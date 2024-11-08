調查指少白髮更年輕吸引！德國孖生阿哥靠黑髮比細佬後生5歲

「你估吓我幾多歲？」雖然年齡只是數字，但相信不論男女都不會想自己外表看上去比實際年齡更大，德國就有一對從小到大長得一模一樣的同卵雙胞胎兄弟，今年47歲的他們，「視覺年齡」突然開始變得不一樣，出生早30分鐘的哥哥Ole現在比雙胞胎弟弟 Lars長得更年輕，他開心指：「現在別人都說我比他年輕至少5歲。」有如此差別，原來全靠Ole一頭自然深色的髮色？以下立即了解Ole逆齡秘訣！



灰白銀髮一族易顯老 深髮色精神又年輕

本身棕色頭髮的Ole，近年白髮漸漸增多，已變得一頭灰白髮，他笑言：「我未想成為銀髮的佐治古尼（George Clooney）！」在鏡子中厭倦了灰白髮的他，決定使用一款嶄新的深色洗髮露重塑頭髮顏色，在使用了幾個星期後直接與弟弟 Lars的髮色比較，結果頭髮確實變深色，同時讓他看起來更年輕、更有活力。

Ole興奮指：「在髮色變深後，我參加了一次燒烤聚會，當時我的朋友們甚至認為我比弟弟年輕了五歲！新同事 Claudia之前從未見過我們兩兄弟，她甚至不相信我們是雙胞胎。」Ole表示這令他很開心，也證明了髮色確實對外表有重要的影響，更指最近有不少朋友都向他查問外貌變年輕的秘訣，有的更指他的外表比之前更吸引。

自然深色、不似「假髮」成吸引力關鍵

小付出，大效果！Ole（右）指他只需每天使用「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」，就能於2至4星期重塑自然髮色，而且更可預防脫髮。

在稱讚Ole的朋友圈當中，不少人都指他的髮色看起來非常自然，不像是染髮，Ole坦言他採用的不是傳統染髮產品，而是「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」，他指只需每天代替一般洗髮露使用，並讓「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」靜待在頭髮上2至5分鐘，使用2至4星期後灰白髮就能明顯減少，髮色亦回復自然深色，不會墨黑得像假髮一樣。

此外，一項街頭調查訪問亦跟Ole的朋友的想法如出一轍，大多數受訪女性查看兩人的照片後，都認為 Ole 比他的弟弟年輕，並且更有吸引力。其中平面設計師 Anne 雖然覺得兩人相似，但看不出他們是雙胞胎，她覺得 Ole 在視覺上更具魅力：「我就是喜歡擁有深髮色的男人。我的丈夫是棕色捲髮。」

一半受訪者認同不想有灰白髮 洗髮讓髮色逐漸變深

事實上，灰白髮顯老不只是Ole朋友的感受，Ole 亦不是唯一想減少灰白髮的人。根據2024年一項國際調查研究，就2,000名參與者中，超過一半人表示灰白髮讓他們看起來更老或不希望有灰白髮。另外，500名已經有灰白髮的德國男性受訪者中，58%表示他們希望能找到減少灰白髮的辦法。

相信看到這裡，你都會很好奇「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」究竟是如何令灰白髮減少？Dr. Kurt Wolff研發部門負責人Dr. Erik Schulze zur Wiesche表示：「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露採用了嶄新的黑髮重現技術，當中活性成分5.6-DHI透過結合氧氣逐漸被激活從而讓髮色變深，重塑自然深色髮色。此技術是仿效自然髮色生成的過程，讓已在頭髮上形成的自然烏黑效果能長久維持，直到頭髮新生部分長出。此外，科研實證Alpecin獨特的咖啡因複合物，能有效預防及減少脫髮，同時激活髮根、促進頭髮生長。」

Ole指自己每天也使用「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」，在持續使用三個星期後，就明顯看到了效果：「我的灰白髮逐漸變回深色了，整體髮色現在看起來更自然烏黑，也感覺頭髮變得更強韌了。」這都要歸功於 Alpecin 結合了活性成分5.6-DHI的嶄新黑髮重現技術及經科研實證的咖啡因複合物，讓髮色持久保持深色，同時為毛囊提供生長能量以預防及減少脫髮。

Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露可以根據個人喜好控制自然髮色效果，建議的使用時間為2到5分鐘。Ole就分享自己會將其停留在頭髮上5分鐘，以確保洗髮露能夠充分發揮作用，增強深色效果。「我每天早上都會在淋浴時洗頭。剛開始時，我每天都會使用Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露，現在我已經得到了我喜歡的髮色深度，所以就減至每兩至三天使用一次。」建議首數週可以每天使用，直至達到理想的髮色深度後，可與Alpecin C1咖啡因洗髮露交替使用以保持髮色、強韌頭髮及減少脫髮。

那麼他的弟弟 Lars 又有什麼看法呢？對於雙胞胎哥哥灰白髮減少後，在女性間更具吸引力的結果，這位來自德國北部的物理治療師雙胞胎弟弟Lars對此表示驚訝，笑道：「本來我並不是特別在意我日益增多的灰白髮，但現在與Ole 直接比較後，它們確實更顯眼。」問他會否都嘗試使用「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」，他回答道：「當然，我喜歡這種自然的髮色效果，看起來一點也不造作。」

雙胞胎弟弟 Lars 起初亦有些懷疑，但見證了哥哥Ole使用「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」後，確實能逐漸為灰白髮重塑自然的深色髮色效果。

「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」比一般染髮產品有什麼特別之處？

首先，簡單易用：無需使用額外的產品，輕鬆融入每日的淋浴習慣之中。「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」結合了活性成分5.6-DHI及經科研實證的獨特咖啡因複合物，減少灰白髮同時激活髮根﹑減少脫髮，一支就能擊退灰白髮﹑脫髮兩大頭髮問題。Dr. Kurt Wolff研發部門負責人Dr. Erik Schulze zur Wiesche表示：「配方不含氨和過氧化氫等刺激性的化學物質，而且不需要像傳統的染髮程序般花時間，就能逐漸重塑自然深色髮色。」

5大最佳使用效果秘訣立即睇：

秘訣1：每日停留2至5分鐘

每日使用，直至達到理想的髮色深度。讓洗髮露停留在頭髮上2至5分鐘（如果想增強深色效果可停留至5分鐘），然後徹底沖洗乾淨。

秘訣2：堅持2至4星期 灰白髮明顯減少^

持續使用2至4星期後就能逐漸看到效果：髮色會逐漸變深，灰白髮明顯減少。洗髮露中的活性成分結合氧氣逐漸被激活，重塑自然髮色，並讓髮色持久保持深色。

小貼士：你可以拍一張「使用前」的照片，然後在使用2至4星期後拍一張比較照片。

秘訣3：按個人喜好控制自然髮色深度

透過自行調節使用時間及次數來控制髮色深度，達到理想的髮色深度後，可以與Alpecin C1咖啡因洗髮露交替使用，持續使用讓已在頭髮上形成的自然髮色效果能長久維持。

秘訣4：頭髮較長﹑較幼細 深色效果更明顯

頭髮較長﹑髮質較幼細的用家會更快看到明顯的深色效果；頭髮較粗的用家建議讓洗髮露在頭髮上停留較長的時間。

秘訣5：使用後緊閉瓶蓋

為保護活性成份中的深色功效，使用後務必緊閉瓶蓋。建議開封後在3個月內使用完畢。

「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」的另一個優勝之處就是洗髮露含有經科研實證的咖啡因，能激活髮根，減少脫髮。因此只需一支就能享有3大功效：清潔頭髮和頭皮﹑預防及減少脫髮、逐漸減少灰白髮。方便快捷，只需代替一般洗髮露，無任何額外程序，就能逐步而且低調自然地重塑持久深色髮色，外表亦自然地回復年輕。想體驗「Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露」的優點？立即到萬寧購買！

萬寧網店：https://bit.ly/4fiyw2I

*調查由 Appinio 於2024年3月進行

^每天使用，根據Dr. Wolff以真實髮束進行的實驗室研究及視覺評估。實際效果因人而異。

（資料及相片由客戶提供）