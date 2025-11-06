轉季鼻敏感、皮膚痕「黃丸仔」是萬能藥？藥劑師一次拆解抗敏迷思

天氣轉，個鼻就嚟料？辦公室冷氣長開、季節交替、加上空氣污染，相信不少香港人都經歷過打噴嚏、流鼻水、眼痕、皮膚痕癢等令人困擾的過敏症狀。這時候，你可能會心生疑問：「這些究竟是感冒未清，還是難纏的過敏反應？」。除了很多人因為分不清楚感冒和過敏而用錯處理方法外，坊間也有各種令人充滿疑惑的過敏迷思。今次特別請來幸福醫藥藥劑師陳彬 (Philip Chan)，為大家一次過解答6大最常見的抗敏疑問。



疑問一：天氣轉變與過敏的直接關係

「一轉天氣，鼻敏感、皮膚敏感齊齊發作，簡直是『敏感人士受難日』！」究竟轉季天氣與過敏反應有什麼直接關係？藥劑師陳彬解釋，季節轉換帶來的氣溫驟降與濕度下降，是誘發過敏的導火綫。一方面，乾燥的冷空氣會刺激鼻腔，使鼻黏膜因血管收縮而變得敏感，更容易出現過敏性鼻炎的症狀。另一方面，秋冬的乾燥天氣亦會令皮膚流失水分，導致皮膚容易出現敏感不適。

要應對轉季帶來的不適，藥劑師陳彬指出，首要原則是「避免溫差與乾燥」。例如，出門前除了可以配戴口罩或圍巾保護口鼻，亦可在鼻腔內塗上凡士林以保持濕潤。當從室外進入室內時，別急著馬上脫掉外套，最好在門口稍作停留，給身體一個緩衝時間適應溫差。至於室內環境，若感覺空氣太乾，可考慮使用加濕器，同時亦要為皮膚做好保濕，確保肌膚水分充足。

疑問二：抗敏藥的「眼瞓」迷思

很多人擔心服用抗敏藥會眼瞓，影響工作或開會。藥劑師陳彬指出，傳統的第一代抗組織胺（例如：Chlorpheniramine Maleate）確實會影響中樞神經，帶來嗜睡、疲倦等副作用。然而，較新的第二代抗組織胺（例如：Loratadine）則不易造成中樞神經副作用，適合日間使用。

反之，若因夜間鼻塞或皮膚瘙癢難以入眠，嚴重影響睡眠質素，此時第一代抗組織胺的嗜睡副作用，反而能幫助患者入睡，以恢復精力。

疑問三：拆解「黃色藥丸仔」

坊間流傳醫生處方的「黃色藥丸仔」是效果最好的抗敏感藥。藥劑師陳彬指出，其實「黃丸仔」的活性成分就是第一代抗組織胺Chlorpheniramine Maleate。市面上部分的抗敏感藥，例如幸福過敏素，都含有相同的成分。

疑問四：抗敏藥會產生「抗藥性」嗎？

有說法指抗敏藥越食越無效，身體會產生「抗藥性」。藥劑師陳彬澄清，事實上，這類藥物並不會因為長時間服用而失去效用。它的原理是透過攔截體內的組織胺與接收器結合，藉此緩解打噴嚏、流鼻水等過敏症狀。感覺藥效減弱，可能是因爲過敏病情加劇，或是致敏源頭一直存在於環境中，導致症狀變得更難控制。因此，自行增加藥量並非解決之道，正確的做法是尋求醫生協助，重新評估並檢視病情。

疑問五：過敏可以「斷尾」﹖

不少人以為移民到氣候乾燥的地方，敏感問題便能「斷尾」。但藥劑師陳彬從醫學角度指出，改變環境雖能顯著改善和控制症狀，但過敏的根本原因在於免疫系統對過敏原的過度反應，難以改變過敏體質本身。

疑問六：日常抗敏建議

想減低過敏發作的頻率及嚴重程度，除了藥物，亦可從日常飲食和家居環境方面入手。飲食方面，應盡量避免食用容易加重身體炎症的食物，例如帶殼海鮮、油炸物與加工食品。同時，中醫觀點認為「寒涼」食物可能影響體質， 因此也可以減少飲用凍飲或進食西瓜等寒性蔬果，有助維持免疫系統平衡。在居家環境方面，應保持室內清潔與通風，並建議使用抽濕機將濕度控制在50%以下，從根本抑制塵蟎和黴菌的滋生。另外，每星期以熱水清洗床單被鋪，使用高效能的空氣清新機過濾致敏源，以及移除容易積聚塵埃的地毯等家飾，都是有效控制過敏反應的方法。

按需要選擇合適的抗敏產品

藥劑師陳彬提醒，想有效舒緩過敏症狀，最重要是學會「對症下藥」，先了解自己的具體情況和需要，才能選對最適合自己的產品。

作為香港人熟悉的品牌，「幸福抗敏專家」系列就提供了兩種針對性的選擇。如果過敏症狀如打噴嚏、流鼻水或皮膚痕癢，已經影響到你的晚間睡眠，可以考慮「幸福過敏素」。它的活性成分Chlorpheniramine Maleate，與醫生處方的「黃丸仔」成分相同。它的嗜睡副作用能幫助你安穩入睡，一覺醒來更有精神面對新一天。

而對於需要在日間保持精神工作的人士，「幸福安泰敏」則提供了無睡意的配方。它專門針對過敏性鼻炎，最快10分鐘起效^，一粒藥效長達24小時，讓你整天都能擺脫敏感煩惱，專心處理日常事務。

