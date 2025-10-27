台灣豬瘟｜豬隻致死率100%無藥可醫 病毒在冷凍狀態下能活過千日

近日，台灣爆出本土首宗非洲豬瘟（ASFV），台中市梧棲區一處養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，該豬場已宰殺195隻剩餘豬隻，並啟動七項防疫措施，台灣至今仍禁運禁宰。



專家指出，相較於人類能以疫苗及醫療體系應對流感，豬隻面對非洲豬瘟卻是「沒有解藥的流感」，且傳播速度更快。由於其致死率高達 100%，一旦確診個案出現，整座養豬場必須被撲殺，如果台灣失守，代價是數千億的經濟損失。

致命病毒：豬隻的「無解藥流感」

許多人會問：「非洲豬瘟到底有多嚴重？」對此，台灣毒物專家招名威在Facebook專頁「招名威教授 毒理威廉」上表示，老實說，如果你不是豬，真的很難體會此病對豬的影響是有多致命。對於豬隻來說，感染非洲豬瘟與人類面對流感的情況有所不同——人類尚有疫苗與完善的醫療體系支撐，但豬隻面對非洲豬瘟卻是無藥可醫。

1. 百分百的致死率

招名威解釋，非洲豬瘟的傳染速度極快，且其致死率高達 100%。目前全球對於非洲豬瘟仍缺乏有效的疫苗及藥物。這意味著一旦養豬場出現確診個案，為遏止疫情蔓延，場內所有豬隻必須進行人道毀滅，對業界造成不可逆轉的衝擊。

2. 存活能力驚人的 DNA 病毒

而非洲豬瘟作為一種 DNA 病毒，其生存能力更堪稱「殺手級」：

● 耐受性極高： 耐它不受酸鹼環境限制，能在pH值４ 至 13 的廣泛酸鹼值中保持活性。



● 環境存活期： 在豬舍環境中可存活長達 1 個月；在室溫下的糞便中亦可存活 11 天。



● 肉品中的潛伏期： 進入肉品加工後，仍有可能潛伏超過 140 天。



● 冷凍的夢魘： 最令人擔憂的是其在低溫下的生命力，在冷藏環境中可存活約 100 天，而在冷凍狀態下竟能持續存活超過 1000 天。



冷凍肉品成傳播途徑 台灣恐面臨千億經濟損失

招名威指，病毒驚人的存活期代表任何被污染的豬肉製品都可能成為「長途運輸工具」，將病毒從疫區帶到淨土。潛在的傳播途徑包括一塊被感染的冷凍豬肉、由非正規途徑購入的火腿或香腸等肉類加工品，甚至只是一口包含病原的廚餘，都有極高的機會傳播病毒。

他又表示，生產和出口豬肉是台灣的一個重要經濟來源，一旦防疫體系失守，將對整個經濟造成難以估計的損失。回顧台灣在1997年爆發的口蹄疫風暴，當時造成超過 2,000 億元新台幣的巨大經濟損失，台灣耗費了接近20年才成功恢復豬肉出口資格。若非洲豬瘟在台灣大爆發，整個豬肉產業恐面臨毀滅性打擊，不僅影響農民生計，更波及餐飲、食品加工與出口市場。