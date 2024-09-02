擺脫肌肉痠痛 山金車酊止痛貼治標又治本 雙效止痛 有助肌肉復原

儘管巴黎體育盛事已圓滿落幕，但因其掀起的一股運動熱未有減退，熱潮更持續蔓延全港，帶動了全民運動文化。不少市民即使平日較少運動，也因運動熱潮而展開新的運動習慣。然而，隨之而來的是肌肉酸痛問題。腰酸背痛不但會影響運動表現，更會影響日常生活。無論是因為不正確的姿勢、突然強烈的訓練，還是缺乏運動經驗，這些都可能導致肌肉拉傷或肌肉痠痛等不適。使用止痛貼無疑是最方便有效的鎮痛方法，但是往往治標不治本。原來重點在於要懂得選擇除了止痛外，還要有消炎成份的雙效止痛貼，才可修復受損肌肉！



告別治標不治本 「先消炎、再止痛」達致雙效止痛

肌肉酸痛的元兇是肌肉纖維在運動過程中出現微細撕裂和發炎反應。一般止痛貼只能暫時紓緩痛楚，卻無法解決肌肉發炎的根源問題。若不及時消炎，可能會造成更嚴重的損傷，延長疼痛時間，甚至影響關節活動能力。因此，想要徹底解決肌肉酸痛，必須先消炎，才能有效修復受損肌肉組織，徹底告別疼痛。

所以在選擇止痛貼時就要挑選具備「先消炎、再止痛」雙效功能的止痛貼，才能有效針對肌肉酸痛的根源！「幸福消炎止痛貼」採用獨特的雙效止痛概念，助你擺脫肌肉酸痛的困擾，更有92%受訪者認同「幸福消炎止痛貼」有效迅速紓緩運動習慣而引致的肌肉疼痛*。「幸福消炎止痛貼」主要成份為天然草本「山金車酊」，此成份已在歐洲被廣泛使用多年於緩解肌肉和關節疼痛及炎症，在全球也有多項針對山金車酊療效的基礎醫學及臨床研究，證實山金車酊不但具有消炎止痛作用，更能促進組織癒合，做到「肌肉復原」的效果，雙效止痛，助你迅速重拾最佳狀態。接近9成受訪者認同「幸福消炎止痛貼」的成份山金車酊有助速效消炎止痛*。另外，「幸福消炎止痛貼」亦含有水楊酸羥乙酯及薄荷醇，前者可消炎止痛，後者具有冰涼及紓緩效果，在消炎止痛同時以冰涼感紓緩疼痛感。

香港品牌日本製造 易撕易貼安全可靠

幸福醫藥70年來陪伴香港人成長，一直以來都注重藥物「安全性」及「有效性」，堅持選用安全優質的原材料，並採用先進的生產技術，確保產品安全可靠。日本製的「幸福消炎止痛貼」採用日本匠心技術，超薄設計配合貼身剪裁，易撕易貼，完美貼合皮膚，若果不小心貼錯位置，撕下重複再貼亦不會黏成一團。其親膚材質適合各種膚質，不會刺激皮膚造成敏感或黐脫毛髮，即使是敏感肌膚都能安心使用。產品通過香港衞生署註冊，安全可靠，品質有保證。 再加上其無味設計，任何場合都能安心使用，免除尷尬。

*根據生活易於2024年6月邀請108位幸福消炎止痛貼試用者之調查報告

（資料由客戶提供）