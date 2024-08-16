去除大腦斑塊 治療阿茲海默症

提起阿茲海默症，即俗稱「老年痴呆症」，大家可能會感到絕望，因為這個病向來只能透過不同的藥物處理已有症狀，治標不治本。不過醫學界近年有新突破，有醫生指，現時有新藥物能針對阿茲海默症的致病根源，有效去除大腦斑塊，延緩病情發展，適用於早期患者，為患者及家屬帶來新希望。



及早治療 有機會恢復正常認知

老人科專科勞思傑醫生（左）指，患有阿茲海默症晚期會失去身體機能，最終死亡 。

阿茲海默症是常見的認知障礙症之一。老人科專科勞思傑醫生指，根據政府統計處的數據，預計香港老齡人口會持續上升，而年齡增長正是導致阿茲海默症最主要的高危因素。

勞醫生解釋，阿茲海默症的成因是由於異常的類澱粉蛋白在大腦沉積，形成斑塊，導致腦細胞死亡，令病情不斷惡化。他表示，輕度認知障礙屬初期的認知功能退化，亦是步向阿茲海默症的過渡階段，患者的腦部功能雖然開始衰退，但仍然有自理能力，如果及早治療，患者有機會維持現狀或恢復正常認知，不一定演變成認知障礙症。

傳統藥物只能紓緩病徵

患有阿茲海默症的初期，患者的記憶力及認知力會開始衰退，到病情中期會逐漸失去自理能力，到晚期更會失去身體機能，最終死亡 。要診斷認知障礙症，除了可透過蒙特利爾認知評估、腦部磁力共振掃描及電腦斷層掃描外，亦可抽血檢驗蛋白生物標誌物及進行腦部類澱粉蛋白正電子造影。

研究：新藥有效清除腦內斑塊

黃家星醫生解釋，阿茲海默症是由於異常的類澱粉蛋白(Aβ)在大腦沉積，形效斑塊，導致腦細胞死亡。

治療方面，傳統藥物只能針對病徵，腦神經科專科黃家星醫生解釋，阿茲海默症是由於異常的類澱粉蛋白(Aβ)在大腦沉積，形效斑塊，導致腦細胞死亡，病情不斷惡化 。「儘管醫學界掌握發病機制，惟多年來能有針對性治療，但近年治療失於迎來新突破。」抗類澱粉蛋白藥物能針對病症根源，去除現有斑塊，延緩病情發展。

據一個涉及1795名早期患者的研究顯示，有六成八人使用抗類澱粉蛋白藥物十八個月後，大腦的斑塊能有效被清除，而且效果持續。黃醫生指出，患者接受新藥物期間，要配合非藥物治療，包括多動腦筋等，並定時接受磁力共振檢查，密切監察是否有副作用，包括腦水腫及腦微出血風險等。