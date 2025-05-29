夢遊揭秘 發咩夢會夢遊？點解鍾意玩刀？

對一般人來說，「夢遊」（Sleep Walking）既神秘又有趣。但對於夢遊者或家人，卻可能膽顫心驚——半夜三更他拿著刀，是要切水果還是傷人？



精神科專科醫生張漢奇先分享以下一宗個案：

一位40多歲女士，連續一段日子睡得不好，感到十分奇怪，因為她想不出自己為何會失眠。但她沒有找醫生，而是自己到藥房配了一些安眠藥，服食後對睡眠果然帶來一些改善。

然而更奇怪的事發生了：她每天早上起床，都發現廚房垃圾桶內有一些果皮，例如木瓜、橙皮等。「明明這個木瓜是我昨天才買，還沒有吃，為什麼果皮會在垃圾桶呢？」於是她詢問丈夫，丈夫卻說並沒有吃過木瓜。再問其他家人，也沒有人承認吃了她的水果。

一天晚上，丈夫半夜上洗手間，發覺她不在床上，而是在大廳中，茶几上放著水果刀，她正在吃梨。丈夫問：為什麼半夜起身吃東西？但太太完全沒反應，只是繼續吃，丈夫只好回房繼續睡覺。第二天他再問太太，太太卻矢口否認，「我哪有吃水果？我一覺瞓到天光呢！」

丈夫覺得不妥，和她細談之後，一起去諮詢醫生，才發現很大可能是由安眠藥引致夢遊。她吃了一驚，「怎麼會這樣啊，吃了東西完全不記得，我可不可以不再吃安眠藥呢？」醫生亦建議暫時停服安眠藥，果然家中就沒再發生「水果失踪案」了。

「夢遊人士會做出什麼行為雖然不可預測，但整體來說，甚至在全世界都有一個傾向：他們最常做的還是調弄食物，例如煮麵、切水果，吃完就會回房睡覺，一般不會有太大問題，他們第二天醒來也完全不清楚自己曾經夢遊，就算當時旁人叫他也不會有反應。」張醫生說。

半夜三更看見家人「擸刀」，好驚喎，預先收埋啲刀得唔得？「通常唔收得咁多，因為厨房都會有好多刀，」張醫生說，「但也不用太擔心，夢遊人士一般用刀都很準確，沒有危險，反而千萬不要去搶他手上的刀，否則可能更危險。」

他們會在夢遊時切水果，是否因為正做著相關的夢境呢？張醫生表示「夢遊」和「夢境」其實沒有關係，「其實『夢遊』這名稱並不準確，令兩者好像有關，反而英文名稱『Sleep Walking』就比較清楚，他們只是在睡眠期間起來走動，並非受夢境影響。其實想想就明白，我們睡眠期間是不停有夢境的，但夢遊就很少發生，所以兩者並沒有關係。」



張醫生提醒，不建議干擾或阻止夢遊者，一般夢遊後都會自行回床睡覺。「但不論睡眠期間多夢或是有夢遊，若最終令睡眠質素受影響，日間精神欠佳，都建議諮詢醫生，採取適當方法解決。」