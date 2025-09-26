更年期脫髮、難眠是「斷崖式衰老」警號？一招捉緊黃金保養期！

你以為更年期只是潮熱、盜汗？認為只要忍一忍、捱一捱就會過？其實以上徵狀只是冰山一角。更年期是女性身體由內到外的一次翻天覆地大轉變，忽視的話隨時引發「斷崖式衰老」，出現更年期脫髮、輾轉難眠、身形暴脹等連鎖反應，照鏡頓時發現容貌仿佛老了10歲。想安然度過更年關口，甚至轉化為逆齡重生契機？今次就為你拆解更年期，教你捉緊女人一生中最後一個黃金保養期！



忍一忍就過？更年期6大徵兆 長期蠶食健康

不少女士會低估更年期的威力，以為徵狀只係暫時性。事實上有研究指出，更年期徵狀有機會持續長達10年，所以不要啞忍，積極舒緩更年期徵狀。以下這些徵狀是身體內部功能急劇衰退的警號，看看你有沒有中招：

潮熱盜汗：更年期最常見的求救訊號，會忽然面紅滿頭大汗，尷尬又辛苦，而夜晚更會突然熱醒，全身濕透，嚴重影響睡眠質素。

脫髮：令人極度困擾的徵狀，每次洗頭、吹頭都見到一撮撮頭髮脫落，髮質變得乾枯脆弱。自信心跟著髮線慢慢後移、頭頂分界線愈來愈闊而下降。

難眠易累：明明工作了一整天，但躺在床上依然眼光光等天光，輾轉反側難以入睡。就算好不容易睡著也極為易醒，導致日間精神不振、健忘易怒，形成惡性循環。

暴肥：身體代謝急劇減慢，就算食量跟以前一樣，尤如「呼吸都會肥」，肚腩、腰間贅肉不斷生長。

皮膚斷崖式衰老：膠原蛋白大量流失，導致皮膚乾旱、鬆弛，皺紋、色斑突然湧現，面容憔悴不堪。

腰痠背痛：鈣質加速流失，骨質密度下降，經常感到腰骨痠軟、關節不適，活動能力大不如前。

女人3大黃金保養期 錯過更年期就追唔返！

女人一生中有3個最重要的調理時機：青春期、坐月期，以及往往被忽略的更年期。決定你未來幾十年生活質素的最後一個黃金保養期！更年期多發生在45至55歲期間，除了潮熱盜汗等不適，也會經歷皮膚失去光澤彈性、骨質流失加速、身體調節功能急劇下降等過程。若然不加以調理，身體內外就會經歷「斷崖式衰老」，仿佛一夜老了幾十歲，到時想補救已經太遲！因此，把握40歲後的更年期初期，及早著手調理，絕對是為未來健康和美麗作出最明智的投資。

傳統草本智慧調理身體 將斷崖變緩坡

雖然更年期是無可避免，但其實可以透過不同傳統草本配方調理身體，舒緩不適之餘，也可令更年期的「破壞力」大大降低。中醫角度強調滋陰補腎、疏肝理氣為調理之本，不妨認識以下數種經實證的關鍵草本成分。

內在調理方面，黑升麻與白芍有助減少心煩易怒，並具備抗氧養顏功效；熟地黃與牡丹皮則能減輕潮熱盜汗，兼具活血化瘀的作用；百合與茯苓則寧心安神、改善睡眠質素，同時健脾補氣；山茱萸、女貞子與墨旱蓮更是補肝益腎的經典組合。

外在活髮層面，制首烏與靈芝能激活毛囊、益精補氣，是補好生髮腑臟的成分；珍貴的長白山人蔘則善於活血行氣，將營養輸送至毛囊，減少脫髮，讓秀髮繼續烏黑豐盈、充滿光澤，由內到外保持年輕。

維特健靈 「更年輕」舒緩內外更年期徵狀

中西草本科研結合

醫護用家認同 3星期舒緩更年期徵狀*

你可能會覺得要集齊以上草本配方好麻煩，其實市面上已有非常全面、便捷和專業的選擇。維特健靈「更年輕」推出全新升級配方，專為舒緩更年期不適的女士精心研發，在原有經典中藥（包括熟地黃、山茱萸等）的基礎上，再添加黑升麻、白芍及百合三大皇牌成分，帶來雙重調理功效：其一為內在舒緩，針對性地應對潮熱、盜汗與情緒波動等核心徵狀，恢復身心平衡；其二為外在養顏，以強效抗氧化力對抗肌膚的斷崖式衰老，助你重現緊緻光澤。經用家實證，認同三星期可改善潮熱、盜汗、忟憎等核心徵狀，助你保持最佳狀態，告別斷崖式衰老¹。如有興趣了解更多產品資訊，請即瀏覽：https://go.vitagreen.com/45WsgKU

活髮黑髮對策 「維新烏絲素」激活毛囊

針對眾多女性極為關切的更年期脫髮問題，品牌旗下另一款皇牌產品亦能提供專業對策。擁有30年活髮智慧的「維新烏絲素（超微粉配方）」，新加入珍貴稀有的長白山人蔘，配合制首烏、靈芝等活髮中草本成分，有助補益肝腎兩大生髮臟腑。

新配方更突破性地結合超微粉技術，將5大活髮成分縮至極微細，使粉末的表面面積大增超過338倍² ，結合中西技術強化「蔘」層活血功效，有助增多毛囊下的微細血管，讓超微細養分更有效地供給毛囊，激活毛乳頭細胞並延長頭髮生長期。產品更經用家實證，持續每日服用3粒，12天有助防脫髮³、4星期有助生髮³，更有測量數據顯示，使用4星期後頭髮數量增加達至106%⁴。如有興趣了解更多「維新烏絲防脫及生髮系列」，請即瀏覽： https://go.vitagreen.com/47I1hoY

面對人生全新階段，與其被動承受種種不適，不如主動選擇科研技術，以全面調理和保養身體，從內至外，從容優雅地迎接更成熟、更自信的人生下半場！如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://go.vitagreen.com/45WsgKU

¹ 根據香港醫護學會意見調查結果。48名受訪醫護學會用家服用21天，超過81%認同產品3星期有效舒緩更年期徵狀。(2025)

² 根據內部數據，與產品配方微粉化前的平均粒子表面面積大小作比較。​

³ 根據維新烏絲素（超微粉配方）2025滿意度調查報告的受訪者認同度：98%用家認同12天內能防脫髮；100%用家認同4星期內能生髮。效果因人而異，需配合均衡飲食及良好生活習慣。

⁴ 百分比皆為產品使用後所測得之數據，並以使用前基準值（100%）作為比較基礎。 根據 NuanceTree Ltd. 2025年度 “維新烏絲素 (超微粉配方)”試用調查報告，測試用家使用膠囊產品4周後測試結果。

（資料與相片由客戶提供）