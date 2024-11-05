癌症新療法 鎖定PSMA陽性標記 標靶放射治療晚期前列腺癌

一旦前列腺癌步入晚期，癌細胞擴散至骨骼等位置，患者每日都要承受痛楚。有醫生指，近年醫學界取得突破，首次引入針對前列腺癌的「標靶放射治療」作為三線治療方案。新療法能提升存活期，延緩骨轉移症狀惡化，改善病人生活質素。



從左至右：吳宇軒醫生、鄺維基醫生及王俊威醫生。

本港過半數前列腺癌患者確診時已屬於第三期或以上，即癌症已擴散到前列腺以外，影響附近組織甚至擴散至其他部位。

一名七十歲男性四年前確診第四期前列腺癌，當時癌細胞已轉移至骨骼，他接受化療及新型荷爾蒙藥物兩年後，病情開始惡化並出現痛症。他最後接受了新型標靶放射治療，其PSA指數由24.5降至0.2，骨轉移症狀明顯改善。

吳宇軒醫生（左）指，不少病人都會隨時間而對荷爾蒙治療產生抗藥性，出現「去勢治療無效」的情況。

臨床腫瘤科專科吳宇軒醫生指，不少病人都會隨時間而對荷爾蒙治療產生抗藥性，出現「去勢治療無效」的情況。如果病人出現排尿困難、血尿、疲勞、盆骨或脊骨感痛楚、下肢無力或失去感覺等徵兆，有機會是前列腺癌復發或惡化。因此，醫生會定期為有需要的病人進行影像檢查，包括準確度較高的PSMA正電子電腦掃描等。

副作用輕微可控

臨床腫瘤科專科王俊威醫生解釋，PSMA是可在細胞表面出現的跨膜蛋白，逾八成前列腺癌病人的腫瘤表面都有這種蛋白，可作為標靶點。當新型口服荷爾蒙藥物和化療等第一及第二線治療失效時，轉移性前列腺癌者患者可選擇以標靶放射治療鑥-177-PSMA-617作為第三線治療。

王醫生指，藥物會依附在PSMA生物標記上，以輻射線精準破壞PSMA陽性的癌細胞。患者需接受靜脈輸液，每六星期一次，總共最多六次。大部分副作用都屬輕微可控，包括疲倦、口乾、作悶或貧血等。

藥物資助計劃 毋須資產審查

根據研究顯示，利用標靶放射治療的患者，存活期較標準治療提升四個月，疾病無惡化的時間較標準治療增加約五個月。此外，51%患者在接受標靶放射治療後，腫瘤出現縮小、甚至完全消失，並有效控制PSA指數，延緩骨轉移症狀惡化，改善生活質素。

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，新藥已列入醫管局的自費藥物名冊，患者可申請聖雅各福群會藥物資助計劃，毋須資產審查。