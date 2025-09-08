膝頭痛救星到！兩大成分組成「黃金組合」舒緩疼痛修復重生

膝蓋痛怎麼舒緩？你是否試過計劃一場期待已久的旅行，卻因為走路時間稍長，就感到雙腿酸軟，膝頭痛得舉步維艱？又或者，颱風或暴雨來襲、氣溫驟降時，膝頭關節痛就彷彿成了天氣預報員，準時出現？甚至在日常生活中，無論是做家務、早上起床，還是久坐後站起，總覺得膝蓋關節僵硬不適？



如果你有以上困擾，千萬不能對膝蓋痛掉以輕心，因為這些都可能是關節軟骨磨蝕，需要修護的「警號」。要找到膝蓋痛怎麼舒緩的方法，膝頭痛可以吃甚麼？必先了解膝蓋痛的原因，而核心問題往往直指關節軟骨的損耗！今次介紹的黃金組合，正正是由兩大成分各司其職，分別負責「建築師」和「滅火隊」的任務，完美舒緩膝頭痛徵狀，修復重生！



膝頭痛原因＋可以怎麼舒緩？

當我們活動時，膝蓋關節內的軟骨扮演著至關重要的緩衝角色，減低日常活動對關節的衝擊和磨損，這就是造成關節痛原因之一。然而，隨著年齡增長、長期勞損或運動創傷，軟骨會逐漸磨蝕，引發一連串關節痛問題，而要修護軟骨，就必須認識關節的「建築師」：葡萄糖胺（Glucosamine）。

葡萄糖胺是修護軟骨的重點之一。

膝頭痛需要葡萄糖胺＋奧米加-3幫助舒緩

葡萄糖胺是構成關節軟骨最主要和必要的成分，其主要作用是作為軟骨的基礎，幫助形成及修復受損的關節軟骨。補充足夠的葡萄糖胺，等於為受損的關節提供重建的原料，從根源上強化軟骨結構。

不少人都知道奧米加-3（Omega-3）深海魚油有助心臟健康，但你可能忽略了它對關節健康同樣重要。Omega-3擁有卓越的抗炎特性，對關節健康尤其關鍵，不但有效減輕關節痛及僵硬感，更能保護關節軟組織，是舒緩關節不適的強力支援。

科學實證 黃金組合1+1大於2

膝蓋痛怎麼舒緩？當「建築師」葡萄糖胺遇上「滅火隊」Omega-3，產生的效果遠超兩者獨立運作的總和。研究明確顯示，葡萄糖胺與Omega-3的組合，在改善關節痛方面，效果顯著優於只單獨服用葡萄糖胺或其他單一成分。簡單又言，葡萄糖胺主力「修補」軟骨結構，而Omega-3則負責「減痛」抗炎，這個黃金組合不只針對舒緩膝頭痛，更為管理關節痛問題提供了更優越的選擇，有助於實質提升關節痛人士的生活品質。

七海健絡皇牌推介：「2-in-1 Extra」減痛＋修補

面對市面上琳瑯滿目的保健品，如何選擇最有效的方案？香港No.1受訪醫護人員推薦的關節保健品牌*七海健絡，為受明顯關節痛困擾的人士提供了皇牌產品：「2-in-1 Extra」。產品是專為減痛及修補而設，結合高濃度Omega-3深海魚油與葡萄糖胺，這個黃金組合比其他以葡萄糖胺作單一成分的關節保健產品更有優勢，其功效經過嚴謹的臨床證實，關節減痛功效超過80%，有助軟骨重生。此外，關節僵硬度更可減低64%，特別適合關節已出現明顯疼痛、僵硬，需要即時舒緩及長遠修復的人士 。

膝蓋痛可以怎麼預防？

事實上，等到膝頭痛、關節痛發作才開始保養，其實已經太遲了。想維持長久的活動能力，預防遠比治療更重要。真正的全面關節保健，需要同時兼顧三大關鍵：關節軟骨、肌肉功能與骨骼密度。要支撐身體靈活自如地活動，除了健康的軟骨，還需要強健的骨骼來提供穩固的支架，以及有力的肌肉來帶動身體。

真正的全面關節保健，需要同時兼顧三大關鍵：關節軟骨、肌肉功能與骨骼密度。

關節痛可以吃甚麼？

如果不想受關節問題困擾，及時保養關節是關鍵！七海健絡推出的進階方案「Glucosamine+」，結合葡萄糖胺、鈣及維他命D三大元素，其中葡萄糖胺負責修護軟骨，鈣質強化骨骼，維他命D則鞏固肌肉力量，三者結合便能同時支持軟骨健康、維持骨質密度及維持肌肉功能，適合希望全面鞏固關節、骨骼及肌肉健康，為長遠活動能力打好基礎，預防退化的人士。

無論你正被「膝頭痛」或「關節痛」困擾，還是希望及早保養關節，及知道膝蓋痛怎麼舒緩，七海健絡都能提供針對性的科學實證方案。從結合葡萄糖胺與Omega-3的「2-in-1 Extra」作深層減痛修補，到包含鈣與維他命D的「Glucosamine+」作日常三重鞏固，助你擺脫關節束縛，重拾靈活自如的健康生活。

（資料及相片由客戶提供）