比「篤手指」更便利及能預測低血糖 新型GCM為患者提供多一個選擇

現年約35歲的Koey是一名一型糖尿病患者，她在五年前開始使用CGM。以往，醫生建議她每日「篤手指」測血糖五至八次，對她的日常生活帶來不少困擾，而且她害怕被同事知道而影響工作，所以實際每日都只能檢驗約三至四次，每週亦會出現四至五次低血糖的情況。她又指，自己到曾光顧的餐廳用餐時，每次都會點同一樣的菜式，因為害怕新菜式會影響血糖，帶來不少壓力。直至醫生建議她轉用連續葡萄糖監測裝置(Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM)後，她感到比「篤手指」方便及衞生很多，而且該裝置能即時顯示血糖走勢，便利她監測飲食。Koey亦表示她曾於餐廳誤獲含糖汽水，裝置即時反映其血糖上升，因此她能及時更換成回無糖汽水「避過一劫」。



糖尿病患者陳小姐及Koey一同分享經歷。

新型CGM提供「預測」功能

糖尿及內分泌聯盟名譽秘書、內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生指，定期監測血糖對患者管理病情有很大幫助，亦可讓醫護更全面了解他們的病況，從而適當地調教藥物並減少併發症風險。他解釋，CGM是植入在皮膚下的感應器，患者再透過手機應用程式持續監測血糖指數，因此他們不需再受不停「篤手指」之痛。另外，現時有一種新型AI驅動CGM，它運用AI人工智能驅動的演算法及大數據模型，並預測患者未來的血糖走勢，例如能在30分鐘前發出低血糖提示及作出夜間七小時低血糖預測等，令患者可事前作準備，減低出現低血糖及後續併發症機會。

糖尿及內分泌聯盟名譽秘書、內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生

勿輕視低血糖的影響

對於低血糖會對患者造成甚麼影響，糖尿及內分泌聯盟理事、內分泌及糖尿科專科唐俊業醫生指，出現低血糖時患者會感到頭暈、手震及心跳加速等，如未能即時處理，有機會導致昏迷及心臟問題。除此之外，經歷嚴重低血糖的患者，他們的心血管疾病及死亡風險會增加1.5至6倍，而低血糖症老年糖尿病患者患上失智症的風險更會增加兩倍。

糖尿及內分泌聯盟理事、內分泌及糖尿科專科唐俊業醫生

要避免出現低血糖，患者應定時監測血糖及保護良好的生活習慣，包括飲食定時定量及依照醫生指示用藥。若不幸出現輕微低血糖，唐醫生建議患者嘗試使用「15-15法則」，即先攝取15克含糖食物(如半杯果汁或1湯匙砂糖／蜂蜜)，然後等待15分鐘，再測量血糖是否已回復到正常範圍；若血糖水平仍然偏低便可重覆以上步驟，一旦開始出現神智不清及抽搐時就必須立即求醫。

另外，為提升糖尿病患者對定期監測血糖的關注，糖尿及內分泌聯盟推出「新型連續葡萄糖監測裝置免費試用計劃」，年滿18歲並在過去三個月內未曾使用CGM，以及是新確診、高風險的低血糖或血糖控制不佳的一型或二型糖尿病患者可免費申請，試用期為兩星期。