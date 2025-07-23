健康Easy卓越大獎丨KOMO Medical Beauty專注塑身療程 更懂你所需

身材管理是終身事業，但即使努力運動、控制飲食，總有一些難減部位，例如大髀內側，手臂Bye-bye肉是怎都減不掉。特別是產後或代謝變慢之後，身材線條輪廓走樣，單靠運動或節食根本就不能回復當初。KOMO Medical Beauty就特別針對這些情況，透過專業團隊與醫療級儀器，有系統地幫你KO「鬼鼠肉」、線條鬆弛等問題，逐步重塑輪廓，讓緊緻線條再現。品牌多年來口碑穩定，早前更獲《HK01》頒發「健康Easy卓越大獎」之「卓越緊緻塑形品牌大獎」，可謂實至名歸。



創辦人以親身經歷出發 由用家變為專家打造專業品牌

KOMO 的創辦人早於 2013 年已接觸冷凍溶脂療程，當時對效果和舒適度已經有很高要求。其後與團隊花了超過 12 年時間，鑽研儀器技術原理與操作手法，務求令療程既見效又不辛苦。2017 年，她以非醫生身份參與國際醫美會議，與來自世界各地的專業代表交流臨床經驗。於2021 年更出任跨國美容集團導師，從實戰經驗中累積更全面的技術與服務理念，最終創立 KOMO Medical Beauty。

而創辦人本身亦是一位媽媽，在產前已接受塑形療程，懷孕期間吸收營養之餘，身形亦保持穩定，沒有明顯反彈。這一體驗讓她深刻意識到女性在不同人生階段如產後、代謝變慢期的體態需求差異顯著，需以精細化專業方案對應。基於此，KOMO 以貼合不同階段體態需求為核心理念起點，致力於開發兼具針對性與安全性的塑形療程，幫助女性在各個年齡層都能擁有自信體態。

KOMO創辦人親證其療程技術，在孕期仍可保持身形穩定。

告別公式化療程 階段式規劃療程逐步打造自然輪廓

KOMO 的療程並非套用一式一樣的程序，而是由經驗豐富的團隊，根據每位客人的體質、脂肪分布、生活習慣和期望目標等，度身規劃出一套循序漸進的療程。初期集中處理脂肪團積聚，再配合儀器技術協助脂肪代謝與排走。中段則加入緊緻與增肌療程，提升皮膚彈性和輪廓支撐力，令形態更立體；最後進入穩定與養形階段，幫助身形自然定型，效果更持久。

儀器選擇靈活多元 配合不同需要更見效

自 2019 年起，KOMO 不斷升級服務流程及添置新一代儀器，與醫學美容科技同步發展，力求為客人提供更精準、更舒適的療程體驗。現時，KOMO已擁有超過 30 部國際認證的醫療級儀器，針對不同部位、不同脂肪型態靈活調整療程組合。

熱門項目包括：

• 冷凍溶脂技術：以低溫凍走頑固脂肪，無創無痛

• COOLWAVES™ 一叮溶脂系統：高能量針對脂肪團，有效分解

• EXION™ BODY 減脂緊膚儀：減脂同時收緊肌膚，改善鬆弛問題

所有療程均無需恢復期，適合生活忙碌又希望靜靜改善身形的都市女性。

KOMO擁有超過 30 部國際認證的醫療級儀器，當中包括熱門瘦身儀器 COOL冷凍溶脂、Exion Ai射頻溶脂、Onda pro冷微波以及Banlace ice解決內臟脂肪等。

創辦人親自培訓 團隊操作統一專業

KOMO 每位塑形師都由創辦人親自培訓，從儀器操作、技術判斷到服務流程都有統一標準，確保每位客人不論在哪間分店都能獲得一致的療程體驗。療程前有詳細分析，療程中有持續跟進，療程後亦會根據實際進展作出調整。品牌一向堅持透明收費、無壓力推銷，由了解、選擇到實行，全程自由又安心。

由難減部位到產後修身，KOMO 希望透過醫學級美容科技與專業經驗，陪伴每位女性走近理想體態。今次榮獲《HK01》頒發「卓越緊緻塑形品牌大獎」，正正印證了 KOMO 多年來的堅持與努力，讓更多女性看見自己的可能。

KOMO Medical Beauty

分店地址︰

• 尖沙咀｜金馬倫道12號 恆信商業大廈11樓

• 荔枝角｜長沙灣廣場二期

• 銅鑼灣｜百德新街 恒隆中心

• 荃灣｜楊屋道88號 Plaza88

營業時間：每日 12:00 – 21:00

WhatsApp：6700 1405

Instagram：@komo.beautyhk

官方網站：https://komo.com.hk

（資料及相片由客戶提供）