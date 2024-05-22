氟化物｜攝入過量氟化物恐損害胎兒大腦發育 或增焦慮自閉風險

相信每一位準媽媽在懷孕時都會小心注意自己的飲食，為的就是要子女健健康康的出世，但如果就連飲水都會損害胎兒健康，那又應如何自處？



早前，在國際醫學期刊《JAMA Network Open》上發表的一份研究就指出，孕婦若在懷孕期間接觸高濃度的氟化物，會增加孩子出神經行為問題（脾氣暴躁、頭痛、胃痛、焦慮和與自閉症相關症狀）的風險。

研究人員對229對母子進行了調查，結果發現，懷孕期​​間氟化物含量較高的人，誕下的嬰兒在三歲時出現神經行為問題的孩子的機率更高。

該研究的資深作者、臨床人口和公共衛生科學副教授 Tracy Bastain表示，「我們的結果表明，母親尿液中較高的氟化物含量與三歲孩子的神經發育問題顯著增加有關，尤其是抑鬱和焦慮等內化問題......鑑於美國大多數社區都有氟化水，從公共衛生角度來看，這些結果非常令人擔憂。」

為何要在飲用水中加入氟化物？（按圖看清👇👇👇）

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在飲用水中添加氟化物是一種公共衛生措施，目的是預防牙齒蛀牙。以下是加入氟化物的幾個原因：

1. 預防牙齒蛀牙



氟化物能夠增強牙齒的抗酸能力，減少蛀牙的發生率。當氟化物存在於口腔中時，它可以與牙齒表面的磷灰石結合，形成較強的礦物質結構，使牙齒更加耐酸，降低蛀牙風險。

2. 全面保護



添加氟化物於飲用水中，可以幫助所有人，特別是那些無法獲得適當口腔護理的人，例如貧困地區的人民或無法獲得口腔保健知識的人群。這樣可以提供公平的牙齒保健機會，預防蛀牙的發生。

3. 經濟效益



與其他口腔保健措施相比，添加氟化物於飲用水中是一種相對經濟有效的方式。它不需要額外的費用或努力，因為人們通常每天都會飲用水。

其實，香港自1961年，亦開始給食水加入氟化物。現在香港自來水的氟化物含量是0.5ppm（百萬分之0.5），只要我們飲用開水，就會從中吸收氟化物。

氟化物會損害胎兒大腦發育？

研究的首席研究員、佛羅裡達大學公共衛生學院 流行病學助理教授 Ashley Malin 就表示，他們的研究結果顯示氟化物暴露與胎兒大腦發育之間存在關係，「目前尚不清楚攝取氟化物對發育中的胎兒有什麼好處，但我們確實知道，這可能會對胎兒發育中的大腦帶來風險。」

她指，「根據母親們的報告，我們發現孕婦尿液中氟化物含量每增加 0.68 毫克/公升，兒童在 3 歲時出現神經行為問題的臨床或臨界臨床範圍的機率就會增加近一倍。」這些問題包括情緒反應、頭痛、焦慮和與自閉症相關的症狀。

Bastain 教授又提醒，「孕婦最好的選擇是喝過濾水——即使是一些桌面水罐過濾器也能很好地過濾氟化物......一些塑膠水瓶中還含有其他化學毒物，對發育中的胎兒也有害。」

他指，飲用水並不是我們日常生活中氟化物的唯一來源，「由於牙膏通常不會被攝入，因此刷牙才是預防蛀牙的絕佳方法，並且不會對嬰兒構成健康風險。」

研究人員指出並不是說水不應該氟化，而是建議「需要製定限制產前接觸氟化物的建議」。由於這項研究是在美國進行的第一項此類研究，研究小組表示「迫切需要」進行更多研究，以了解這些研究結果對美國及其他地區公共衛生的影響。

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