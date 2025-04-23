乳癌關節痛副作用疼痛難耐　中西醫聯手治療緩解症狀

乳癌是香港女性癌症之首，根據香港乳癌基金會，每14名女性就有1人患上乳癌，治療乳癌的方法有很多，而每種的副作用都不一，當中常見之一的荷爾蒙治療，針對賀爾蒙受體陽性的乳癌患者特別有效，只是，治療時使用的抗賀爾蒙藥物治療所引起的關節痛副作用令患者深感不適，令患者在抗癌路上更為艱辛！其實中西醫對荷爾蒙治療所引起的副作用也有對應方法，中西醫雙管齊下，有助大幅改善治療時產生的不適，幫助患者抗癌。本文請來了臨床腫瘤科專科醫生張寬耀醫生和註冊中醫師關証顥醫師為我們講解更多乳癌的治療方式，以及紓緩副作用的方法。



簡介治療乳癌副作用 關節痛不能避免？

張醫生指，乳癌有不同的治療方式，亦伴隨著不同的副作用。放射治療會導致皮膚變紅、可能引致手腫、要避免負重或受傷，免疫治療會使患者感到疲倦，亦有機率出現荷爾蒙分泌失調，罕有情況下會出現肺炎、肝炎、腸道問題，而化療則會甩頭髮、使膚色變黑、關節僵硬麻痛等，腹部打收經針或會致傷口發炎、疼痛，另外荷爾蒙治療會透過藥物抑制荷爾蒙，導致潮熱、骨質流失等更年期現象出現，抗荷爾蒙藥物如芳香環酶抑制劑(Aromatase Inhibitor, AI)，有機會會出現關節痛、加速骨質疏鬆的情況，或會影響血脂。

張醫生指，荷爾蒙治療至少需服食5年，芳香環酶抑制劑可能會使關節痛情況持續，關節痛多數出現在患者手指關指，小部分在手踭位，影響患者的生活品質，但卻又難以避免。面對患者長年的關節痛副作用問題，張醫生指會處方止痛藥給患者減輕痛楚，亦會建議患者多做運動，降低身體僵硬、繃緊的情況，若患者真的無法承受，就可能會轉藥處理，不過張醫生亦指，普遍患者都是能夠承受的程度，在停藥後痛症亦會逐漸減少或消失，部分持續有關節痛的經檢查發現為紅斑狼瘡、風濕關節炎等其他原因，呼籲患者不用過份擔心。

張醫生分享小部分患者在跟進治療時服用荷爾蒙藥物來曲唑(letrozole)，但服用後患者無法接受所帶來的關節痛的情況，於是張醫生為患者轉藥轉為諾曼癌素糖衣錠(exemestane)，因應患者的接受程度轉藥，復發機率方面沒有太大分別，癌症康復者也是能逐步回到生活軌道。

中醫外敷內服加針灸 改善關節痛問題

西醫著重對應病情下藥，而中醫則看重人體的氣血變化，對應作出相對的治療，面對乳癌，西醫有多種治療方式，但避免不下對身體產生關節痛等副作用問題，而中醫則幫助調整身體的狀態，中西醫雙管齊下，互相配合，攜手改善患者生活質素。

關醫師指，乳癌患者的關節痛副作用主要可分為兩大類，包括化療所引致的氣血虧虛，瘀血阻塞經絡，導致手腳出現疼痛和麻木，另一種是荷爾蒙治療引致的肝腎陰虛，血瘀導致關節較為疼痛僵硬，面對化療引起的關節痛，關醫師指會使用中藥外洗浸泡方法，加上服用黃耆桂枝五物湯增強血液循環，減少疼痛麻痺。研究顯示，針對關節痛問題最有效的方法為針灸，但外洗浸泡療法亦有研究支持其效果。

外洗浸泡療法亦有研究支持有減輕化療造成的麻痺和疼痛的效果。（圖片：Shutterstock）

中醫會處方抑氣養血、活血通絡的中藥，比如黃耆桂枝五物湯這種傳統治療關節疼痛的中藥，成份包括生黄耆、桂枝、白芍、生姜、大棗等，對神經痛或荷爾蒙治療所致的關節痛亦有效，另外，中藥外洗浸泡方式，即使用約40度的暖水，加上中藥粉浸泡手腳位置約15至20分鐘，化療期間亦可每日重覆浸泡，以減輕化療造成的麻痺和疼痛，中醫師亦會針對不同類型的關節痛，如冷痛而調整桂枝用量，刺痛會加上活血化瘀的成分，像是紅花、丹參。關醫師指，進行化療期間，一般外用並沒有問題，至於內服，化療期間能否聯用中藥需因人而異，建議由中醫師根據患者體質、用藥方案評估，避免與化療藥物產生交互作用。關醫師提醒，所使用的水，溫度不要太熱，浸泡時間亦不用太久，約40度的暖水浸泡約15至20分鐘即可，手腳位置有傷口亦要避免浸泡。

至於針灸，通常會針灸足三里、氣海等補氣的穴位，但一般會針對每位患者較痛的位置進行針灸，此外亦可使用磁珠貼於耳穴位置進行按壓，以達至近似針灸的效果。

關醫師亦分享一名乳癌患者的故事，化療第一次也沒有明顯疼痛，但第二次就開始感到非常疼痛，持續每天使用中藥浸泡外洗後，第三、四次的化療就感覺到疼痛大幅減少，幫助患者減輕化療時的疼痛負擔，令患者更為容易完成整個化療療程。

面對乳癌治療的各種副作用，患者都會感到身心疲倦、沮喪，但透過中西醫治療上的支持，致力減輕患者的副作用和不適感，使患者更能在抗癌路上繼續努力前行，完成療程，重拾健康人生！

臨床腫瘤科專科醫生張寬耀醫生