華人藥業少東自揭家族秘史，靠大學科研破局　登頂萬寧保健榜

香港人對於保健品的要求日益提升。成立於1988年的華人藥業憑藉其「中西薈萃、科研為本」的理念，近四十年來在市場上穩佔領導地位。今年，華人藥業更在萬寧過百間供應商中脫穎而出，成為2024–2025年度唯一榮獲「傑出供應商大獎」的保健品品牌。



這份成績的背後，原來藏着一個溫情又充滿科學堅持的「家族秘史」。現年42 歲的華人藥業少東Jason大爆，品牌成立初衷，源於一位對他生命至關重要的女性——他的嫲嫲。

嫲嫲親證三七奇效 西醫一句啟發中藥現代化

Jason出身於傳統中藥世家，父親現年九十高齡，長年從事藥材出入口生意。家族的傳承之外，嫲嫲的親身經歷更深深影響了他。嫲嫲多年受心臟病困擾，但長期服用「三七」後情況顯著改善，連西醫都稱奇。這段康復故事令他深信中藥的好處必須讓大眾認識。

年輕時，他曾赴海外留學，深入接觸西方保健文化與嚴謹科研標準，進一步啟發他：若能將西方的科學實證精神，融入中華草本智慧，便能創造出更適合現代人需求的保健產品。嫲嫲的奇效見證，加上海外的科研洗禮，成為他推動中藥現代化的初心。

靠大學科研破局 破解市場信任缺口

回港後，Jason 很快意識到本地保健品市場存在巨大信任缺口。市面產品良莠不齊，成分差異懸殊，消費者難以分辨真偽；傳統中藥雖有口碑，卻缺乏科學數據支持。

更大的挑戰來自家族，Jason 的想法一度與家人背道而馳。父親與家族長輩堅守傳統藥材舖的經營方式，認為中藥靠口碑已足夠，對「科研驗證」的概念並不認同，甚至曾引發激烈爭執，差點演變成家變。但Jason堅持己見，選擇與本港多間大學建立長期科研合作，將專利技術與臨床數據引入產品研發。

一步一步，他以科研成果證明中藥功效，推出「樂道三七」等皇牌產品，逐漸為家族帶來實際成績。家人由最初的質疑，慢慢對他改觀，並開始認同這條「科研為本」的道路。Jason 表示，他會繼續堅守這份信念，深化與大學的合作，讓品牌在傳統與現代之間找到真正的平衡，並持續以科學方式推動中藥現代化。

37年科研實力 打造兩大No.1品牌

承傳了祖輩的智慧並加上現代科研的加持，華人藥業經過37年的發展，成功打造了兩大於香港廣受認可的旗艦品牌：

「樂道」（NOTO）——No.1 大學科研中式保健品品牌^：品牌堅持與本港大學及科研機構合作，其中「樂道三七」、「大學蟲草」和「大學靈芝」等產品，均運用了大學專利技術研發，有效成分屬市場同類型產品之冠，是名副其實的「大學科研中式保健品品牌 No.1」。阿Bob（林盛斌）更是連續7年的星級用家。

「愛完全」（WholeLove）——No.1 醫護推薦保健品品牌#：主打醫學級配方，產品榮獲註冊及專科醫生推薦，並得到香港醫護學會認可。當中的「全逆齡 NMN」系列更深受視后李施嬅、港姐陳曉華等星級用家推介。

擊敗過百對手 奪萬寧「傑出供應商大獎」

華人藥業的科研成果與市場表現，近期再獲業界高度肯定。在萬寧逾百個品牌當中，華人藥業憑藉卓越的產品安全、顧客滿意度及銷售成績，榮獲萬寧頒發「傑出供應商大獎」，是本年度唯一獲此殊榮的保健品品牌。

萬寧作為香港最大型的健康及美容產品零售連鎖店，此獎項引證了華人藥業在科研、品質與市場營運上的全方位實力。Jason表示，這不只是榮譽，更是推動團隊持續創新、精益求精的動力。

未來將持續創新 回應社會健康需求

對於品牌的下一步，Jason表示，這份榮譽是激勵持續創新的動力。華人藥業將繼續以科研為本，深化本地及國際科研機構與本地大學的長期合作，研發更多元且高效的保健方案。面對市民對預防性健康管理及功能性營養的關注日益提升，品牌將在嚴格品質監控的基礎上，推出更多具臨床實證、針對性強的天然配方，回應不同年齡層及生活模式的健康需求。

^根據2025年2月至3月期間進行的「大學科研中式保健品市場調查」結果顯示,在該期間內受訪的500位中式保健品用家中,

「Noto 樂道」是最多受訪者表示選擇的大學科研中式保健品品牌。 (2025年2月至3月調查-MPEG-500位受訪者)

#根據2025年2月至3月期間進行的「醫護推薦保健品品牌市場調查」結果顯示,在該期間內受訪的150位受訪者中,「WholeLove 愛完全」是最多醫護表示推薦的保健品品牌。 (2025年2月至3月調查-MPEG-150位醫護受訪者)

