膽管癌確診多已晚期　系統性治療組合可延存活期

出現右上腹疼痛,市民未必會聯想與膽、甚至膽管有關,但原來此症狀背後,有可能隱藏著膽管癌。雖然膽管癌非本港十大常見癌症,其發病率卻有持續上升的趨勢,而且由於早期症狀不明顯,大部份患者在較後期才發現確診¹。有臨床腫瘤科專科醫生指出,如果患者能夠接受根治性的外科手術切除,效果最為理想,惟大部分患者在後期才發現,已經無法接受手術切除,以往只有化療可以選擇²。近年,醫學界發現化療結合免疫治療能夠有效縮小腫瘤及延長存活期³,讓患者有多個治療選擇。



臨床腫瘤科專科張文龍醫生。

膽管是連接肝、膽、胰及十二指腸的管道⁴,由於肝臟有腹膜包蓋,一旦膽管出現腫瘤,需要有一定體積,才會對肝臟的腹膜有張力,引起一連串不適的症狀⁵。因此,大部份患者在早期難以察覺有明顯病徵。臨床腫瘤科專科張文龍醫生指出,膽石、膽泥、寄生蟲,以及外來的致癌物質,例如:香煙、酒精及聚氯乙烯(PVC)等等⁶'⁷,這些都可能增加患膽管癌的風險。

膽管癌發病率有上升趨勢

根據醫管局香港癌症資料統計中心資料顯示,膽囊及肝外膽管癌在過去十年有上升趨勢,新症個案由2012年的361宗,上升至2021年的532宗個案⁸。張醫生指,雖然並非十大常見癌症,但不只在香港,世界其他地方的膽管癌發病率有正在上升趨勢,情況需要關注。

張醫生指,膽管癌可以分為「肝內膽管癌」、「肝門型膽管癌」及「肝外膽管癌」¹。倘若腫瘤出現在肝內,但沒有影響兩側肝葉的主膽管,以及膽汁流動至十二指腸的通道,患者一般不會出現黃疸的情況²。因此,大部分患者早期沒有明顯的病徵。

反之,如果腫瘤影響主膽管,即肝門型膽管癌,便會有機會造成黃疸,但此類患者亦較難透過手術切除得到根治性的效果。張醫生解釋,因為此階段的腫瘤體積已經相當大,在肝內及肝外亦會出現擴散的情況,故會透過高劑量電療殺死局部腫瘤⁹,以及針對黃疸作出相應治療,例如置入支架,撐起原本已經收窄或封閉的膽管,讓患者重拾消化能力。此外,亦可以透過膽管引流(PTBD),將膽汁排出體外,以緩解患者不適的症狀¹⁰。

至於治療肝內膽管癌,張醫生指出,肝內膽管癌比較大機會有驅動性的基因突變¹¹,目前有部份標靶藥能夠抑制這些基因突變,從而令腫瘤縮小¹²。不過,並非所有患者的病情都帶有基因突變,且適用於標靶藥物治療。近年,醫學界發現化療結合免疫治療,比單用化療的效果更理想,能夠有效控制腫瘤及延長患者存活³。

張醫生續指,不論肝內抑或是肝外的膽管癌,患者一旦無法透過手術治療,在第一線均可考慮化療及免疫治療,先將腫瘤體積縮小。若治療效果有限,在二線或更後線則可以透過基因檢查,揪出基因突變類型,例如NTRK 1/2/3、PIK3CA、KRAS、HER2等等,以配合相應的標靶藥物治療¹³'¹⁴。

張醫生提醒,患者在接受化療及免疫治療期間需要留意相關副作用。

接受系統性治療組合注意事項

此外,患者在接受化療及免疫治療期間亦需要留意相關副作用。以化療為例,由於不少華人是乙肝病毒帶菌者,患者在接受化療期間,抵抗力較差,若體內的乙肝病毒被激活,便可能促成急性肝炎¹⁵。此外,如果本身患有自身免疫系統疾病,例如銀屑病、類風濕性關節炎及紅斑狼瘡等等,在接受免疫治療期間亦需要非常謹慎,有可能會令本身受控的自身免疫系統疾病的病情變得不穩定¹⁶。

張醫生提醒,預防勝於治療,市民日常應遠離增加患膽管癌的高危因素,保持健康的生活方式。倘若出現右上腹疼痛不適,應該向主診醫生求診。此外,張醫生亦提醒,治療膽管癌的方法各有成效及副作用,患者如果有任何疑問,應該向主診醫生商量,並衡量個人病情、條件,以制定合適的治療方案。

如有任何疑問,請向您的醫生或藥劑師查詢。

以上資料由阿斯利康(香港)提供。

HK-10338 4/9/2025

