市面NMN易變質失效?解鎖健康長壽秘訣 專家揭關鍵在NMN劑型和吸收

有調查指有七成港人擔心身心機能過早衰老，影響生活質素，但即使知道哈佛大學建議的恆常運動、健康飲食等8大長壽秘訣，大部分市民仍難以達標。想在生活習慣外尋求身體逆齡方法，近年大熱的NMN或是答案，但你是否知道揀錯隨時得個吉？哈佛逆齡權威已指出，NMN分子極為脆弱，尤其在香港濕熱環境下，極易分解成普通維他命B3，令逆齡功效盡失 。針對此問題，採用科研級微晶球技術的「醫之選 NMN 40000+」 應運而生。想知道它如何鎖住NMN的逆齡力量？下文將為你解構，教你作出最精明的選擇！



你服用的NMN有效嗎？哈佛教授點出健康長壽的關鍵問題

NMN被譽為邁向健康長壽的星級成分，但你購入的產品是否有效？逆齡權威、哈佛大學教授指出，NMN分子結構極為脆弱，在香港潮濕炎熱的環境下，極易降解成普通的維他命B3。

一旦NMN分解，便無法在體內轉化成逆齡關鍵因子NAD+，等同浪費金錢，更錯失了抗衰老的時機。若NMN在吸收前已失效，你對健康的投資便付諸流水。因此，市面上眾多普通粉劑膠囊NMN的穩定性及功效備受質疑。

無懼濕氣與胃酸！長壽秘訣在於雙重保護罩確保NMN高效吸收

面對NMN如此脆弱的特性，是否就束手無策？當然不是。真正的長壽秘訣，在於尖端的NMN保存科技！「醫之選 NMN 40000+」就正針對此問題，採用了獨家的「科研級微晶球科技」，大大促進NMN分子被身體吸收及利用，為實現健康長壽提供了最佳的解決方案。

此技術的原理，是將極脆弱的NMN分子，以一層強韌的「晶球保護罩」精密包裹NMN，形成一粒粒肉眼可見的微晶球。然後，醫之選再為這些微晶球NMN配上特製的「抗氧膠囊」，形成雙重保護，確保萬無一失。這道堅固的防線，能有效抵禦外界的濕氣、溫度侵襲，更能安然通過胃酸的嚴峻考驗，確保每顆NMN直達細胞逆齡抗老，提高NMN吸收率和轉化率，真正發揮逆齡抗老功效。

科研數據顯示，採用微晶球科技的NMN，最快只需2分鐘便能被身體吸收，真正做到「服用多少，吸收多少」，絕不浪費！

增量138%不加價！實踐健康長壽的全面身體機能提升

「醫之選 NMN 40000+」全新升級版在含量上實現了大躍進。新配方每瓶總含量高達40,000毫克，較舊版增量138%，但堅持加量不加價，性價比極高，讓你以更實惠的價格，為健康長壽之路注入更強大的動力。

在科研實證支持下，「醫之選 NMN 40000+」的功效卓越非凡：

• 極速啟動：服用後1小時，能提升體內活化因子達1200%。

• 倍效抗老：有效提升多3倍的抗衰老因子Sirtuins（長壽蛋白），從根源延緩衰老。

• 機能躍升：臨床實證有助提升身體活動功能及運動表現達50%。

• 活化大腦：可減低記憶錯誤高達60%，維持腦功能健康。

• 全面修復：其他功效包括改善睡眠質素、修復身體機能、強化心腦血管健康及提升免疫力等，是追求健康長壽不可或缺的全面支援。

8月23日萬寧出位價僅限一日！以超抵價開啟你的健康長壽之路

看完以上介紹，相信你已明白選擇高效NMN的長壽秘訣所在。現在，機會就在眼前！請務必記下這個重要日子：8月23日（星期六），「醫之選 NMN 40000+」將於萬寧舉行僅限一日的出位價優惠#！維特健靈門市及網店同步。

優惠詳情：

• 全線萬寧分店：

。購買1盒，即享優惠價 $1,199 (標準價$2,799)。

。購買2盒，平均每盒僅 $1,099。

• 萬寧指定維特健靈推廣員分店更享額外驚喜優惠：

。買2盒，額外加送 NMN 40000+ 10粒 x1樽。

。買6盒，額外加送 NMN 40000+ 30粒裝 x3盒 (共90粒)。

。買12盒，震撼加送 NMN 40000+ 156粒裝 x2盒及30粒裝x2盒 (共372粒)，平均每盒低至 $916.8 (約33折)！

如此震撼的優惠，錯過便需再等！8月23日（星期六）當日記得親臨萬寧、維特健靈門市或其網店搶購，為自己和家人的健康長壽，作出最精明、最有效的投資！

