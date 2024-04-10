醫療體系｜公營醫療壓力大 輪候時間無了期 市民何去何從？

香港公營醫療壓力過大、不勝負荷的問題討論多年，至今仍然未有解決方法。市民面對有病醫不得，輪候時間無了期的情況，除了苦苦等待公立醫院和捱貴診金去私立醫院之外，難道就沒有第三個選擇？



本港公營醫療服務供不應求已是老生常談，但到底情況有多嚴峻？其實只要瀏覽醫院管理局（下稱：醫管局）官網的資料就可以一清二楚。

專科新症輪候最長要等足４年！

（圖片來源：截圖自醫管局官網）

醫管局為專科門診診所實施分流制度，以確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。新轉介個案通常先由護士甄別，再經由相關專科醫生覆核，然後分為緊急、半緊急和穩定個案。讓緊急、有需要的人可以優先使用醫療服務，這項措施的原意是好的，無奈由於醫療服務供不應求，半緊急和穩定個案輪候時間可謂天淵之別，隨時可以有上百個星期的差距！

九龍區一直被視為「公營醫療重災區」，根據醫管局最新一期公布的專科門診輪候時間，被判定為穩定的外科、耳鼻喉科及眼科新症平均的輪候時間大多接近甚至超過100個星期，其中最誇張的是九龍西眼科新症輪候時間，需要204個星期，約需要四年才能見到醫生。

而其他常見的專科，例如骨科，手術的輪候情況同樣嚴峻，目前約有36,000宗個案正在輪候全關節置換手術，但現時新界西聯網的輪候時間平均最長要等上7.2年（87個月）才可做手術。如果醫療體系在未來數年仍未出現改善，這些輪候時間恐怕還會進一步延長。

至於本港急症室等候時間，根據醫管局的最新數據，現時只有長洲醫院的等候時間是大約一小時，其他醫院全都需等候一小時以上，而等候時間最長的屯門醫院更是要等超過八小時。

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公院等待無了期 私院貴到比唔起！

可能有人會問，既然等待時間這麼長，為何還要執着於公營醫療？為何不去私家醫院？這個問題的答案歸根究底都是一個「錢」字。

其實香港是全球擁有最多補貼的醫療保健系統之一，政府承擔了約 95% 的住院和臨床費用。以現時急症室的收費為例，公營醫療的價格只需$180，而私家醫院最貴可超過$1,000，這只是診症費，不包括藥費及化驗費等。

若因病而要住院，收費更是天差地別。以公立醫院而言，只有公價的入院費75元，和住院費每天120元；但私家醫院就會按病房的級別來收費，分別是：普通病房 $500 至 $1,800；半私家房$850至$3,600；私家房$1,900至$23,000。而且部份私家醫院為防止病人「走數」，更會視乎病房級別，在入院時收取介乎 $4,000至 $10萬不等的按金。

除此之外，目前大部份私家醫院的收費無劃一標準，透明度也相對較低。私家醫院雜費較多，而 13 間私家醫院收費亦各有不同，病人隨時到付費時才發現收費金額龐大，收費的不確定性亦是令人卻步的主要原因。

市民出路何在？ 唯有自購醫療保險「積穀防饑」

完善的醫療系統是一個城市穩定發展的基石，然而，本港公立醫院服務早已超出負荷，醫護人手和床位都嚴重不足，市民使用公營專科服務隨時要輪候數年，而且眼看問題討論多年，政府亦遲遲未能推移行之有效的解決方案，市民難道就只能啞忍？

事實上，如果政府能改善整個香港的醫療系統將會是最好的結果，但我們心底裏都明白，可以將根深蒂固的醫療問題一下子就解決的方法哪裡都不存在。作為「升斗市民」，我們唯有退而求其次，及早為自己的晚年做好打算，正所謂「積穀防饑」，只要做好準備，無論要面對怎樣的疾病亦可早著先機。而就目前香港的社會環境而言，購買醫療保險可能就是最好的選擇。

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