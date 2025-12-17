告別拇指外翻痛！物理治療師拆解：赤足鞋加足部訓練延緩惡化

拇指外翻是都市女性常見的足部問題，除了影響足部外觀外，關節的疼痛更會影響日常生活。不少人認為拇指外翻是無法逆轉的骨骼變形，只能忍痛或最終選擇手術，但原來只要選擇適合的鞋履，透過「主動訓練」去強化足部，或許能成為延緩惡化、甚至改善症狀的關鍵。今次註冊物理治療師邱啟政（Quentin）將會分享拇指外翻相關資料，更會詳解赤足鞋為何是拇指外翻人士的最佳選擇。



拇指外翻不只影響外觀 物理治療師拆解成因

拇指外翻不僅僅是腳趾公向外傾斜這麼簡單，Quentin指出其實是一個綜合症，由多種因素疊加而成：「當我們走路時，身體大部分的重量和應力，最終都會傳導至大腳趾上。如果身體的力學結構出現問題，例如骨架排列不佳或肌肉發力不平衡，大腳趾就會承受過度壓力，久而久之便形成拇指外翻。」

女性患上拇指外翻的比例遠高於男性，Quentin直言其背後原因複雜，除了先天因素外，他形容後天影響同樣不能忽視：「有機會是舊患影響或肌肉力量不足，加重下肢負荷，亦可能是因為長時間穿著鞋頭過窄、過硬的鞋款，嚴重限制腳趾的活動空間。」

想改善拇指外翻，Quentin認為訓練是重點之一，而赤足鞋正好為用家提供一邊行路、一邊訓練的機會：「赤足鞋寬闊的鞋頭，為腳趾提供了足夠的活動空間，讓足部的小肌肉有機會被重新激活和鍛鍊。」然而，他亦提醒道：「如果是關節已處於發炎或疼痛狀態的患者，則應該先諮詢醫生或物理治療師的專業意見，切勿胡亂換鞋。」

穿支撐型球鞋反而頻頻跌倒？瑜伽導師的切膚之痛

身為瑜伽導師的Phoebe深受拇指外翻及足踝不穩的困擾，她憶述：「以前就算穿著鞋底又高又軟的知名品牌波鞋，依然經常『拗柴』和跌倒。因為頻繁跌倒，膝關節經常受創，甚至走路時會發出聲音，偶爾更會感到無力。」後來她尋求物理治療師幫助，後者建議她改穿鞋頭更寬闊、鞋底更薄和貼地、及柔軟輕巧的鞋款，例如赤足鞋，讓她開始反思保護性和支撐性強的鞋履是否真的適合自己。

拇指外翻帶來的困擾，不僅是日常走路的疼痛， Phoebe發現在瑜伽練習的影響更為明顯：「進行單腳平衡動作時，重心腳的腳趾會不自覺偏離，令整個身體的穩定性大大降低。至於伸展腳趾時，拇指外翻的一側亦會感到劇痛。」她觀察到，課堂上45至50歲以上的女學員，不少都有嚴重的拇指外翻問題，不但影響平衡力，甚至引發膝關節不適。

赤足鞋帶來的轉變

第一次穿著赤足鞋時，Phoebe笑言第一個感覺是「腳趾自由了！」至今已穿著約十個月，更直言：「長時間行路後，拇指關節骨的疼痛感明顯比以往輕微！」此外，她透露自己盆骨天生前傾，重心慣性偏前，「而赤足鞋令我將重心由前腳掌移到全腳掌，脊椎返回良好狀態，肩膀和頸部都可以得到放鬆。」

在這些改變後，Phoebe表示尤如重新學習信賴腳底的神經和感知，找回天生的的平衡，「讓我敢於再次嘗試跳躍和平衡等動作，即使開始了對足部負荷較大的跑步。」當每一步都與大地真正連結，這位瑜伽導師就感觸道：「大至山上巨石，小至路面微細紋路，全部都會由心感受到。當腳部穩定，心靈都得到平穩。」

因為自己有親身體驗，Phoebe亦嘗試將相關概念融入到瑜伽教學之中，例如是更重視「力從地起」的概念：「我會建議有拇指外翻或經常『拗柴』的學生嘗試穿著赤足鞋，並教導他們配合相應的足部強化和拉伸練習，以適應赤足鞋帶來的轉變」。正因為自己亦算是一個成功的例子，所以她更希望有效地鼓勵學生正視足部健康的重要性。

簡易訓練動作

即使改著赤足鞋後，Quentin認為拇指外翻患者要成功改善症狀，依然不能忽略日常訓練，特別有研究顯示，進行4周的足部訓練後，拇外翻角度有顯著改善。因此他亦為大家推薦以下三項簡單訓練，讓大家能赤足鞋與訓練雙管齊下：

1. 活動腳趾

首先坐在椅子上，兩隻腳掌踩在地上。動作由左腳腳掌開始，先是尾四隻腳趾踩地，大腳趾豎起，然後後換大腳趾踩地，四隻腳趾豎起。左右腳掌輪流互換，增加腳趾及足部控制。

2. 橫向伸展腳板

同樣是坐在椅子上，兩隻腳掌踩在地上，然後盡量將二至五腳趾（即大腳趾以外的四隻腳趾）打橫伸展打開，尤如練琴時候將五隻手指盡量打橫拉開一樣。

3. 增加腳內外側肌肉及足弓協調

首先單腳站立，然後將腰盆左右旋轉，活動站立腳的髖關節，並帶動足弓及腳內側肌肉活動，然後左右腳輪流互換。

如何選擇第一對赤足鞋？由日常到運動的精選推薦

初次接觸赤足鞋，應留意其四大核心特點：寬闊鞋頭讓腳趾自然伸展；薄鞋底加強觸地感；「零落差」(Zero-Drop) 平衡身體力學；以及輕巧柔軟的鞋身，讓雙足活動自如。Barefoot Asia赤足鞋專門店代理不同歐洲赤足鞋品牌，發售全球超過 15 個赤足鞋品牌、逾100款精選款式，包括運動、悠閒和上班等鞋款，一應俱全。今次就精選五款不同風格的產品，助你踏出健康第一步！

上班族之選：Be Lenka – Viva

不少上班族女性因工作需要而穿著鞋頭狹窄的平底鞋，長期受壓影響足部健康。Be Lenka的Viva沿用赤足鞋的寬闊鞋頭概念，為經典的莫卡辛軟皮鞋款注入舒適元素，讓妳在職場上也能自然、自在地展現魅力。

日常百搭之選：Vivobarefoot - Geo Court IV

誰說健康與時尚不能並存？連西班牙皇后都穿着這款以網球鞋為靈感的經典赤足白鞋出席慶典，採用靈活舒適的全皮革設計，不論性別，都能輕鬆配搭各種休閒造型，是日常穿搭的完美選擇。

百搭休閒之選：Be lenka – Velocity

擁有流線型的外觀，採用輕量透氣材質和零落差柔韌鞋底，無論是室內健身訓練或戶外逛街，都能與地面保持絕佳連結，同時預防足部疲勞，輕鬆配搭不同運動及悠閒服飾。

運動跑步之選：Vivobarefoot - Primus Flow

鞋底僅厚5.6毫米，重量只有150克，超輕設計讓你每步都與地面緊密連結，體驗最純粹的赤足感，有助於訓練和跑步時強化雙腳，中底設計亦提供適當的避震緩衝及穩定性功能，相當適合首次嘗試赤足鞋的你。

戶外探索之選：Be lenka - Trailwalker 3.0

專為暢遊香港城市及山徑而設，配備改良的深齒防滑鞋底，加上環繞鞋身的橡膠護邊，能在各種地形上提供穩健、舒適又耐用的支撐，行山行街，動靜皆宜，Trailwalker 3.0 讓你自信配搭不同打扮。

亞洲最大赤足鞋專門店

Barefoot Asia設有「Barefoot Specialist 團隊」主動詢問顧客的需求及腳型，無論你是赤足鞋的忠實用家、受足部痛症如拇趾外翻和扁平足的顧客，甚至只是初次接觸赤足概念，團隊都會以最專業的角度為你提供建議。由挑選適合的赤足鞋，到教授日常小訓練和習慣調整建議，與你一起建立赤足生活。Barefoot Asia灣仔旗艦店佔地達1300呎，為顧客提供寬敞的活動及試穿空間，至於尖沙咀和大圍亦設有體驗店，如有興趣可以親身到訪店舖，率先感受赤足鞋帶來的改變。

Barefoot Asia灣仔旗艦店

灣仔皇后大道東183號合和商場408號舖

營業時間︰星期一至日 12:00-20:00

電話︰+852 9448 5804

Barefoot Asia尖沙咀體驗店

尖沙咀金巴利道35號金巴利中心地庫

營業時間︰星期五至一 11:00-21:00、星期二至四 12:00-21:00

電話 / WhatsApp︰ +852 9662 1874

Barefoot Asia大圍體驗店

大圍圍方3樓322號舖

營業時間︰星期一至五 12:00-21:00、星期六至日 11:30-21:00

電話︰+852 9449 3342

網址︰www.barefoot.asia

Instagram︰@barefoot_asia

Facebook︰http://www.facebook.com/Barefoot.asia.store.hk

小紅書︰https://tinyurl.com/56xa32je

微信號︰barefootasia

