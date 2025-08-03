愈肥胖心臟愈需要更用力泵送血液！4策略控制體重維護心臟健康

肥胖會增加患高血壓或糖尿病等疾病的風險，而這些疾病又會進一步導致心臟病。



然而，台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東指出，肥胖本身不僅僅是心臟問題的「幫兇」，過高的體重可能會直接對心肌造成傷害甚至心衰竭。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

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郭志東說明，心衰竭是指心臟無法有效地滿足身體的循環需求。近年來，心衰竭愈來愈常見，而肥胖可能是其中一個原因，過去人們認為，只有在存在高血壓、糖尿病和高膽固醇等已知的心臟病危險因子時，才會導致心衰竭。但現在的研究顯示，即使沒有這些危險因子，單純肥胖本身也可能導致心衰竭。

BMI愈高，「肌鈣蛋白」水平愈高

郭志東解釋，在醫學上，受損的心肌細胞會釋放一種名為「肌鈣蛋白 T」（troponin T）的酵素。當懷疑有人心臟病發作時，醫生會通過血液測量這種酵素。約翰霍普金斯大學的研究人員在9500多名年齡在53至73歲之間、沒有心臟病的成年人中測量肌鈣蛋白水平以及體質指數（BMI）。他們發現，BMI愈高，與肌鈣蛋白水平愈高有強烈的相關性。在12年的追蹤研究中，那些最肥胖的人（BMI 達到或超過35）出現了最多的心衰竭案例。

同樣，那些肌鈣蛋白水平最高的人也是如此。而那些最肥胖，同時肌鈣蛋白水平也相當高的族群，比那些體重正常且肌鈣蛋白檢測不到的人，患上心衰竭的機會高出9倍。即使只是有一點過重，也會面臨更高的風險。體重超標愈多，風險愈高，這在肥胖和重度肥胖的人群中表現得非常明顯。

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愈肥胖 心臟愈需要更用力將血液泵送到全身

郭志東強調，肥胖對心臟的影響是多方面的。首先，過多的體重會增加心臟的負荷，心臟需要更用力地才能將血液泵送到全身，這會導致心臟擴張和心肌肥厚。長期下來，這種負荷可能會導致心臟結構和功能的改變，增加心衰竭的風險。

其次，肥胖會引起慢性發炎。脂肪組織會釋放一些發炎因子，這些因子會進入血液循環，影響全身的代謝和免疫系統。慢性發炎會損傷血管內皮細胞，導致動脈粥樣硬化，這是冠狀動脈疾病的主要病因之一。

此外，發炎因子還可能直接影響心肌細胞的功能，導致心肌損傷。再者，肥胖與代謝紊亂密切相關。肥胖者往往會出現胰島素抵抗，這會導致血糖升高，增加患糖尿病的風險。高血糖會對血管和神經造成損害，進一步加重心臟的負擔。

郭志東進一步表示，肥胖也會導致血脂異常，如高膽固醇、高三酸甘油等，這些血脂異常會加速動脈粥樣硬化進程，增加冠心病和心衰竭的風險。

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控制體重 4面向策略

郭志東說均衡飲食是控制體重和維護心臟健康的重要基礎，雖然大家都知道，但是真正長期持續做到的人卻很少。

1. 飲食

策略上，減少高熱量、高脂肪、高糖的食物攝入，如油炸食品、甜點、含糖飲料等。增加蔬菜、水果、全穀物、瘦肉和低脂奶製品的攝入。這些食物富含膳食纖維、維他命、礦物質和抗氧化物，有助於控制體重、降低血脂和血糖，保護心臟健康。例如，每天吃五份蔬菜和水果，選擇糙米、燕麥等全穀物作為主食，用雞胸肉、魚肉等瘦肉替代肥肉，喝低脂牛奶或無糖乳酪。

2. 運動

運動是控制體重和改善心臟功能的有效方式。郭志東表示，建議每周進行至少 150 分鐘的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、游泳、騎單車等。這些運動可以提高心肺功能，增加能量消耗，幫助減重。此外，還可以進行一些力量訓練，如舉重、俯臥撐、仰臥起坐等，增加肌肉量，提高基礎代謝率。重量訓練可以與有氧運動結合進行，例如，可以在有氧運動後進行一些簡單的重量訓練動作。

3. 吸煙

吸煙會對心臟和血管造成嚴重損害，增加心臟病和心衰竭的風險。戒煙可以顯著改善心臟健康，降低這些風險甚至穩定體重。此外，過量飲酒也會對心臟造成負面影響，增加高血壓、心律不整和心衰竭的風險。建議男性每天飲酒不超過兩杯，女性每天不超過一杯。一杯酒相當於355毫升啤酒、148毫升葡萄酒或44毫升烈酒。

4. 長期心理壓力

郭志東也特別指出，長期壓力會導致身體分泌皮質醇，影響代謝和食慾，導致肥胖和心臟病風險增加。學習一些壓力管理技巧，如冥想、瑜伽、深呼吸、聽音樂等，有助於減輕壓力，維護心臟健康。例如，每天花10到5分鐘進行冥想，找一個安靜舒適的地方，閉上眼睛，專注於呼吸，讓自己的思緒放鬆。

做什麼運動最燃脂？（按圖看清👇👇👇）

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肥胖對心臟健康的威脅不容忽視。即使沒有高血壓、高膽固醇或糖尿病等明顯的心臟病等危險因子，肥胖本身也可能對心肌造成隱蔽的損害，增加心衰竭的風險；有效控制體重，就能降低心臟病的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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