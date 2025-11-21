預防濕性黃斑病變　要做3件事 「雙抗針」提供多一重保護

近年愈來愈受關注的「黃斑病變」，原來分「乾性」和「濕性」兩種，嚴重程度和處理方法完全不同！

眼科專科醫生李琬微指出，「黃斑」本身是眼球內一個重要的結構，「它位於視網膜中心，是感光細胞最密集、視覺最敏銳的地方，所以黃斑病變對視力的影響非常大。」

黃斑病變一般稱為「老年黃斑病變」，但李醫生表示，這病其實到了50至60歲開始就會比較常見，80歲後則更普遍，「它主要是眼底視網膜出現新陳代謝細胞的沉積物，導致影響黃斑功能。而『乾性黃斑病變』是指眼底出現稱為『脈絡膜小疣』的沉積物，病徵大多不明顯，但大約每十個『乾性黃斑病變』患者就有一個有機會變成『濕性黃斑病變』，病徵會明顯及嚴重得多，主要由於代謝物長時間影響脈絡膜，刺激至脈絡膜不正常的血管增生，這些增生的血管比較脆弱，容易出現滲水、滲血，令患者看東西時出現影像或線條扭曲，甚至視力急降。」

至於受影響的視力有否機會逆轉，李醫生表示關鍵是：及早發現，積極治療。

「由於早期黃斑病變病徵多不明顯，最有效及早發現的方法是定期檢查，包括定期 用阿姆斯特方格表（Amsler grid）自我檢查，若察覺異常例如線條變得彎曲等就盡快諮詢醫生。若屬於 乾性黃斑病變，暫時未有逆轉性的治療方法，但應積極預防它變成濕性，重點注意 ：防紫外線、戒煙、控制三高。此外建議多吃食深綠色蔬菜，也會 建議病人服食適合的補充品。例如根據美國大型研究AREDS2的結果，服食該研究所推薦配方的補充品，有機會將乾性黃斑病變轉為濕性的風險降低約三成。」李醫生說。

此外，乾性黃斑病變患者除了定時 自我檢查，也建議定期由眼科醫生跟進 檢查視網膜。

萬一出現 濕性黃斑病變，現時有多種 治療方案可以選擇，李醫生表示，「最常見的是眼內注射藥物，俗稱『黃斑針』，基本上是抗血管內皮生長因子（Anti-VEGF）藥物，直接注射進眼球，藥物會在眼球內慢慢滲透，令增生的血管萎縮，抑制它再生長和滲水、滲血，是相當有效的治療方案。有部分病人出血的位置並非在黃斑中心，也可考慮用激光將滲血的生血管用熱能萎縮 ，不再出血，但這方法現在 來說屬於次選，因為始終是一個較高入侵性方法，對視網膜傷害較大，激光止血的位置也會結痂影響視野。」

而「黃斑針」，除了傳統藥物，也發展出新式的雙抗藥物，除了抗血管內皮生長因子，也同時抑制血管生成素-2 （Ang-2），即透過多個機制去抑制黃斑區的血管增生，覆蓋的範圍較大，有效期也較長。「至於該選擇哪種藥物，首先看安全性，其次是療效的持久性。在這兩方面來說，雙抗藥物均展示顯著效果，病人可以感覺視力有明顯進步；而療效持續也較長，幫助病人減少頻密地注射。有雙重機制的藥物，理論上可以為病人提供多一重保護。」李醫生表示。

當然，藥物價錢是不少病人其中一個重要考慮，醫生也需要顧及，衡量經濟效益時應看長線，假設一種藥每針費用較低但需要頻繁注射，而另一藥物每針費用較高，但有機會可以較長時間才補打針藥，總體成本會有分別，可諮詢醫生，細心比較哪種更具經濟效益。

病例分享：

一位70多歲的婆婆，檢查發現黃斑點出血，注射抗血管內皮生長因子黃斑針，連續三個月每月一針，視力大幅改善，「注射第一針黃斑針前她的視力只有0.3，打完三針後回升至0.9（通常被視為正常視力），本來十分理想，可惜效果只維持了約三個月，她的眼底又再出血，檢查發現視力跌至0.1以下。醫生建議考慮改用雙抗藥物治療，仍是連續三個月每月一針，三針之後發覺視力有進展但未夠理想，於是再注射了第四針，之後進展比較明顯。但因為曾經大出血，視力未能回復至0.9，只能在0.7至 0.8之間。今天距離她最後注射的一針已大半年，暫時沒有再復發，但醫生仍叮囑她定期覆診，以及每天自我檢查，因為復發風險始終存在。」