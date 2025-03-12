港人患肥胖症個案續增 香港肥胖學會促公眾關注

肥胖問題可誘發多種疾病，長遠有機會危及健康。衞生署近年數據顯示，港人患肥胖症有增加，情況令人憂慮。全球專家最近重新定義肥胖症，希望能喚起大眾正視肥胖問題，本港醫生呼籲肥胖患者有需要求醫，現有口服藥、針劑藥及手術可治療肥胖問題，有助改善健康。



香港肥胖學會創會會長兼內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，肥胖症與至少224種疾病相關，包括各種心血管疾病、呼吸道疾病、糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症、腎病及多種癌症等，嚴重威脅健康。

袁美欣醫生表示，肥胖症與至少224種疾病相關，嚴重威脅健康。

衞生署最新人口健康調查的數據顯示，在2020至22年度，15至84歲人士中有22%人士超重，32.6%人士屬於肥胖，反映超過一半港人體重「不合格」，而中央肥胖普遍率更高達37.8%。上述比率均較對上幾年有所增加，顯示肥胖問題有上升走勢。

臨床肥胖症成新概念

過往BMI（體重指標）是用作衡量是否有肥胖問題的重要指標。國際權威醫學雜誌《刺針》委員會今年1月發表文章提出，將肥胖症分為「臨床前肥胖」（體內脂肪過多但未出現器官功能障礙）和「臨床肥胖症」（已出現器官功能障礙），並指出單靠BMI有否超標作肥胖診斷有不足處，提議要考慮個人的體脂比例和分佈、有否患上其他疾病或器官病變等多個因素，來判斷是否患有臨床肥胖症。

本月4日為「世界肥胖日」，香港肥胖學會組織了一連串活動，呼籲社會各界正視肥胖症，包括推動基層醫療醫生，積極診治肥胖症。該會調查發現，4成基層醫生仍以為BMI為肥胖症診斷唯一指標，建議醫學界要有一套全面診斷標準，有助基層醫療能更精準評估求診者的肥胖狀況。

治療肥胖症方法眾多

現年65歲顏女士，BMI達30，屬於肥胖人士，她過往曾重達約90公斤。大約於20 年前開始，因為高血壓、高血糖等問題求醫，並受到關節痛、骨痛困擾，需接受藥物治療控制有關水平。她直言，日常行樓梯、做運動都會感到吃力，亦因痛症問題而不能做太多運動，引致造成惡性循環，阻礙日常生活。

袁醫生強調，減重可為肥胖患者的健康帶來多方面好處，減重比例越高，對健康的改善越大。現時治療肥胖症的方法眾多，包括口服藥物、注射藥物及減重手術，其中口服藥物須配合改善生活習慣，注射藥物可針對荷爾蒙受體，調節食慾。袁醫生指，注射藥物有兩款，包括：GLP-1 受體促效劑及GIP/GLP-1雙受體促效劑。與GLP-1受體促效劑相比，GIP/GLP-1雙受體促效劑可同時透過針對體内兩種與體重相關的荷爾蒙，進一步調節患有肥胖症的人士控制食慾及幫助他們減重。減重手術則會為嚴重肥胖症患者以手術減少胃的大小，並減少食物吸收。

袁醫生提醒市民要多注意體重及健康，有需要時求診。現有治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。