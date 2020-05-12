【暈車浪】腎虛脾胃弱多食肥膩嘢都有關！記實止暈4大穴+揀位貼士

暈車浪十分普遍，有些人乘車便會頭暈、想嘔、頭痛、面色蒼白等，特別是在上下班堵車更易暈車。註冊中醫師潘咨遐表示暈車浪的成因包括，脾胃虛弱、臟腑功能衰退、睡眠不足、過度疲勞、進食過多肥膩食物等等可令人暈車浪，不如看看暈車時有什麼紓緩方法和如何選擇乘車位置！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

暈動病，俗稱為「暈車浪」、「暈機浪」、「暈船浪」等。部分人士則見於乘電梯等。現代醫學認為受到不適宜的運動環境刺激，引起平衡功能失調而產生正常保護性的應激生理反應。

暈車浪十分常見，但紓緩方法並不是人人識。（chromatograph/unsplash）

暈車浪的臨床症狀：（按圖）

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為什麼會「暈車浪」？

中醫沒有「暈動病（暈車浪）」的病名，根據症狀納入「眩暈」範疇，認為內在原因是氣血虧虛、或痰濁內阻、或肝陽上亢；而外在原因是乘坐交通工具時出現旋轉搖擺和顛簸，導致氣機逆亂、清陽不升、腦髓失養而發病。

中醫認為這跟肝脾腎有關。《黃帝內經》中指「諸風掉眩，皆屬於肝」，大概意思是指一般出現頭目昏花等症狀多屬於肝的病變。暈車浪可分為3大證型：（按圖）

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1. 氣血虛弱

表現：「無痰不作眩，無虛不作眩」是指面色蒼白，在旋轉搖擺的環境中容易頭暈、心悸、失眠、經常疲倦、胃口差

成因：多數因脾胃功能失調，由於脾胃虛弱，令營養難以運送到全身。但也可以因大病後未有好好調養、睡眠時間太短所致

2. 痰濁中阻

其他表現：胸悶、胃口差

成因：以肥胖的人士較多見，「肥人多痰濕」、進食肥膩食物和嗜酒無度後、肥胖的人士大多脾胃較差，令身體內的水液不能正常運輸到全身

3. 腎氣虧虛

其他表現：精神萎靡、失眠多夢、健忘、腰膝痠軟、耳鳴

成因：長期過度疲勞、也常見於長者，因腎為先天為本，長者臟腑功能衰退，氣血陰陽虧虛而導致眩暈

臨床個案：氣血虛弱 月經量少

一名25歲的女性家住屯門，工作在港島區，每天一程車便需花1.5至2小時在巴士上。因「暈車浪」的症狀（胸悶、嘔吐、頭痛）愈來愈嚴重而前來求診，得知患者向來工作緊張、面色蒼白、也同時告知月經量少、2次月經相隔35天才來潮一次。

臨床上，這位病人是屬於氣血虛弱的證型。本人處方中藥（黨參、淮山、川芎、白芷等）和針灸（百會、足三里、中脘等），為此病人治療。經過數次治療後，情況得以改善。

4個按壓穴位有助紓緩不適

如大家感到「暈車浪」時可按壓穴位，包括百會穴、內關穴、合谷穴和足三里穴，以解決當刻的不適：（按圖）

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乘車需要注意的地方

+ 2

1. 乘坐交通工具前2小時：切忌進食太飽或太餓，適宜進食易消化，不油膩的食物

2. 盡量選擇中間的位置，靠近窗的位置，避免不停注視於手提電話、書籍上。宜閉目養神

3. 感到眩暈時，可以遠望景色

4. 乘坐交通工具前2小時也可服用止頭暈的中藥

5. 如出現眩暈，可以選擇頭向後靠

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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