視后鄧萃雯專注內地舞台劇演出 回港拍攝廣告全因1事

貴為兩屆視后、現年58歲的鄧萃雯於2012年拍畢《金枝慾孽貳》後，便宣布離巢TVB，其後轉到內地發展。較早之前，鄧萃雯主演、由諾貝爾文學獎得主莫言創作劇本的舞台劇《鱷魚》獲得空前成功，單單是上海分站演出，總票房就突破213萬，單場高達71萬，一舉奪得本年度上海大劇院話劇類票房之首，未來更會在內地巡迴演出。



鄧萃雯特地抽檔期回港進行拍攝位元堂百草靈芝皇代言照（照片由客戶提供）

雯女作為一位專業演員，經常都要舟車勞頓，再加上全國各地氣候的差異，戲劇排練對體能的要求，每一項都需要她時時刻刻將身體維持在最好的狀態。再加上雯女拍劇，長年累月瞓無定時、食無定時，又要捱更抵夜，肯定對身體有所損害，因此她份外注重養生。

鄧萃雯巡迴演出「鱷魚」時的相關照片（照片來自網絡）

早前，鄧萃雯就受邀成為位元堂百草靈芝皇的代言人。據雯女透露，百草靈芝皇本身具有外防流行病、修護心腦肝腎的功效，非常合適經常在國內奔波的自己。其實，早在位元堂邀請她合作代言前，她就已經開始食用百草靈芝皇，至今服用超過三個月。這次的合作可算是雙向奔赴，所以才決定特地抽檔期回港進行拍攝。

靈芝補正氣足強化抵抗力 專業中醫講解知多D!

位元堂註冊中醫師黃嘉銳指導大家如何提升正氣，有助增強免疫力抵抗疾病。（照片由客戶提供）

傳統中醫認為「正氣存內・邪不可干」，意思就是正氣充足便不懼怕邪氣。

傳統中醫認為「正氣存內・邪不可干」，意思就是正氣充足便不懼怕邪氣。只要身體正氣充足，就算受一些不利因素影響，例如惡劣的生活環境，或是接觸到致病的外來物，都不會輕易被外來邪氣干擾，所以正氣是養生防病的重要元素，更有助延緩衰老。

而靈芝作為中國傳承多年的珍貴名藥，正正是具有提升人體正氣的功效，靈芝經現代科學研究證實，能增強人體免疫力，由細胞至五臟，修護身體，全方位保健。既能夠作為藥物治病，也能用於作食療、調理及接受治療後的補虛恢復。

百年品牌中醫藥專業監製產品 - 位元堂百草靈芝皇

（圖片由客戶提供）

百草靈芝皇結合八類靈芝加破壁靈芝孢子，從中醫藥古籍至現代的多項研究證實具多種保健功效，產品通過有效成份測試，靈芝多醣含量高於市場領先產品^。1粒等於最少32朵珍貴靈芝精華*！由細胞至五臟、修復身體，預防損害細胞因子入侵，讓您瞓得好，活力夠。外防流行病，為五臟乃至身體細胞進行全方位保健。

^以靈芝多醣含量比較-2024年3月ALS Technichem (HK) Pty Ltd.化驗報告

*靈芝多醣含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較

位元堂百草靈芝皇的六大功效（圖片由客戶提供）

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