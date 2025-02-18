優怡康學院新設網上課程 為投身物理治療及職業治療業作最佳準備

隨着香港人口老化，社會對醫療護理專才人手需求甚殷，醫療行業前景十分樂觀，不少年青人都有投身醫療行業的打算，亦有不少在職人士想轉換工作跑道，其中物理治療及職業治療師更是熱門醫療工種之一。一站式物理治療中心「優怡康物理治療痛症及運動中心」旗下的「優怡康學院」就與澳洲體適能專業教練學院 (ATFP)合辦專業醫護進修課程，提供多種不同程度的物理治療及職業治療助理課程，深受學生歡迎。於上年年底其學習中心更遷至荃灣開業，擴闊學習空間之餘，今年更推出廣東話、英文及普通話，三種語言線上課程，方便生活繁忙，不同國藉的人士報讀！



新校舍採用最新治療儀器教學

優怡康學院全新荃灣校舍佔地逾千呎，4.7 米的挑高樓底營造出舒適寬敞的學習環境，讓學員能在更輕鬆自在的氛圍下專注學習。學院斥資引進多項業界領先的治療儀器，包括第二代德國聚焦式衝擊波治療儀、深層射頻細胞筋膜刀、強效磁波治療儀、高能量激光治療儀、免提式超聲波治療儀、頸椎及腰椎牽引機以及機械復康手等，並非僅供示範，更讓學員有充分機會親身操作，真正掌握實際應用技巧，提升升學及就業的競爭力。除了物理治療設備，學院亦提供一系列完善的職業治療及復康訓練工具，涵蓋物理治療及職業治療的各個範疇，致力為學員提供最全面和實用的訓練，為升讀投身專業醫療課程及投身行業做好準備。

新校舍空間感十足，還學生們有更舒適的學習環境。

全新荃灣校舍配備業界領先的治療儀器，例如第二代德國聚焦式衝擊波治療儀、深層射頻細胞筋膜刀等，讓你透過親身操作，掌握實際應用技巧。

學院新設線上理論課程 提供多元學習及實習機會

優怡康學院深明投身醫療行業需要兼具扎實理論和豐富實踐經驗，因此精心設計物理治療及職業治療助理課程，涵蓋專業知識、多元學習模式及實習機會，助你開啟醫療事業的理想之門。此課程與澳洲體適能專業教練學院 (ATFP) 合辦，ATFP 獲澳洲政府康體局認可，完成課程的學員可獲 ATFP 簽發【高級】復康助理員 - 物理治療助理證書或【高級】復康助理員 - 職業治療助理證書，認受性高，有助學員在職場上更具競爭力。

另外學院更提供 100 小時「領袖實習」機會，讓你參與社區服務，例如探訪安老院及舉辦健康講座，累積實踐經驗的同時，貢獻社會。表現優異的學員更可獲升學或求職推薦信，助你開啟理想事業之門。

學院提供實習的課堂，讓學員擁有實踐理論的機會。

優怡康學院創辦人註冊物理治療師范喜文曾在醫管局任職多年。

學院由屢獲殊榮的物理治療師范喜文女士創立，她曾獲頒「傑出女性榮譽」等多個獎項，其豐富經驗將引領你踏上醫療專業之路。無論你是應屆畢業生、在職人士，還是來自不同國家的學員，優怡康學院都將助你裝備所需技能，成就醫療事業的夢想。

彈性學習模式助你兼顧事業學業

優怡康學院的物理治療及職業治療助理課程，除了提供專業的師資和國際認證的證書外，更著重學員的學習彈性。學院提供「隨時隨地彈性學習」模式，讓你可以自選開班日期，配合線上理論課程和自主面授實習時段，兼顧學習和生活。循環開班，成功報名後七個工作天內即可入班學習。線上理論課程提供24小時隨時隨地學習的影片資源及線上筆試，方便你自主安排學習進度。實習方面，你可以靈活選擇上午、下午或全天的面授實習時段，打造最適合自己的學習模式。無論你是應屆畢業生、在職人士，還是來自不同國家的學員，優怡康學院都致力提供最優質和便捷的學習體驗，助你成就醫療事業的夢想。

想了解更多優怡康學院課程資料，可以到https://www.unicorn-clinic.com/course瀏覽！

（資料及相片由客戶提供）