香港睇牙亂象丨北上睇牙？ 機構太多如何選擇？高質睇牙何去何從

記者了解到近期頻頻有一些香港睇牙難得的報導，找牙齒口腔服務可謂一大難題，私營牙科診所價錢昂貴，部分人無法負擔，至於公營牙科服務名額極為不足，不少長者特意跨區到牙科診所外排隊近10小時，只為求一籌睇牙醫，但也只是得剝牙和止痛兩種服務，更有市民鋌而走險，因為公營牙科籌不足，轉向光顧價錢便宜的無牌牙醫，不但質素參差，亦沒有保障！



那深圳機構那麼多，深圳睇牙除了港人熟知的幾個機構，還有沒有其他的選擇？牙科治療是一個長期追蹤的專科服務，並不是一次性消費，患者每次牙齒的治療，需要數次甚至要十幾次的覆診，治療和修復完成後，更加需要醫療機構追蹤服務，需要的醫療機構穩定、精準記錄患者的所有治療記錄，醫療機構更是要保存好患者十年的病歷。這樣，患者多年後需要處理牙齒問題的時候，才能找到詳細治療記錄。因此，選擇一家以醫療為本質，持續穩定誠信的牙科機構才是牙科患者最佳選擇。



記者了解到一家深圳老品牌牙科，經與該機構負責人蔡院長交談了解到他們家族是一個百年醫學世家，家裏代代行醫，至今已有4代人從事醫療行業。如今，家族第4代人經營的博耀齒科品牌已經發展成為深圳地區頗具規模的連鎖門診機構，擁有一家綜合門診部和五家牙科門診部。



新時代的蔡家 今日的博耀齒科

博耀齒科已發展30多年，聚集了一支技術高超、醫德卓越的齒科醫療團隊，引進了國際國內的先進設備，力求為患者提供國際化標準的齒科醫療服務。

專業資深團隊 醫療設備齊全

深圳博耀齒科兩位蔡醫生是表兄弟，都是美國南加州大學(USC)種植碩士，兩位蔡醫生組建的醫療團隊，經驗豐富，團隊醫生至少必有一門專精的齒科醫療技術，發揮專業，在博耀齒科從業的醫生除了持有國家衛生部頒發的《醫師資格證書》、《醫師執業證書》之外，亦要有優良口碑，保持專業質素。團隊嚴格遵守ADA醫療管理模式，另外，深圳博耀齒科配合國際先進技術，引入完善醫療設備，打造國際化標準的齒科醫療服務。

齒科服務齊全高質素 收費清晰透明

深圳博耀齒科提供多方面的齒科診療服務，一站式齒科醫療服務為客戶解決多項牙齒問題，維持牙齒健康。此外，官網上提供清晰透明收費表，無隱形收費，提供全科服務、植牙、箍牙、拔牙等服務價錢，收費實惠合理，客戶可以高性價比價格享受高質素齒科服務。

六大院區交通便利

深圳博耀齒科擁有六大院區，在深圳福田，羅湖，鹽田，龍崗均有分店，各分院距離口岸約10-15分鐘車程，港人到內地睇牙覆診更方便。

粵語1對1服務 港人首選

深圳博耀齒科為切合港人需要，設有專業粵語服務團隊，廣東話1對1服務，自1990年開始，每年接待約1萬的港人，其中博耀齒科主打的種牙就佔了大約8000人，累計服務了30萬港人，打破兩岸地域、語言限制，全力滿足港人需求。

專業種牙服務

牙齒伴隨我們終身，一旦出現問題，隨著發炎感染會牽連影響到其他身體疾病，必須儘早解決！比如說牙齒缺失，有人或會認為缺一兩顆牙齒並沒有大問題，但這種想法並不正確，除了影響進食和外觀，缺牙還會引發多項問題，比如牙齒缺失後，食物咀嚼不充分，可能影響消化和吸收，長期持續，全身各系統疾病的發病因素也會無形中增加。此外，缺牙還可能影響壽命，瑞士一項1萬名中老年跟蹤隨訪調查顯示，缺牙者的平均壽命比牙齒健全者少了11.7年！缺牙絕對不容忽視！

缺牙太久不能種牙？蔡院長解釋不一定

有說缺牙太久就不能再種牙，深圳博耀齒科院長蔡文穎解釋這並不一定，但相隔時間太長或會增加種植牙及修復的難度。種植牙流程揀選牙醫很重要，要處理種植牙問題，懂得格價之餘，亦要選擇高質素、有保證的牙醫至為放心。

博耀齒科蔡文穎院長還向消費者承諾：

價格公開透明：嚴格遵循市場規律，價格公道透明，沒有任何隱形費用。在官網及門診內都會展示口腔服務價格表，明確標注費用，讓您明明白白睇牙。

技術安全保障：堅持技術創新，引進國際先進醫療技術，為患者提供安全、有效的治療方案。同時擁有一支專業、精湛的醫療團隊，為您的康復保駕護航。。

品質醫療服務：將患者需求放在第一位，建立一對一的口腔醫療服務團隊，在診斷、治療及售後各環節，積極宣導人性化服務，關注患者心理需求，為每位患者提供專業的護理和貼心的關懷。

今時今日並非一定要承受私營診所的高昂價格、無牌牙醫的參差質素、公營的服務短缺，可以選擇實惠且安全的深圳博耀齒科服務，位置便利，診療服務全面、高效、有保證，是港人睇牙首選。

博耀部分牙科常用專案價格：

全套噴砂洗牙 ¥99｜補牙 ¥300起｜智慧齒 ¥500起｜杜牙根 ¥1,100起｜牙冠套 ¥1,200起｜微創植牙 ¥4,800起

有牙科服務及種植牙需要可到官網瞭解更多或撥打預約電話查詢博耀齒科更多服務。

深圳博耀齒科官網：http://boyaokq.com/

深圳博耀齒科門診地址：

紅嶺店：深圳市福田區南園街道東園社區紅嶺南路1039號紅嶺大廈4棟3樓（距離福田口岸15分鐘車程）

翠竹店：深圳市羅湖區翠竹路逸翠園二期裙樓103 B（距離羅湖口岸15分鐘車程）

蓮塘店：深圳市羅湖區蓮塘路218號（距離蓮塘口岸10分鐘車程）

鹽田店：深圳市鹽田區海景二路藍俊左岸一樓商鋪1066-7號（距離蓮塘口岸15分鐘車程）

商家聯繫方式：

Whatsapp:+852 8494 2658

內地電話：+86 0755-25116558

微信：boyo25105588

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