84% 40歲以上人士自覺要預防牙肉萎縮* 牙罅疏變「老人牙」?

香港有84% 40歲以上人士自覺要預防牙肉萎縮!看上去猶如「老人牙」,還會導致甩牙等嚴重後果!



40歳牙肉萎縮,變成「老人牙」,即check你有冇以下問題:

- 牙齒變長

- 牙根外露

- 牙縫變疏

有其中一項,都代表你有牙肉萎縮的危機!牙肉萎縮令牙縫疏,變得像老年人的牙齒一樣,嚴重影響外觀!牙肉萎縮的成因很多,常見是年約40歲中年人,已日積月累使用牙齒,退化開始顯現。另外,牙肉邊的牙周袋會裝滿細菌,清潔不當的話令這些牙菌膜殘留在牙肉邊緣,持續侵蝕牙肉甚至牙骨,就會導致牙肉萎縮,牙肉收縮後,令牙罅變疏,令牙齒睇落未老先衰,變成「老人牙」。

萎縮不能逆轉 最終會甩牙

最弊是牙肉萎縮後是不會再生,影響是永久性! 小則影響飲食,牙縫變大會令食物殘渣容易攝入牙縫中;再而令牙根露出,令牙齒對冷、酸、甜的食品感到敏感,更有可能惡化成更嚴重的牙肉牙骨侵蝕,缺乏牙骨牙肉支撐下,最終可能導致甩牙。

牙肉萎縮令人睇落老態,嚴重之處是牙齒變鬆變疏後,是無法復原再生。

真實個案: 忽略牙長牙疏,變萎縮大問題

以下就是一個由小問題忽略變大問題之真相個案。大約40歲的Joie患有牙周病,以及臼齒有牙肉萎縮,以往她忽視大牙變長,牙罅變闊的問題,到該位置出現痛楚,牙肉泛紅,仍以為是普通的牙肉發炎,沒有處理,直至吃東西時感覺到牙齒鬆,不夠力咬合,才去看牙醫。牙醫發現她已有中度的牙肉萎縮問題,建議進行深層洗牙及修補手術,但Joie仍覺得未去到要處理,並指:「雖然果隻牙會痺,只要刷牙避開果度,都暫時頂得順。」

Joie患有牙肉萎縮,牙齒無力、鬆動,甚至需要手術治療。

牙醫:牙肉萎縮不會再生 只有動刀才能修補

Joie對牙肉萎縮愛理不理,牙醫再鄭重告訴Joie,由於經常避開該位置不刷,她的牙齦位置潛藏很多牙菌膜,萎縮只會越來越嚴重,再不處理只能靠手術醫治。Joie指:「牙醫有提過一種牙肉修補手術,係切開上顎鎅開啲肉出黎補上牙肉,聽完都覺得好驚同好痛,而且連埋檢查同覆診費用至少要比兩至三萬,早知係咁就一早處理同預防啦。」

日日刷牙都有牙肉萎縮 2大預防貼士

踏入40歲,牙肉萎縮絕對是警號。牙膜菌係牙肉萎縮的元兇,刷牙不夠乾淨,加上用錯牙刷牙膏,口腔仍會有大量細菌!最近有生物科講師進行種菌實驗,取出使用了一般牙刷及牙膏後的牙齦邊細菌樣本,在顯微鏡下顯示出仍有大量細菌活動,即使有刷牙,用錯牙膏牙刷,對牙肉的傷害恐衰過不刷牙!

有刷牙不等於刷乾淨,種菌實驗下,取出使用了一般牙刷及牙膏後的牙齦邊細菌樣本,在顯微鏡下顯示出仍有大量細菌活動。

適齒美極密潔淨功能 刷走導致牙肉萎縮的牙菌膜

若選錯牙刷,不但不能預防牙肉萎縮,甚至刷傷牙肉。適齒美極密潔淨牙刷採用軟毛刷毛,不單單是潔淨,更可刷走導致牙肉萎縮元兇的牙菌膜,不傷牙齦,密集式掃除細菌牙垢。

刷毛為尖圓混合刷毛,尖毛剔出齒縫牙垢,而圓毛則潔淨齒面,此外,寬薄刷頭能提供更大潔齒範圍,同時深入口腔內側,清潔難刷部位,功能全面,能刷走導致牙肉萎縮的牙菌膜,保護牙齒健康,防止牙肉萎縮。

CLINICA PRO牙膏,非一般牙膏,針對預防牙肉萎縮

40歲人士選用牙膏方面,則建議選擇針對牙肉萎縮問題的牙膏,CLINICA PRO與一般單純清潔防蛀的牙膏不同,是針對預防牙肉萎縮。

CLINICA PRO牙膏含有的維生素E可激活牙齦並收復組織,強化牙肉,加強牙肉抵抗牙肉萎縮細菌的能力,另一方面,保護因萎縮而露出的牙根,修復琺瑯質。還添加了日本唯一有效成分的DEX酵素(葡聚醣酶Dextranase),能溶解清除牙肉邊及牙縫的牙菌膜。

加上可紓緩牙齒敏感、清除牙漬、預防牙石、防蛀等功效,是一款功效全面而針對到牙肉萎縮的牙膏,特別適合中年人士使用。

