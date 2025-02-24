濕疹可致慢性痕癢 降低生活質素 及早診治有助預防併發症

受濕疹困擾，患者不但會被各種皮膚症狀折磨，更有可能長期面對慢性痕癢問題。有皮膚科醫生表示，濕疹患者會因炎症反應，令皮膚越抓越癢，影響正常生活，研究指其生活質素更幾乎等同中風患者。現時有不同治療如生物制劑、口服小分子藥物，有助控制濕疹病情，建議患者及早診治用藥。



醫學界估計每10人中，便有1人會在一生中患上濕疹。成因可能與遺傳因素、致敏源如灰塵、情緒問題有關。患者常見皮膚痕癢、乾燥、紅腫、脫皮及滲液等症狀。其中痕癢問題最令人難以忍受，皮膚科專科醫生陳厚毅表示，由於患處搔癢時，皮膚會產生炎症反應，會造成越抓越癢、越癢越抓的情況，致皮膚持續受損，患者陷入一個「抓癢循環」（Itch-Scratch Cycle），最後甚至變成嚴重的慢性痕癢問題（即痕癢超過6星期以上）。

慢性痕癢患者的生活質素如同中風病人般差

皮膚科專科陳厚毅醫生

濕疹病情不但引起身體不適，患者更會因外觀受損，影響日常社交生活，甚至會因過度痕癢，引致難以睡眠，令日間集中力差、情緒壓力大等，生活質素大打折扣。陳醫生指出，有研究曾透過HUI3測量工具（一個衡量健康狀況及生活質素的評分系統）評估132名慢性痕癢患者的健康狀況，結果發現，他們的平均HUI3評分為0.56，相當於中風患者（0.6）的生活質素，甚至低於血液透析患者（0.73）的評分，結果令人意外。

中度至嚴重程度濕疹可選用生物制劑或小分子藥物

另一皮膚科專科醫生陳湧指出，濕疹患者應避免經常抓癢，並保持皮膚濕潤，減低炎症持續出現的機會。若局部處方治療，未能有效控制病情，患者有機會是患了中度至嚴重程度的濕疹，建議可考慮使用生物制劑及小分子藥物，幫助控制炎症，同時能夠舒緩痕癢問題。

皮膚科專科醫生陳湧

現時的新藥能針對阻斷體內誘發濕疹的發炎來源，例如白細胞中的發炎訊號JAK便與濕疹有關，故中斷JAK訊號，抑制細胞激酶的活性，便可有效幫助患者控制濕疹。以口服小分子藥物如JAK抑制劑為例，研究顯示，快至服用1日便能改善痕癢問題，並能持續控制症狀。若服用2至16星期，也可達到不同程度的改善。

現年25歲的梁小姐，自小患有濕疹問題，經常受皮膚痕癢及滲水困擾，病情嚴重時，連被風吹都會感到皮膚疼痛。她有時會因痕癢問題無法睡眠，床上也滿佈抓癢而生的皮屑。每逢轉季、壓力大的時候如考試，便更影響病情。梁小姐一直採取不同方法舒緩不適，但仍未能有效改善病情。她大約在6年前開始試用小分子口服藥，當時用藥後2星期已見效，現時成功控制濕疹，令整體各方面亦見改善。

陳厚毅醫生及陳湧醫生均強調，如患中度至嚴重程度的濕疹，應及早與醫生商討使用適合的治療方案作控制，中斷「抓癢循環」，減低演變成其他嚴重疾病如紅皮症的風險。不過，不同治療方案各有其成效及副作用，若情況持續沒有改善，建議向專科醫生求醫。