轉季天氣注意！物理治療師提醒身體出現3大警號絕非普通疲勞

踏入秋冬轉季，天氣乍暖還寒，不少人除了忙着添衣，也發現身體響起了警號。根據「香港醫學痛症治療協會」（HKMPM）的最新統計，每年秋冬因關節炎、肩頸痛及膝頭痛等問題求診的個案都會急增。很多人將這些不適歸咎於天氣變化或普通疲勞，但 HKMPM 的物理治療師提醒，若身體出現特定感覺，便可能是深層次勞損或關節退化的徵兆，絕不能掉以輕心。



一分鐘自我檢測 了解自身「痛點」

物理治療師指出，大家應留意三大身體警號。例如早上起床時關節特別僵硬，需要活動一下才能舒緩的「晨僵感」，這很可能是關節炎的前兆；其次，若只是簡單轉動頭部或抬高手臂，便感到肩頸筋膜被「扯住」，甚至引發頭痛的「牽扯感」，則反映肩頸已累積一定勞損；最後，在上落樓梯或從座椅站起時，膝蓋突然感到「軟一軟」或痠軟無力的「無力感」，更是膝關節退化或勞損的典型症狀。

物理治療師建議大家可進行一分鐘自我檢測，以初步了解身體狀況︰

測試方法︰

1. 慢慢將手臂從側抬向上，感受在舉起 60° 至 120°、以及 160° 至 180° 之間是否有刺痛感；若有，則可能是肩頸痛的徵兆。

2. 屈膝坐下，將小腿向內、外轉動各 3 次，感受膝關節是否有不適或疼痛；若有，則可能是膝蓋退化或勞損的跡象。

若在測試中感到僵硬或不穩，正代表身體已發出求救信號。

獲《健康Easy卓越大獎》肯定 權威實力備受推崇

要有效處理這些痛症，關鍵在於尋求全面而專業的治療方案。本地著名痛症治療機構「香港醫學痛症治療協會」（HKMPM），近日便憑藉其卓越的綜合治療服務及良好口碑，榮獲《健康Easy卓越大獎 2025》。HKMPM 獲獎的關鍵在於其服務範疇全面，旗下不僅擁有註冊物理治療師、脊醫及中醫等團隊，更配備醫療級筋膜刀、聚焦式衝擊波、超聲波干擾波等多達20項先進治療儀器，能「從痛症治療到保健」提供一站式痛症健康管理，深受不少城中名人及影視藝人信賴。這亦非 HKMPM 首次獲得業界肯定，其早前已連續兩年榮獲《醫護人員至愛健康品牌大獎》，專業實力有目共睹。

跨專科團隊精準斷症 頂級環境結合先進儀器

HKMPM 的實力，源於其「跨專科」的醫療團隊。團隊集結註冊中醫、西醫、脊醫及物理治療師，能夠為患者進行全面評估，精準找出痛症根源，並制定個人化的中西合璧治療方案。治療方法涵蓋中醫藥理、針灸拔罐、脊醫手法治療、物理治療復康訓練，以及多達 20 項的醫學級儀器等，務求達到「消炎、止痛、修復」等多重功效。

除了專業團隊外，HKMPM 對治療環境同樣一絲不苟。其位於銅鑼灣信和廣場的旗艦店，佔地 12,000 呎，特設 180° 海景治療房，讓客人在舒適寧靜的環境下，放鬆身心接受治療，大大提升治療體驗。為回應日益增加的需求，HKMPM 亦宣布其尖沙咀店已於 2025 年 11 月正式擴充，於美麗華廣場 19 樓設立佔地 7,000 呎的全新痛症中心。連同旺角店，服務網絡將更全面。

獨創「CARE」方案 四步根治痛源

有別於坊間「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的單一療法，HKMPM 獨創「CARE 全方位解痛養生方案」，將「精準診斷，標本兼治，根源調理」的核心理念，昇華為一套完整的健康管理系統，旨在高效緩解症狀之餘，更能從根本擺脫痛症復發。

C – Customize（客製化評估與診斷）︰由跨專科團隊（註冊中醫/脊醫/物理治療師）全面評估患者的關節活動度與肌肉力量，按診斷需要結合影像學檢查（如X光、超聲波）。

A – Analyse（專業分析與追蹤）：團隊會深入剖析痛症的根本原因，制定治療方案，並在治療過程中持續追蹤療效，按進度跟進並調整最合適的方案。

R – Repair（標靶修復與機能恢復）：結合 「4RX 標靶式止痛技術」，利用醫學級儀器「標靶式」偵測痛點，精準治療，同時透過專業手法治療及復康訓練，幫助身體恢復原有的肌肉力量與關節活動度，務求治標治本。

E – Enforce（強化體質與長效養生）：結合醫療級養生儀器與中西醫技術，從內到外促進氣血循環，調整身體平衡，強化整體體質，預防痛症復發。

尖沙咀新店開幕讀者專享 $380 邁向康復第一步

為慶祝尖沙咀新店擴充開幕，並答謝大家支持，HKMPM 現特別推出限時讀者專享 $380 體驗計劃，讓大眾能以優惠價感受「CARE 全方位解痛養生方案」的專業效果。

讀者專享 $380 體驗計劃包括：

• 全面專業評估一次（由資深註冊中醫、脊醫或物理治療師進行）

• 個人化重點治療兩項（醫療級去痛儀器治療及專業肌筋膜手法治療）

• 開幕限定加贈：免費獲贈價值 $1,380 的「3D全智能脊骨分析」一次。

• 首100名預約：免費獲贈價值 $168 的「特效標靶止痛膏」一盒。

（名額有限，送完即止）

立即行動，把握優惠，重拾健康活力！

預約熱線：6366 5550

按此線上預約及瞭解更多

分店地址：

銅鑼灣旗艦店：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場11樓全層

旺角店：九龍旺角登打士街56號家樂坊12樓1201-05室

尖沙咀店：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座19樓1903-05室

