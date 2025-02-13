職場抑鬱|港人工作壓力山大 精神科醫生解構成因、治療方法

每天早上鬧鐘響起，你是否感到疲憊不堪，只想逃避工作的召喚？開不完的會議、回不完的郵件、做不完的報告，你是否覺得自己像個機器人，麻木乏力，找不到一點成就感？香港心理衛生會2023年的「全港抑鬱指數調查」顯示，港人抑鬱指數再創新高，尤其值得關注的是，25至34歲的受訪者主要壓力來源為工作，職場抑鬱問題不容忽視。想知自己、家人與朋友是否患上職場抑鬱？精神科醫生何浩賢醫生會同大家深入探討和解構職場抑鬱問題，並提供專業的治療建議。



認清抑鬱症、焦慮症和驚恐症

了解職場抑鬱前，應先認清抑鬱症、焦慮症和驚恐症之間的區別。何醫生解釋：「焦慮主要是擔心，譬如擔心自己做不好某些事情，擔心被上司責罵，或者擔心工作上的失誤等。而抑鬱則是持續的情緒低落，有些人會情緒低沉甚至哭泣，有些人則是無法感到快樂，伴隨著心情低落、疲倦、缺乏動力、注意力不集中，甚至可能出現睡眠問題或身體不適。」驚恐症則是指突然出現的強烈恐懼感，伴隨著心跳加速、呼吸困難、胸痛、頭暈等身體症狀，讓人感覺快要失去控制或死亡。

顧名思義，職場抑鬱指的是與工作相關的壓力、人際關係、工作環境等因素引起的抑鬱症。何醫生指出情緒問題與工作壓力的關聯：「工作中的種種因素都有可能引發情緒問題，例如過重的工作量、人際關係的困擾，包括與同事、下屬或顧客的相處問題。當這些情緒問題持續困擾我們，影響到工作與生活，並且超過兩週時，就應該考慮尋求醫生的幫助。」

職場抑鬱跡象 超過兩週應求醫

以下是一些職場抑鬱的跡象，你是否也有同感﹖持續的情緒低落，感到沮喪、悲觀、絕望；對工作失去興趣，提不起勁，工作效率下降；容易疲倦，即使休息也無法恢復精力；難以集中注意力，記憶力下降，容易犯錯；睡眠出現問題，例如失眠或嗜睡；食慾不振或暴飲暴食；出現各種身體不適，如頭痛、胃痛、肌肉酸痛等。如果出現以上症狀，並且持續兩個星期以上，就需要警惕職場抑鬱的可能，並尋求專業人士的幫助。

生活質量下降 更易與人發生衝突

職場抑鬱患者往往變得很難相處，這不僅僅是個人情緒的問題。何醫生表示，職場抑鬱對於患者的身心健康、工作表現和人際關係都會產生重大影響。抑鬱會嚴重影響患者的生活質量，包括睡眠、飲食和個人衛生。患者更可能出現失眠或過度嗜睡，進食不規律，甚至對個人衛生漠不關心，這些都會進一步加劇身心的疲憊感，令他們的日常生活變得更加困難。此外，抑鬱會降低工作效率。患者在工作中感到難以集中注意力，並增加工作失誤率，削弱升遷機會，使患者的職業發展受到阻礙，進一步加深其對工作的負面情緒，造成惡性循環。由於情緒不穩定，患者容易與同事 和 家人發生衝突，導致人際關係緊張。這不僅影響工作中的團隊合作，還可能使家庭生活充滿摩擦與矛盾，加劇患者的孤立感。

藥物及心理治療 雙管齊下

醫生會根據患者的病情嚴重程度和個人情況制定治療方案，除了著手調整生活習慣外，藥物治療和心理治療更應相輔相成，才能有效解決問題。何醫生解釋：「常見的藥物是血清素和去甲腎上腺素類型的藥物，這些藥物可以有效緩解症狀並預防復發。反應好的患者在服藥一週內會感覺到情緒有所緩解，精神狀態改善。」心理治療方面，認知行為治療（CBT）可以幫助患者改變負面思維模式，學習應對壓力的技巧。

市面上有不少緩解症狀的藥物，其中血清素及去甲腎上腺素調節劑類藥物（SNRI），屬於新一代的情緒調節劑。這類藥物透過調節腦內的血清素及去甲腎上腺素水平，恢復腦部化學傳遞物質的平衡，以改善情緒。

何醫生補充：「許多人擔心服藥後是否會產生依賴，其實在情緒穩定後，經由與醫生商討減藥，許多患者是能夠維持穩定的。此外，心理治療，特別是認知行為治療，能夠幫助患者理解情緒、思想與身體狀況之間的關聯。因此，藥物治療與解決壓力來源的心理治療應該相輔相成。」何醫生強調，職場抑鬱是可以治療的。及早發現、及早治療，才能避免病情惡化，不要諱疾忌醫，才能重拾健康快樂的生活。

(以上健康資訊由精神科何浩賢醫生提供)