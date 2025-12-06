想瘦得快更要瘦得安全！醫生拆解「安全門檻」亂買亂用恐傷身

為了追求理想體態，不少人會嘗試各種方法，近年「醫學減重」成為熱門話題。然而，很多人誤以為這只是普通的美容項目，忽略了當中的醫療風險。專業醫療機構苗苗醫療SEED MEDICAL提醒，正規的體重管理方案必須包含「醫學體檢」、「專業評估」及「持續監測」三大步驟，才能在保障健康的前提下，有效達成減重目標。



醫學減重 ≠ 美容療程 先體檢設「安全門檻」

醫學減重方案並非單純「打針」或「食藥」，而是一個嚴謹的醫療過程。在開始任何療程前，正規診所會為用家提供一套完整的健康評估服務。這不僅是為了制定個人化方案，更是為了篩查潛在風險，排除不適合接受療程的禁忌症。

一套完整的評估應包含以下關鍵檢測：

1. 基本體格檢測：除了精確測量身高、體重及計算BMI指數外，更會以此界定肥胖程度，並初步評估心血管健康的潛在風險。

2. 抽血與小便檢查：這是評估身體代謝能力的關鍵。由於藥物需經由代謝排出，透過血液檢查，能了解肝腎功能是否正常，確保身體能安全代謝藥物；同時檢測是否有肝脂過高或心血管相關問題。小便常規檢查則可測試尿糖及尿蛋白，輔助評估腎功能及糖代謝狀況，並作為日後追蹤的基線。

3. 血糖檢測：包括檢驗空腹血糖和糖化血紅素（HbA1c，反映過去 3 個月的平均血糖值）。這一步驟至關重要，能協助區分用家屬於「單純性肥胖」，還是與糖代謝異常相關的肥胖，避免併用其他控糖藥物時出現低血糖風險，從而對症下藥。

高危人士需加做甲狀腺評估

針對特定風險族群，醫生會建議加做甲狀腺評估。若用家曾發現頸前位置出現組織異常、家族中有惡性組織增生史，或出現頸部有腫塊、吞嚥困難等情況，都屬於高危人士。這類評估（如甲狀腺功能測試或超聲波檢查）能有效排除禁忌症，確保用藥安全。根據風險程度，決定是否需要轉介專科跟進，絕不應貿然開始療程。

網購風險高 亂用恐致嚴重副作用

現時網上社交平台（如IG網店）充斥各類減重產品，但來源成疑。醫生警告，自行購買此類藥物存在極大風險：

• 藥物真偽無保障：隨時買到假藥，成分不明。

• 儲存不當：醫學級針劑對溫度敏感，物流過程中若無嚴格溫控，藥效可能失效甚至變質。

• 劑量錯誤：缺乏醫生指導下自行調節劑量，容易引發嚴重不適。

• 禁忌症未排除：在未經醫生評估下使用，若自身有未被發現的組織異常或 代謝問題，後果不堪設想，加上缺乏後續跟進，一旦出現副作用，往往因拖延處理而變嚴重

副作用︰未經醫方處方自行調整劑量，可能導致胃腸道嚴重反應，劑量過高會引發劇烈噁心、持續嘔吐和嚴重腹瀉，進而發展為脫水，最終需要急診治療，嚴重者甚至危及生命。同時有機會導致嚴重過敏反應，則從輕度的皮疹、瘙癢，到重度的呼吸困難、喉頭水腫、過敏性休克不等。

全程監測 正規減重不只「打針」

正規的醫學體重管理方案，其原理是透過影響下視丘的食慾中樞來減少飢餓感，並延緩胃部排空速度，增加飽足感。同時，它能促進胰島素分泌並抑制升糖素，從而幫助用家自然減少熱量攝取。

苗苗醫療 SEED MEDICAL 的服務優勢在於打破傳統診所冷冰冰的形象，提供「醫學評估＋個人化方案＋持續監測」的一站式服務，確保所有藥物均為 100% 原廠正貨，並提供一對一注射教學，消除用家疑慮。

合適的對象一般為BMI ≥ 30的人士，或BMI 27-29.9且伴隨相關健康問題（如血壓或血糖關注人士）。在用藥後，持續的醫療監測同樣重要，團隊會定期跟進用家狀況，以監測體重反應及身體耐受度，並按需要重驗肝腎功能或血糖，適時調整劑量，確保『瘦得快，更要瘦得安全。

