秋冬轉季氣管敏感咳嗽來襲！冬蟲夏草功效助你築起健康防禦網

香港空氣污染嚴重，加上秋冬轉季，氣溫變化大，容易誘發鼻敏感及氣管敏感徵狀，例如咳嗽等等各種呼吸道問題，令人苦不堪言。轉季更是流行病的高峰期，我們的免疫力更加容易受到影響。想要安然度過秋冬轉季流行病高峰期，就必須在入季前為免疫力打好底，增強自身防禦力，才能有效抵禦外來威脅！



秋冬入季免疫力下降高危期 鼻敏感冒咳嗽伺機作惡

秋冬溫差變化大、空氣乾燥、惡菌活躍，這些因素都會削弱免疫力，使我們更容易生病。忽冷忽熱的氣溫不但讓身體難以適應，更因而導致血管收縮，血液循環變差，免疫力因此受影響，讓惡菌有機可乘。與此同時，乾燥的空氣會帶走呼吸道黏膜的水分，使其變得乾燥脆弱，大大降低了抵禦惡菌的能力。再加上秋冬季節是許多惡菌的活躍期，它們更容易在低紫外線的環境中存活和傳播，令我們更容易遭受攻擊。所以增強免疫力就成為了秋冬季節的首要任務。除了保持均衡飲食、規律作息和適度運動外，我們還可以借助傳統中藥材的力量，而冬蟲夏草就是提升免疫力的上佳之選。

冬蟲夏草來自大自然的免疫力強化劑

現代科學研究發現，冬蟲夏草含有多種活性成分，能夠多管齊下，改善氣管問題及提升免疫細胞的戰鬥力！當中蟲草素 (Cordycepin)、蟲草多醣 (Cordyceps Polysaccharides)、腺苷 (Adenosine)、蟲草酸 (Cordycepic acid)、多種氨基酸及微量元素等成分發揮主要功效。但選擇蟲草產品時，謹記要選擇含有「真」冬蟲夏草成分的蟲草產品為最有性價比。

黃金配方比例

冬蟲夏草是一種珍貴的藥材，具有補肺益腎、止咳平喘、增強免疫力等功效，從古至今一直被視為調理呼吸道健康的上佳之選，有助舒緩鼻敏、氣管敏感等徵狀。然而市面上很多標榜著「蟲草」的保健品，其實大多數只採用人工培植的蟲草菌絲體，保健功效欠缺全面。而要配方比例平衡，並非只單靠單一培植蟲草成分，而是選用黃金配方比例 - 西藏野生冬蟲夏草 + 蟲草菌絲體，功效才會更全面！

而根據《中國藥典》及本港的《中醫藥條例》，只有Cordyceps sinensis才是冬蟲夏草。更有《商品說明條例》規定，產品若不含冬蟲夏草，亦不能在成分表上寫上「冬蟲夏草」，消費者在購買時就要看清楚。

百年老字號 野生蟲草皇強肺通全港唯一1+5黃金配方 全方位提升免疫屏障

想入手真正而且有效的蟲草類產品，就要認清成分表上是否列明含有冬蟲夏草 Cordyceps sinensis及選擇有信譽的品牌！

擁有超過126年歷史的位元堂，一直秉持「以誠為本，藥材地道」的宗旨，嚴選優質藥材，用心製藥。其皇牌產品「野生蟲草皇強肺通」特別選用珍貴的西藏野生冬蟲夏草為主要成分之一，並配合五種優質功效蟲草，包括培植蟲草菌絲體（蟲草菌粉 Cs- 4、蟲草頭孢菌粉）、蝙蝠蛾被毛孢菌絲體粉、蛹蟲草提取物、冬蟲夏草提取物，配製獨特的1+5黃金配方。「野生蟲草皇強肺通」經香港標準及檢定中心化驗證實，有效成分含量遠超同類產品，其腺苷含量1粒就約等於其他品牌的8粒*，品質更有保證！助你強肺提升呼吸道健康，補五臟，全面增強免疫力。95%受訪中醫師認同「野生蟲草皇強肺通」能有效改善氣管問題^，功效全面。

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^ 內部資料(2023)

* 以腺苷含量比較 - 2023年2月香港標準及檢定中心化驗報告

¹ J Altern Complement Med. 1998 Fall;4(3):289-303.

² Chinese Journal of Applied Entomology 2016, 53(1): 9-21.

³ J Altern Complement Med. 1998 Winter;4(4):429-57.

⁴ Semin Liver Dis. 2007 Nov;27(4):413-26.

⁵ Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2013 Apr;21(4):275-8.

⁶ Biotechnology Letters 25, 585–590 (2003).

產品成效因人而異，使用前請參閱產品包裝說明，詳情請向醫生/醫師或藥劑師查詢。

（資料及相片由客戶提供）