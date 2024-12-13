宏利香港與新風天域集團合作 新提供３項優質跨境醫療服務

宏利香港今天宣佈與大中華區領先醫療服務機構新風天域集團建立全新夥伴合作關係，通過新風天域旗下柏盛健康為合資格客戶提供免找數服務。此次合作加強了宏利的跨境醫療綜合服務，為客戶提供健康管理、癌症篩查及治療等全方位醫療服務。



宏利與新風天域集團宣佈建立全新夥伴合作關係，為在內地工作或經常往返兩地的香港居民和內地訪港旅客提供多元化的醫療服務。上圖為宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（左）與新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松（右）

宏利一直致力於為香港居民提供更優質的健康及保障服務，以回應日益增加的跨境醫療需求。宏利注意到市場對優質跨境醫療服務的需求日漸增加，因此與新風天域集團合作，為在內地工作或經常往返兩地的香港居民和內地訪港旅客提供多元化的醫療服務選擇。

免找數服務

通過此次合作，宏利將為合資格客戶於新風天域集團旗下所有和睦家醫院進行的日間手術¹和柏盛健康在中國內地醫療網絡內進行的住院手術提供免找數服務，以更便捷的支付結算流程提升客戶體驗。合資格客戶只要在治療前獲得預先授權確認，宏利將在客戶完成治療後直接向柏盛健康支付醫療費用。

免找數服務也包括和睦家醫院網絡內合資格客戶的化療和放療，宏利同樣支持直接向柏盛健康支付預先批核的醫療費用，讓客戶能夠專注於康復，而無需擔心意外開支。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「宏利與新風天域集團之間的全新合作標誌著我們在提供無縫跨境醫療綜合服務方面邁出了重要一步。通過將宏利的保險專業知識與新風天域集團在內地廣泛的醫療網絡相結合，我們能夠為香港客戶提供優質的跨境醫療服務，進一步履行我們守護客戶健康和福祉的承諾。」

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示：「新風天域集團一直致力於通過高質量的醫療資源和服務為客戶提供卓越的健康管理體驗。我們與宏利的合作充分發揮了雙方的優勢，並通過將我們優質醫院網絡與宏利的保險服務相結合，為跨境客戶創造了真正無縫的醫療解決方案。這不僅是我們合作的突破，也是我們共同努力為社會創造價值的重要體現。」

癌症日間服務快捷預約與第二醫療意見

此次合作也將為癌症客戶提供醫療支援。宏利合資格客戶²可在新風天域集團旗下和睦家醫療在北京、上海、廣州、深圳、天津、青島等各大城市的任何一家和睦家醫院快捷預約癌症日間服務³。此外，合資格客戶可在任何一家和睦家醫院免費獲得一次個人醫療諮詢服務，以便為癌症診斷提供第二醫療意見，確保客戶更加安心。⁴

為提供卓越的客戶服務，此次合作還提供香港市場首創的⁵免費豪華轎車上門接送服務⁶。該服務專為在深圳新風和睦家醫院接受癌症日間服務的客戶 2而設，方便他們從家直達醫院，免受舟車勞頓之苦。

宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗表示：「我們很高興與新風天域集團合作，加強我們的跨境癌症管理服務。通過擴大對基本治療和增值服務的獲取途徑，並提供無縫的免找數服務，我們不僅僅是在提供保險保障，更是在打造一種真正以客戶為中心的周全醫療體驗。此次合作簡化了跨境醫療服務流程，讓客戶能全心全意專注於恢復健康，並確保他們的醫療及出行需要的每個環節都能獲得最無微不至的支持。」

柏盛健康聯合創始人兼首席執行官周晞燁表示：「柏盛健康擁有新風天域集團生態支持，通過與保險公司、醫療機構的緊密合作，始終致力於把高品質的醫療服務傳遞給市場，提高醫療服務的協同效應。這次與宏利的合作，將進一步加強大灣區醫療資源的整合和優化，同時也拓寬高端醫療服務的邊界，為有多樣化醫療服務需求的客戶提供更全面的支持。」

更多增值服務以提升客戶體驗⁷

此次合作還引入了一系列為在深圳新風和睦家醫院就醫而設的增值保障，包括：1）跨病房級別特殊保障； 2）健康檢查折扣優惠，讓客戶可以更方便評估自己的健康狀況；3）專門產後護理折扣優惠，以確保在產後的關鍵時期為新媽媽及其嬰兒提供必要的醫療支援；4）牙科護理服務折扣優惠。

去年，宏利香港與隸屬於新風天域集團的希愈醫療建立夥伴合作關係，使其成為宏利大灣區醫療網絡的首個指定醫療中心，而這次全新合作則是宏利不斷努力提升健康和保障產品的另一重要舉措。

¹ 這涵蓋八個主要專科的日間手術，包括胃腸病學和肝病學、普通外科、骨科和創傷學、耳鼻喉科、眼科、皮膚科、婦產科和泌尿科。

² 此資格適用於晉領醫療保障系列、活亮人生醫療保障系列、宏利晉悅自願醫保靈活計劃、宏利晉逸自願醫保附加保障、宏利晉悅醫療保障計劃、宏利晉逸醫療附加保障保單持有人。此保障僅限於日間腫瘤服務，包括醫生諮詢、化療／放療以及初步保障審核結果中所述的相關診斷測試和服務。

³ 僅適用於指定醫療服務提供者的指定醫生。

⁴ 個人醫療諮詢服務費用由宏利支付，如發生其他費用（藥品、檢查檢驗等）需客戶自行付費。

⁵ 根據截至 2024 年 12 月 12 日與本港主要人壽保險公司比較所得。

⁶ 由柏盛健康安排，在有限時間內應客戶要求提供。

⁷ 深圳新風和睦家醫院保留客戶享有相關增值服務的最終決定權。