心驚驚茶餐廳|飲奶會令血管鈣化？醫生拆解心血管鈣化5大風險因素
撰文：王玥晨
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不要以為骨質疏鬆症只會發生在長者身上，其實骨質密度於30歲後開始下降，補鈣要趁早！但網傳吸收太多鈣會導致心血管鈣化，增加患心臟疾病風險，難道補鈣便需犧牲心臟健康？一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽聖保祿醫院心臟中心主管鄒凱勳醫生的專業分享！
攝影：蘇煒然
問題1：甚麼是心血管鈣化？
鄒凱勳醫生：隨着年齡漸長，血管裡的斑塊會慢慢累積，而膽固醇、血糖、吸煙等因素更會導致斑塊增生，令血管收窄。當血管的斑塊出現鈣化情況，將進一步令血管收窄的情況更嚴重。有7成女性病患者與9成男性病患者於70歲以上也有不同程度的血管斑塊累積，令心血管收窄，甚至出現心臟病發的情況。
問題2：如何治療心血管鈣化？
鄒凱勳醫生：心血管阻塞分為輕微、中度及嚴重3大程度，當中血管收窄了7成或以上為嚴重心血管阻塞。心臟科醫生會透過心臟導管，評估血管的鈣化程度，若鈣化情況多於180度、厚度多於0.5毫米或長度多於5毫米，便較難以「通波仔」形式撐開血管，需先優化血管情況再放入心臟支架。
問題3：哪類人士特別容易患上心血管鈣化？
鄒凱勳醫生：高血壓、高膽固醇、高血糖、吸煙與家族性遺傳均會增加斑塊累積與血管鈣化的機率，建議加以控制5大風險因素，例如戒煙、控制血糖、膽固醇與血壓水平。
問題4：日常生活中，應如何降低患上心血管鈣化的風險？
鄒凱勳醫生：要小心控制5大風險因素，建議高膽固醇患者定期抽血，飲食上應奉行低糖、低鹽、低膽固醇的原則。此外，亦建議患者定期運動，每星期應進行最少150分鐘中強度運動，例如乒乓球、游泳、緩步跑等，減低心血管疾病復發的機會。
*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。
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