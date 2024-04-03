心驚驚茶餐廳|飲奶會令血管鈣化？醫生拆解心血管鈣化5大風險因素

不要以為骨質疏鬆症只會發生在長者身上，其實骨質密度於30歲後開始下降，補鈣要趁早！但網傳吸收太多鈣會導致心血管鈣化，增加患心臟疾病風險，難道補鈣便需犧牲心臟健康？一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽聖保祿醫院心臟中心主管鄒凱勳醫生的專業分享！

攝影：蘇煒然



問題1：甚麼是心血管鈣化？

鄒凱勳醫生：隨着年齡漸長，血管裡的斑塊會慢慢累積，而膽固醇、血糖、吸煙等因素更會導致斑塊增生，令血管收窄。當血管的斑塊出現鈣化情況，將進一步令血管收窄的情況更嚴重。有7成女性病患者與9成男性病患者於70歲以上也有不同程度的血管斑塊累積，令心血管收窄，甚至出現心臟病發的情況。

聖保祿醫院心臟中心主管鄒凱勳醫生講解有關心血管鈣化的健康資訊

問題2：如何治療心血管鈣化？

鄒凱勳醫生：心血管阻塞分為輕微、中度及嚴重3大程度，當中血管收窄了7成或以上為嚴重心血管阻塞。心臟科醫生會透過心臟導管，評估血管的鈣化程度，若鈣化情況多於180度、厚度多於0.5毫米或長度多於5毫米，便較難以「通波仔」形式撐開血管，需先優化血管情況再放入心臟支架。

問題3：哪類人士特別容易患上心血管鈣化？

鄒凱勳醫生：高血壓、高膽固醇、高血糖、吸煙與家族性遺傳均會增加斑塊累積與血管鈣化的機率，建議加以控制5大風險因素，例如戒煙、控制血糖、膽固醇與血壓水平。

問題4：日常生活中，應如何降低患上心血管鈣化的風險？

鄒凱勳醫生：要小心控制5大風險因素，建議高膽固醇患者定期抽血，飲食上應奉行低糖、低鹽、低膽固醇的原則。此外，亦建議患者定期運動，每星期應進行最少150分鐘中強度運動，例如乒乓球、游泳、緩步跑等，減低心血管疾病復發的機會。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

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