暈動症｜一搭車就「暈車浪」？5招教你輕鬆出遊

暑假將至，相信有不少家庭已經定好了旅行計劃。不過，出遠門少不免要乘坐各種交通工具，唔知到大家有無試過暈車浪？這種在醫學上稱為「暈動症」的不適感，往往會讓原本愉快的旅程變得掃興。究竟為何會出現暈車浪？又有哪些方法可以有效緩解呢？本文將為大家詳細剖析。



▼暈車浪的臨床症狀：（按圖👇👇👇）

+ 7

「暈車浪」的成因

暈動症的產生，主要源於我們身體維持平衡的三大系統——視覺、前庭和本體感覺系統之間的信息不協調。其實，不論是陸路的汽車、火車，還是海上的輪船，甚至是空中的飛機，所有交通工具都可能引發暈動症，因為它們都會導致身體感知到運動，而這與視覺或本體感覺接收到的靜止信息產生衝突。

以乘車為例，當你坐在密閉的巴士車廂內，你的眼睛（視覺系統）和身體感受（本體感覺系統）可能都告訴大腦：你是靜止不動的。然而，你內耳的前庭系統（負責感知頭部運動和平衡）卻偵測到車輛的晃動、加速、減速和轉彎等運動信號，並將這些信息傳遞給大腦。

當大腦同時接收到「靜止」和「運動」這兩種相互矛盾的信息時，便會產生混亂，誤以為身體「中毒」，從而啟動一系列防禦機制，導致你出現噁心、嘔吐、頭暈、冒冷汗等典型症狀。此外，若環境內混雜了各式各樣的刺激性氣味，也會進一步加劇暈動症的不適感。

▼暈車浪可分為3大證型（按圖👇👇👇）

+ 5

為何司機通常不會「暈車浪」？

你可能留意到，司機很少會暈車浪，這並非他們天生擁有「抗暈」體質，而是因為他們在駕駛時，視覺和前庭系統所感知到的信息是高度一致的。

司機的視線會一直注視前方路況，大腦清楚地知道車輛正在移動。同時，他們的身體會隨著車輛的行駛（例如踩油門、煞車、轉彎）進行有意識的調整和預判。這種視覺與實際運動的同步性，以及身體對運動的積極參與，使得大腦接收到的信息不再衝突，自然也就不會引發暈動症了。

４個穴位紓緩暈車浪（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：【暈車浪】腎虛脾胃弱多食肥膩嘢都有關！記實止暈4大穴+揀位貼士

告別暈車浪：實用應對方法

雖然暈車浪令人困擾，但透過一些簡單的方法，我們可以有效減輕甚至避免其發生，讓旅途更加愉快：

1. 強化前庭系統



平時多進行一些有助於鍛鍊平衡感的運動，例如盪鞦韆、滑冰、游泳、跳繩等。這些活動可以提高前庭系統對運動的耐受性，從而減少暈車浪的發生機率。

2. 選擇合適的座位



在選擇交通工具的座位時，盡量選擇顛簸較小、視野開闊的位置。例如，乘坐汽車時選擇前排座位；乘坐船隻時選擇船身中部位置；搭乘飛機時則可選擇靠近機翼的位置。這些位置能讓你的視覺、前庭和本體感覺系統對運動狀態的判斷更為接近，減少信息衝突。

3. 注意飲食



在旅途開始前，應避免進食過冷、過熱或過於油膩的食物，也不宜吃得過飽。清淡飲食有助於減輕腸胃負擔，降低噁心感。

4. 保持空氣流通與視線



旅途中盡量打開車窗保持空氣流通，呼吸新鮮空氣。同時，多望向窗外遠處的風景，將視線固定在遠方的地平線或靜止物體上，避免低頭玩手機、看書或進行其他需要集中視線的活動，因為這些行為會加劇視覺與前庭系統的信息不協調。

5. 藥物輔助



對於暈車浪症狀嚴重的人士，可在醫生或藥劑師的指導下，於旅途開始前適量服用暈車藥。請務必遵從藥物說明或專業人士的建議使用。

希望這些建議能幫助你擺脫暈車浪的困擾，讓每一次出行都能輕鬆自在，盡情享受旅途的樂趣！

相關文章：【頭暈】天旋地轉感眩暈有原因 頭暈可能心臟病或中風先兆？