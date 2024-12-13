維特健靈創辦人陳曦齡榮獲安永企業家獎2024 冀繼續推出優質產品

「安永企業家獎2024」於昨日在廣州舉行頒獎典禮，維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「安永企業家獎2024」生命科學與醫療健康行業獎，以表彰其在引領企業發展及產業創新的卓越成就。



本屆「安永企業家獎2024」評選以「提質增效 向新而行」為主題，發掘和表彰以科技創新為引擎，推動產業轉型升級，謀求可持續發展，在新質生產力征程上奮楫篤行的企業家典範。陳曦齡博士與九位來自中國內地和中國香港/澳門的商界翹楚從眾多卓越企業家中脫穎而出。

陳曦齡博士表示：「能夠獲得這項享譽盛名的獎項對我而言是極大的鼓舞，這不僅是對我個人的認可，亦是對維特健靈全體同仁努力的肯定。我認為企業家精神是在營運企業的同時，亦對社會作出正面貢獻，為世界帶來更好的轉變。展望未來，我將會繼續帶領維特健靈推出優質產品，打造成為全球第一的健康產品品牌，希望每個人都能夠『健康·喜悅·美麗·120歲』，把健康掌握在手中。」

陳曦齡博士是極少有數擁有中西醫資格的企業家，她在1993年創辦維特健靈，把其從香港一間本地公司發展成為跨國企業。時至今日，維特健靈在全球擁有逾1,000名員工，3間GMP認證藥廠，逾10個海外辦事處，產品超過250種。

「安永企業家獎」作為享譽全球的商業評選，已在全球79個國家和地區舉辦，秉持全球統一評選標準，從企業家精神、增長、目標及影響四個維度進行綜合評估。今年獲獎企業家來自醫療健康、生物科技、人工智能、精密製造、新能源以及現代服務等重要領域。

維特健靈

維特健靈於1993年創立，致力融合東西方理念，一方面傳承古老深邃的中醫智慧，另一方面堅守西方科學的嚴格準則，結合GMP認證藥廠的尖端科技，研製出優質而安全的現代化中藥，冀望人人都能將健康掌握在自己手裏，實踐「健康 ·喜悅 ·120歲」。多元化的產品，全面照顧不同需要，當中以「五色靈芝」開創香港健康產品熱潮先河，成為領導企業。

有關「安永企業家獎」

安永企業家獎是世界最負盛名的國際商業獎項之一，旨在表彰那些充滿活力和具啓發性的傑出商業領袖。安永企業家獎於1986年首次舉辦。如今，它已擴展到超過79個國家和地區。安永企業家獎於2006年首次在中國內地、中國香港及澳門舉辦，目前已成為在業界廣受認同的獎項。評選活動希望表彰那些擁有卓越能力並果敢地把握機會而成功的中國企業家們。這些企業家尤其在創造就業、提高中國企業的國際競爭力以及帶動中國經濟發展等方面做出了積極的貢獻。