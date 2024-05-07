84% 40歲以上人士自覺要預防牙肉萎縮* 牙罅疏變「老人牙」?

香港有84% 40歲以上人士自覺要預防牙肉萎縮！看上去猶如「老人牙」，還會導致甩牙等嚴重後果！



40歳牙肉萎縮，變成「老人牙」，即check你有冇以下問題:

- 牙齒變長

- 牙根外露

- 牙縫變疏

有其中一項，都代表你有牙肉萎縮的危機！牙肉萎縮令牙縫疏，變得像老年人的牙齒一樣，嚴重影響外觀！牙肉萎縮的成因很多，常見是年約40歲中年人，已日積月累使用牙齒，退化開始顯現。另外，牙肉邊的牙周袋會裝滿細菌，清潔不當的話令這些牙菌膜殘留在牙肉邊緣，持續侵蝕牙肉甚至牙骨，就會導致牙肉萎縮，牙肉收縮後，令牙罅變疏，令牙齒睇落未老先衰，變成「老人牙」。

萎縮不能逆轉 最終會甩牙

最弊是牙肉萎縮後是不會再生，影響是永久性! 小則影響飲食，牙縫變大會令食物殘渣容易攝入牙縫中；再而令牙根露出，令牙齒對冷、酸、甜的食品感到敏感，更有可能惡化成更嚴重的牙肉牙骨侵蝕，缺乏牙骨牙肉支撐下，最終可能導致甩牙。

牙肉萎縮令人睇落老態，嚴重之處是牙齒變鬆變疏後，是無法復原再生。

真實個案: 忽略牙長牙疏，變萎縮大問題

以下就是一個由小問題忽略變大問題之真相個案。大約40歲的Joie患有牙周病，以及臼齒有牙肉萎縮，以往她忽視大牙變長，牙罅變闊的問題，到該位置出現痛楚，牙肉泛紅，仍以為是普通的牙肉發炎，沒有處理，直至吃東西時感覺到牙齒鬆，不夠力咬合，才去看牙醫。牙醫發現她已有中度的牙肉萎縮問題，建議進行深層洗牙及修補手術，但Joie仍覺得未去到要處理，並指：「雖然果隻牙會痺，只要刷牙避開果度，都暫時頂得順。」

Joie患有牙肉萎縮，牙齒無力、鬆動，甚至需要手術治療。

牙醫：牙肉萎縮不會再生 只有動刀才能修補

Joie對牙肉萎縮愛理不理，牙醫再鄭重告訴Joie，由於經常避開該位置不刷，她的牙齦位置潛藏很多牙菌膜，萎縮只會越來越嚴重，再不處理只能靠手術醫治。Joie指：「牙醫有提過一種牙肉修補手術，係切開上顎鎅開啲肉出黎補上牙肉，聽完都覺得好驚同好痛，而且連埋檢查同覆診費用至少要比兩至三萬，早知係咁就一早處理同預防啦。」

日日刷牙都有牙肉萎縮 2大預防貼士

踏入40歲，牙肉萎縮絕對是警號。牙膜菌係牙肉萎縮的元兇，刷牙不夠乾淨，加上用錯牙刷牙膏，口腔仍會有大量細菌！最近有生物科講師進行種菌實驗，取出使用了一般牙刷及牙膏後的牙齦邊細菌樣本，在顯微鏡下顯示出仍有大量細菌活動，即使有刷牙，用錯牙膏牙刷，對牙肉的傷害恐衰過不刷牙！

有刷牙不等於刷乾淨，種菌實驗下，取出使用了一般牙刷及牙膏後的牙齦邊細菌樣本，在顯微鏡下顯示出仍有大量細菌活動。

適齒美極密潔淨功能 刷走導致牙肉萎縮的牙菌膜

若選錯牙刷，不但不能預防牙肉萎縮，甚至刷傷牙肉。適齒美極密潔淨牙刷採用軟毛刷毛，不單單是潔淨，更可刷走導致牙肉萎縮元兇的牙菌膜，不傷牙齦，密集式掃除細菌牙垢。

刷毛為尖圓混合刷毛，尖毛剔出齒縫牙垢，而圓毛則潔淨齒面，此外，寬薄刷頭能提供更大潔齒範圍，同時深入口腔內側，清潔難刷部位，功能全面，能刷走導致牙肉萎縮的牙菌膜，保護牙齒健康，防止牙肉萎縮。

CLINICA PRO牙膏，非一般牙膏，針對預防牙肉萎縮

40歲人士選用牙膏方面，則建議選擇針對牙肉萎縮問題的牙膏，CLINICA PRO與一般單純清潔防蛀的牙膏不同，是針對預防牙肉萎縮。

CLINICA PRO牙膏含有的維生素E可激活牙齦並收復組織，強化牙肉，加強牙肉抵抗牙肉萎縮細菌的能力，另一方面，保護因萎縮而露出的牙根，修復琺瑯質。還添加了日本唯一有效成分的DEX酵素(葡聚醣酶Dextranase)，能溶解清除牙肉邊及牙縫的牙菌膜。

加上可紓緩牙齒敏感、清除牙漬、預防牙石、防蛀等功效，是一款功效全面而針對到牙肉萎縮的牙膏，特別適合中年人士使用。

銷售點：適齒美牙刷及 CLINICA PRO 牙膏於各大個人護理連鎖店、超級市場、日資美妝店、百貨公司、藥房有售及HKTV Mall

¹ 維生素E醋酸脂有助預防牙肉萎縮

² 葡聚醣(Dextranase/DEX酵素)有助分解牙齒表面的牙菌膜

³ 氟化物幫助補充牙齒表面流失的礦物質，預防及護理蛀牙

*Data from online quantitative survey conducted by Ipsos in October and November 2023 amongst 600 Hong Kong consumers aged 40+