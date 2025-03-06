早期乳癌必須化療？安可待基因檢測計算化療效益　免除不必要化療

談及治療早期入侵性乳癌的手段，很多人反射性想到化療，連帶是化療的副作用，甩頭髮、噁心、肌肉痛等等，但事實上，臨床實證絕大多數患者並無顯著化療效益！換言之，早期乳癌並非必須得接受化療作為治療手段。安可待乳癌腫瘤基因檢測能為患者的乳癌腫瘤組織進行21個與乳癌有關的基因檢測，根據腫瘤特性提供個別分析，以判斷化療的實際療效和價值，協助醫生制定最為適合患者的治療方案。



乳癌治療認知謬誤 治療乳癌並非一定要化療

進行化療，不但會有連串的副作用，亦會增加開支負擔。化療能殺滅快速分裂的細胞，但在攻擊癌細胞的同時，亦會殃及正常細胞，這導致多種副作用產生，比如說短期副作用有神經認知功能障礙、口腔炎、疲勞、噁心、腹瀉、便秘、敗血病；而長期副作用有持續性脫髮、心功能不全、白血病、過早絕經、不育、週邊神經病，這或會影響家庭、工作，大大影響病人的生活品質，因此，不少人非常擔心乳癌化療帶來的副作用。

治療乳癌其實並非一定只有化療這個選擇。（圖片：Shutterstock）

然而，要治療乳癌其實並非一定只有化療這個選擇，其他像是荷爾蒙治療、標靶治療、免疫治療等等以及其他新穎的治療方式，2024年6月，香港乳癌基金會曾委託機構進行一項調查，發現逾7成港人誤以為完成乳癌手術後必須做乳癌化療，根據研究反映，每10個乳癌病人接受化療，只有少於2人獲益，這表示乳癌病人實際上是擁有更合適的治療選擇，免卻化療所帶來多種的副作用。

如何得知化療療效和價值？Oncotype DX® 安可待®乳癌腫瘤基因檢測評估化療必要性

如果能預先得知乳癌患者進行化療的效益，那醫生就能選擇較低副作用和有效益的治療方案，將治療效能最大化，免卻患者白白承受化療而帶來的副作用和影響，卻對病情沒有太大幫助的情況發生。Oncotype DX® 安可待®乳癌腫瘤基因檢測正正能實現化療效益數據化，檢測採用RT-PCR方法1-2，檢測21個與乳癌有關的基因，包括16個與癌症相關的基因和5個參考基因。是唯一經臨床驗證可評估化療效益及必要性，及預測乳癌復發機率的多基因檢測。直到目前為止，安可待®檢測已幫助超過150萬名患者做出更明智的治療選擇，為患者制定更為合適的治療方案。

安可待的復發指數®結果將評估化療效益數字化， 透過0-100分評估化療的實際需要，以及遠端轉移復發(即擴散)的風險。指數分為兩大組別，指數介乎 0 至 25 代表除了荷爾蒙治療以外再加入化療，復發風險不大可能被降低，即患者未必能從化療中獲益指數介乎 26 至 100 - 代表接受荷爾蒙治療以外再加入化療治療的話，復發風險比較大可能被降低，即患者較大機會能從化療中獲益。至於指數介乎 26 至 100 代表則相反，代表復發風險比較大可能被降低，即患者較大機會從化療中獲益。

誰適合進行安可待®乳癌腫瘤基因檢測?

安可待®乳癌腫瘤基因檢測適合最近被診斷患有早期入侵性乳癌，並符合以下臨床條件，包括淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性(不多於3個淋巴結) 、荷爾蒙受體呈陽性(HR+)、人類表皮生長因子受體2呈陰性(HER2-)，檢測前需向醫生查詢。

香港乳癌基金全額資助計劃 已有超過200人受惠

很多乳癌患者不清楚乳癌腫瘤基因檢測的存在，為了讓更多港人認識這項檢測，於2019年起安可待®與香港乳癌基金合作推出乳癌腫瘤基因檢測資助計劃，計劃分為2種，i) 需經資產審查；ii) 不需資產審查，合資格患者(僅限政府醫院乳癌患者)可申請全額資助或退款以減輕經濟負擔，計劃至今已經有超過200名患者接受資助，並成功幫助患者評估化療效益，免除不必要的治療或副作用，減低其身體及經濟負擔。

計劃推出後，多位患者受惠，其中受惠者姚女士表示：「知悉自己患乳癌後，十分害怕化療的副作用及為家庭帶來經濟負擔，心理壓力實在不易克服。」姚女士得悉患癌消息後，心理承受巨大負擔，一方面對癌症感到恐懼，另一方面又懼怕治療帶來的經濟負擔，幸好有乳癌腫瘤基因檢測資助計劃令她減輕部分負擔，得知所得的復發指數結果低於26 分，接受醫生評估後，知道化療對自己並不是必須的，慶幸透過檢測可制定更適合自己治療方案，感受到支持，能專心在抗癌路上奮力戰鬥。

另一個受惠者林小姐表示：「非常感謝這個安可待資助計劃可以幫助不需要做化療的病人，令我可免除做化療的痛苦及不需要浪費資源！」林小姐得知患癌後，非常憂慮化療所帶來的副作用，檢測使她免除不必要的化療痛苦，保持生活品質。

患上乳癌，很多女士們都會感到徬徨、不知所措，擔憂非常多的事情， 安可待®乳癌腫瘤基因檢測的出現為患者分憂，檢測結果可將化療效益數字化，更有效率進行治療，減輕痛苦和副作用的產生，希望了解更多詳情，可到以下網址查詢。

安可待®乳癌腫瘤基因檢測

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