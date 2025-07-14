強紫外線增黑色素瘤 皮膚科醫生提醒：留意ABCDE警號

皮膚癌是香港常見癌症之一，根據香港癌症資料統計中心數字，2022年共有1,097宗皮膚癌新症，當中約一百宗是「黑色素瘤」。



皮膚科專科醫生劉顏銘表示，皮膚癌主要分為基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma）、黑色素瘤（Melanoma）等三種，一般來說以白種人患上的風險較高，但隨著極端氣候變化，夏天的紫外線愈來愈強，無形中也增加了黑色素瘤的風險。

「一旦患上黑色素瘤，皮膚往往會出現新的斑點，或原有的斑或痣變大、變形或變色，」劉醫生表示，「正常的斑或痣通常顏色均勻，四周邊界規則，但黑色素瘤通常形狀不規則、表面凹凸不平、顏色不一，例如可出現褐、黑、藍、紅、白、淺灰色等，甚至出現痕癢、流血、潰瘍等。而患處可以在面部、腿部、軀幹等，亞洲人則較常見於足底、手掌、甲床或黏膜等位置。」

她提醒，黑色素瘤另一危險之處是增生速度快，通常在早期已有擴散趨勢，例如擴散至局部的淋巴結，或遠端器官如肺、大腦等，故此必須及早診斷及治療。

「首先，大家應每天留意自己的皮膚，若有忽然出現的斑或痣，或黑痣具有以下ABCDE可疑特徵，便有機會是黑色素瘤警號，建議盡快諮詢醫生。」

黑色素瘤ABCDE警號

A（Asymmetry）：黑痣出現左右不對稱。

B（Border）：黑痣的邊緣不規則。

C（Color）：黑痣的顏色不均勻，或同一顆痣有多種顏色。

D（Diameter）：黑痣的直徑大於6毫米。

E（Evolution）：黑痣出現快速變化，例如變大、突起、表面出現潰瘍或流血等。

皮膚癌高風險群組

1. 多痣人士



2. 有近親曾患黑色素瘤人士



3. 曾長時間曝曬人士，尤其兒時經常曝曬



4. 皮膚白皙，曬不黑但易灼傷人士



5. 免疫系統較弱者，例如曾接受器官移植、愛滋病毒（HIV）患者



6. 工作上經常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品的人士



7. 如曾患皮膚癌，不排除會在原位或身體其他部位復發



8. 如曾接受放射治療，年事漸長後，患皮膚癌特別是「基底細胞癌」的風險較高



劉醫生表示，惡性的黑色素瘤最理想是在早期發現，透過手術將腫瘤徹底切除，有機會達至根治。晚期患者或需接受標靶治療、免疫治療、化療、放射治療等。