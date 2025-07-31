季節性抑鬱｜氣溫濕度飆高讓人更易焦慮抑鬱？必備4招抗鬱降溫術

進入「大暑」高峰期，氣溫節節飆高，有些人卻不只中暑、失眠，還出現心情低落、煩躁易怒、提不起勁的現象。別以為只是太熱太累了，其實你可能是「氣候型抑鬱」找上門了！



台灣與國際研究都指出，長期處於高溫與高濕環境，確實會增加抑鬱與焦慮風險，甚至連極端天氣（如熱浪、洪水）都與心理疾病的發生率有關。面對悶熱不只折磨身體，也威脅心理的夏季，我們該如何應對？

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年均溫升高，抑鬱風險也升高？

刊登於《總體環境科學》的台灣研究指出，生活在年均溫20.3°C到23°C之間的地區，抑鬱風險最低；一旦年均溫超過23°C，每上升1°C，重度抑鬱症風險將增加約7%。研究強調，極端氣候在不知不覺中影響我們的心理健康。

國際期刊也證實：高溫＋濕度會讓人更焦慮抑鬱

根據《刺胳針行星健康》與《刺胳針倒數計時》多篇報告，高溫對心理健康的影響不容忽視：

- 高溫還會加劇原有精神疾病，提升急診與住院機率

- 氣溫每升高1°C，抑鬱風險提高24%、焦慮風險提高21%（根據國際研究估計）

- 濕度每增加1g/m³，心理壓力症狀上升6%

- 洪水、熱浪等氣候災害，顯著提高焦慮與抑鬱症發病率

- 高溫擾亂大腦神經傳導物質如血清素與多巴胺，並降低睡眠品質



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高溫與抑鬱之間的真相

為何「熱」會讓人抑鬱？腦內物質、睡眠與情緒的連鎖反應

台灣精神科醫師楊聰財指出，高溫影響人體的體溫調節與電解質平衡，還會干擾血清素、皮質醇與多巴胺濃度，這些神經傳導物質都與情緒穩定密切相關。此外，熱導致的睡眠品質下降，也可能引發情緒障礙。心理層面上，長期的高溫環境也容易產生「熱壓力」，讓人感到煩躁、焦慮甚至無助，進而觸發或惡化抑鬱症狀。

夏季真的更容易抑鬱？門診個案增加

雖然暑假期間不一定有明顯統計指出抑鬱症「爆增」，但楊聰財表示，心理門診在夏季因情緒困擾就診的個案確實會增加。除了氣溫本身帶來的生理負擔，還有如生活作息混亂、社交活動減少、家庭衝突增加、學生課業與未來壓力等，都可能疊加影響心理狀態。

抑鬱症患者更怕熱？減少刺激多陪伴

對於原本就患有抑鬱症的人來說，夏天可能是一大挑戰。身體的不適感會放大精神壓力，造成情緒更加難以調整，甚至加重病情。楊聰財建議，此時除了持續治療與追蹤，也應：

- 避免曝曬與高溫活動

- 維持良好睡眠

- 減少刺激性食物

- 接受親友支持與陪伴

- 必要時尋求醫療協助，不孤單承受



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熱到emo情緒化怎麼辦？4招生活抗鬱降溫術

1. 冰敷頸部與手腕：濕毛巾冷凍10分鐘敷在頸後、手腕，快速降溫，也能降低心跳與焦躁感。

2. 嘗試水上運動：游泳、SUP立槳、水中伸展操，都能讓體溫自然下降，運動也有助提升情緒穩定。



4招清熱消暑妙招（按圖👇👇👇）

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3. 改善睡眠環境：搭配冷氣與涼感寢具，讓房間降溫、有助入睡。晚上少滑手機，避免干擾褪黑激素分泌。

4. 清爽飲品助轉換情緒：用檸檬、薄荷、氣泡水製成簡單無糖飲品，視覺與味覺都降溫，也能提神醒腦。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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