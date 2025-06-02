60歲男患輕度認知障礙 接受抗類澱粉蛋白藥物 如常工作旅行

當出現輕度認知障礙時，若能及早治療，有助延緩病情惡化。阿茲海默症為最常見的認知障礙症，近年醫學界發現，在未出現徵狀前，可透過「新型血液檢測」及早找出潛在患者；早期患者則可透過靜脈注射進行「抗類澱粉蛋白藥物」治療，針對發病根源，清除大腦斑塊，延緩病情。本港一名60歲輕度認知障礙患者接受此治療約10個月後，已可如常工作及旅行。



輕度認知障礙患者 經治療後如常工作旅行

一名60歲商人黃先生因記憶力下降，經常忘記物品的擺放位置，求醫檢查，結果發現腦部開始萎縮，腦中有異常蛋白，最終確診輕度認知障礙。接受「抗類澱粉蛋白藥物」治療約10個月後，其認知狀態得以維持，生活能力未受影響，能如常工作、旅行、處理銀行帳目等。老人科專科醫生勞思傑指出：「即使患者已進入阿茲海默症病發階段，早期介入適當治療仍能延緩病情惡化，不僅有助患者保持自理能力，亦可減輕家人的照顧負擔。」

老人科專科醫生勞思傑指，早期介入適當治療仍能延緩認知障礙症病情惡化。

新型血液檢測 可提早找出高危人士

勞醫生解釋，阿茲海默症在發病初期，大腦會異常出現「類澱粉蛋白」（Aβ）沉積，形成「類澱粉蛋白斑塊」（Plaque）；「Tau蛋白」則異常磷酸化，導致「神經纖維纏結」（Neurofibrillary tangles）。當這些斑塊和纏結不斷堆積，最終導致腦細胞死亡，引發阿茲海默症。患者初期會出現輕微認知障礙，至晚期大腦將嚴重萎縮，最終導致患者喪失身體機能並致命。

近年醫學界發現，透過「新型血液檢測」可在徵狀出現前篩查出阿茲海默症的潛在患者，以提前預防。勞醫生指，阿茲海默症早在病發數十年前便已出現「類澱粉蛋白」和「Tau蛋白」異常，這些蛋白質被視為此病的重要生物標記。「p-tau 217」是其中一種磷酸化「Tau 蛋白」，能在病發前20年精準偵察出阿茲海默症患者，並能辨識陽性「類澱粉蛋白」，準確度達90%，成效與「腦脊髓液檢測」（CSF）相若。

另外，「蒙特利爾認知評估」（MOCA）則可全面、準確篩查出已有早期徵狀的阿茲海默症患者。若有懷疑，醫生通常會安排腦部磁力共振掃描（MRI）或腦部電腦斷層掃描（CT Scan）作進一步診斷；並按需要進行「腦部類澱粉蛋白正電子造影」（PET）或「腦脊髓液檢測」，更精準地診斷病情。

腦神經科專科醫生黃家星指出，「抗類澱粉蛋白藥物」能針對病症根源。

用抗類澱粉蛋白藥物 早期改善率可達51%

腦神經科專科醫生黃家星指出，近年醫學界研究證實，「抗類澱粉蛋白藥物」能針對病症根源。相比對照組，使用「抗類澱粉蛋白藥物」的患者生活功能退化速率可延緩27%；研究亦顯示，病情較輕的患者使用此藥18個月後，改善率高達51%。新療法不但能延長患者的生活自理期，維持患者生活質素，並可減輕照顧者的負擔。