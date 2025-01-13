3種酒令熱量爆增、恐肥肝上身？肝臟專科醫生教你點飲得冇咁傷肝

飲酒已是很多香港人生活習慣，但不要以為飲酒不易臉紅、不易醉，就代表酒精不傷肝。其實男士只要一日喝３杯，或女士喝1.5杯，已經可能熱量超標，更大大增加患酒精性肥肝風險。酒精如何傷肝，熱量是如何驚人，醫生對改善酒精性肥肝又有什麼有效建議？下文將為愛酒的你逐一詳解。

香港人好飲酒 每月暴飲酒一次？

根據政府研究指出，本港人均飲酒量介乎2.24至2.87升左右。而在2020年至2022年年度人口健康調查中發現，接近一成15歲或以上香港人會定期飲酒，即一星期至少飲酒一次，更有2.0%的港人至少每月暴飲酒一次 ，反映飲酒已成為不少香港人日常的習慣，酒不離身卻沒有護肝的措施之下，內臟脂肪會不自覺暴增。

飲啤酒先會肥？ 威士忌同樣高熱量！ 隨時患上肥肝

別小看一杯酒帶來的熱量，其實每克酒精已含7千卡， 是蛋白質或碳水化合物的接近兩倍！酒精熱量高，會影響血糖水平以及肝臟對碳水化合物代謝功能，同時阻礙身體分解脂肪作為能量，令脂肪在身體不斷增加，特別是纏繞在腹部以及肝臟的位置。以啤酒為例，每罐約含13克酒精，如果連續三個月每天飲兩罐啤酒，即會攝取高達6500千卡的熱量，約相等於5磅脂肪之多！有很多人怕肥而避飲啤酒，但其實不論飲任何類型的酒精，都會使肝臟負擔大大增加，並增加有肥肝的機會。

以下列表顯示最高熱量的酒精飲料：

飲酒人士 肝問題風險高1倍

根據香港衛生署資料，曾以近50萬名成年人為研究對象，結果顯示每日飲酒的人士患酒精相關肝問題的風險為非每日飲酒人士的 2 倍以上。全球疾病負擔研究估計於1990年至2019年間全球因酒精引致慢性肝問題的死亡人數亦從約23.3 萬人增加至 37.2萬人，升幅近60%。

醫生破解謬誤：一飲酒就臉紅 其實是肝功能差

有些人飲酒後會立即臉紅耳赤，別以為是肝臟代謝能力強的關係，肝臟專科醫生張振榕醫生指出這不是代表血液循環好，而是肝臟缺乏解毒的象徵，令毒素停留在體內的危險信號。另外，其實也是由於先天上缺乏一種名為乙醛脫氫酶所導致。身體當中只有肝臟是分解酒精的器官，因此特別容易受到酒精的有毒代謝物和副產物損害。故此，飲酒亦可引致酒精相關肝問題如酒精性肥肝。

因此，一飲酒就臉紅的原因不是因為肝好，反而是先天上對酒精分解能力較為不足。所以不管酒量如何，一開始飲酒前就應做足護肝準備，例如是服食有效的護肝產品，才令飲酒的樂趣得以延續。

肝臟醫生：最好平日做足護肝準備 ！推介清肝消脂恩物健肝寶

肝臟專科醫生張振榕醫生指出，肥肝單靠運動及飲食很難逆轉，因為體重必須至少下降10%才能改善問題。因此，要在得到肥肝前做好防護措施才是最好的方法，張醫生指大學科研發現含丹參成分的護肝產品是針對肥肝的關鍵！

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^Molecules 2018, 23, 352; doi: 10.3390.