類繁多，但出外旅遊期間最好選擇一次性日拋型，用完即棄，每天更換省卻鏡片清潔保養的煩惱，方便又衛生。使用日拋型，微生物附著鏡片的機率越低，減低眼晴感染風險。

專業視光師梁偉豪^

愛美的女生們通常喜歡配戴顏色款隱形眼鏡，拍照看起來雙眼明亮有神更吸引；他指出，顏色款透氧度相對較低，如當日要長時間活動，最好預備多一對透明款作替換。含水量並非越高越好，應選擇42-58%最為適中。與傳統水膠材質 （HEMA）的隱形眼鏡比較，矽水凝膠（Silicone Hydrogel）物料的鏡片較雖然稍硬及親水效果比較差，找專業的視光師驗配比較好；但由於含有矽的成份，所以形成高透氧的特性，舒適度倍增。

雖然配戴顏色款隱形眼鏡，拍照看起來雙眼很有神，但透氧度相對較低。（圖片： Unsplash）

視光師拆解3大NG行為

1. 配戴時長過久

想安全配戴隱形眼鏡，必須先由眼科醫生或專業視光師進行驗配。視光師提醒，一般來說顏色款最多可配戴8-10小時，而透明款則是12-14小時，但確實配戴時間是由專業視光師檢查後才能決定。每天配戴時間不宜過長，否則有機會造成眼睛角膜缺氧、引起眼睛乾澀、有異物感等，嚴重更有角膜增生血管、危害視力等健康風險。

2. 護理液沒有定時更換

週拋、月拋隱形眼鏡的保養程序相對繁複，因為使用限期較長，所以容易滋生細菌，開封後必須妥善保存，而且到期必須丟棄。視光師表示，簡單護理分成3步；先將清潔液滴在鏡片上，以手指前後磨擦兩面清走沉積的污垢和蛋白質、然後進行沖洗，最後放置每日更換的護理液或隱形眼鏡消毒藥水中浸泡，以保持鏡片衛生和潔淨。

旅行時如果忘記攜帶護理液，可暫時以生理鹽水代替作清潔，不過最好在當地購買多功能隱形眼鏡溶液浸泡鏡片；切勿使用自來水或蒸餾水。

週拋、月拋隱形眼鏡配戴前要妥善清潔。（圖片：shutterstock）

3. 出現不適仍堅持配戴

配戴隱形眼鏡時，一旦出現不適如：痕癢、紅眼、乾澀等，建議最好不要搓揉眼睛，並使用眼藥水作即時舒緩，及後症狀若持續或惡化，必須馬上停止配戴。如果以上情況頻繁發生，代表隱形眼鏡不適合或存有潛在風險，請盡快諮詢眼科醫生或專業視光師。

搭飛機、進行水上活動可戴隱形眼鏡嗎？

坊間有不少傳言，指搭飛機、進行水上活動時不可配戴隱形眼鏡。視光師解釋，由於飛機屬於密閉空間，加上空氣濕度低，往往容易造成眼睛乾澀。他建議配戴隱形眼鏡者可使用眼藥水或人工淚液，幫助眼睛保濕。如果飛行時間太長，最好換成框架眼鏡，請勿戴著隱形眼鏡睡覺。

至於水上活動方面，為了安全起見，建議使用日拋型隱形眼鏡；但活動結束後應立即丟棄，以防止受到海水或游泳池水的污染，並更換一對全新的隱形眼鏡或改戴框架眼鏡。

玩水建議使用日拋型隱形眼鏡，活動結束後應立即丟棄。（圖片：shutterstock）

行李打包清單一覽

日拋型隱形眼鏡使用者：

根據旅行天數攜帶雙倍數量的隱形眼鏡以防萬一，並攜帶單次獨立支裝使用眼藥水。

月拋型隱形眼鏡使用者：

如過旅行時間少於一個月，建議攜帶多2副額外的隱形眼鏡。而且要準備隱形眼鏡盒、單次使用多功能眼藥水或人工淚液，及多功能護理液355mL及60mL各一支，不過要留意大容量的護理液只可寄艙托運。至於取鏡夾子，則視乎個人習慣。

不過無論使用何種隱形眼鏡，最保險的方式還是攜帶框架眼鏡作為備用，防患於未然。

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^梁偉豪視光師

香港理工大學視光學榮譽學士，視光學專業文憑，香港專業視光學會會員，香港角膜矯型學會及隱形眼鏡學會會員

香港註冊視光師（Part I)