兒童健康｜什麼是巨細胞病毒？研究揭先天感染恐增兒童自閉風險！

巨細胞病毒是一種常見的病毒，本港約有六至九成人都曾感染過。而且一旦感染，你終生都會攜帶此病毒，由於大部份被感染者不會出現任何症狀，所以大多數人並不知道自己攜帶巨細胞病毒。不過，近日美國的一項研究就揭示了這種病毒與自閉症可能存在關聯。



感染先天性巨細胞病毒 診斷出自閉症的可能性高近2.5倍！

這項研究的結果發表在美國兒科學會雜誌《兒科》（Pediatrics）期刊，由美國密西根大學和疾病管制與預防中心的研究人員共同進行，他們分析了參加醫療補助或兒童健康保險計劃的近 300 萬名兒童的數據。

結果發現，出生時患有巨細胞病毒的女孩患有自閉症的風險是未感染巨細胞病毒的同齡人的 4.65 倍；而男孩的風險約為未感染巨細胞病毒的同齡人的兩倍。

該研究的主要作者、密西根大學兒童醫院的發育行為兒科醫生Megan Pesch 博士表示，「我們的研究結果顯示，先天性巨細胞病毒感染的孩童罹患自閉症的風險可能較高，」

她指「這些數據應促使我們作為臨床醫生主動監測先天性巨細胞病毒感染兒童自閉症的早期症狀。這可能對失聰或有聽力障礙的兒童尤其重要，因為在這類人群中診斷自閉症尤其困難。」Pesch 博士補充指，她的女兒同時患有這兩種疾病。

自 1980 年代以來，先天性巨細胞病毒感染與自閉症之間的關聯就被提出。這個想法是源自於，巨細胞病毒可以活化可能影響胎兒大腦發育的發炎狀態，從而增加自閉症譜系障礙的風險。

由於巨細胞病毒感染在懷孕期間和出生時通常不會出現症狀，因此，Pesch 呼籲對新生兒進行常規巨細胞病毒感染篩檢。

Pesch 表示，「普及先天性巨細胞病毒感染篩檢不僅可以在症狀出現之前提高檢測率，從而進行更及時的干預，還能幫助我們釐清這類人群患上自閉症的風險......最重要的是，這提供了一個為這些兒童及其家庭提供最佳支援的機會。」

巨細胞病毒是什麼？

巨細胞病毒（Cytomegalovirus，CMV）是一種屬於疱疹病毒科的病毒，普遍存在於人類和其他哺乳動物中。

大部份被感染者，並不會出現任何症狀或徵候。然而，對於未出生的胎兒或免疫力有缺陷者，感染巨細胞病毒就可能導致嚴重的健康問題。大約10%受到感染的嬰兒，會導致智能障礙（Mental retardation）、聽力受損的永久性傷害。如果在胎兒階段就受到感染，則有可能會造成小頭症（Microcephaly）、腦水腫（Hydrocephalus）、腦性麻痺（Cerebral Palsy），甚至死亡。

巨細胞病毒如何傳播？

1. 人對人接觸：例如接吻、性行為，以及唾液和尿液經由手傳播至眼睛、鼻子或嘴巴。



2. 懷孕的婦女可以直接將病毒傳染給胎兒。



3. 輸血和器官移植。



巨細胞病毒存在於體液內，包含尿液、唾液、乳汁、血液、眼淚、精液和陰道分泌物。人體可能藉由接觸到這些體液而被感染。一般交際而被感染的機率很低。

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如何分辨子女是否患有自閉症？

基本上，自閉症患者均有不同程度的語言溝通障礙，社交發展與人際關係障礙及刻板的興趣、行為模式。

1. 社交發展與人際關係障礙

- 由於欠缺恰當的社交技巧，包括眼神交流、恰當聲量、互動溝通等，他們在理解別人的角度及感受時會遇到一定的困難。



- 常會因過於堅持己見，而拒絕妥協，引致與人發生爭拗。



- 他們對生活及工作模式的轉變會容易感到焦慮不安，令情緒容易起伏，亦令他們難於與人建立恰當的社交關係。



2. 語言溝通障礙

- 自閉症患者的說話速度、語調及內容有別於一般人，例如說話太快、語調平板、語氣欠感情、鸚鵡式的對話及經常複述某些語句片段等。



- 自閉症患者對語言及非語言溝通(表情、語調)的理解有不同程度的困難，往往未能從別人的說話中，抽取重要資料及明白當中的含意，更不善於理解別人的情緒變化及感受，因而無法作出恰當的回應，亦不懂得如何恰當地展開及發展話題。



- 自閉症患者在解讀說話時，只按說話表面的意思去詮釋，對於相關語、譬喻及笑話等較抽象的語句，則難以理解。



3. 重複及局限性的行為模式

- 自閉症患者對於已建立的生活/工作模式，會顯得較為執著，不易接受轉變。



- 自閉症患者的興趣較為狹窄，與別人的談話內容多環繞個人的喜好，對他人展開的話題缺乏興趣，難以開展雙向的溝通。



- 自閉症患者極度重視公平，而且對自訂的規則亦相當偏執，任何人違反了他們心目中既定的規則，他們便會感到不安，並會堅持要求別人按他的本旨去做。



若子女出現以上特徵，請及早諮詢醫生和心理學家的建議，進行詳細的評估和診斷。越早開始治療，對病症的改善越有幫助

若想知道子女的是否患有自閉症，可利用香港中文大學心理系禪武醫心智健康研究中心製作的問卷，按此填上資料可初步評估孩子是否有患上自閉症譜系障礙的風險（註：僅作參考用途）。

協助自閉症兒童 家長留意６點（按圖了解👇👇👇）