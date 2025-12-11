甲狀腺結節1種療法 12個月縮細八成

「甲狀腺結節」是甲狀腺組織不正常增生的腫塊——聽到這說法，很容易令人聯想到癌症。外科專科醫生陳永康表示，「根據形態分類，甲狀腺結節大致可分為囊腫性、實體性或混合性結節。的確，若根據病理分類，亦可分為良性或惡性結節，惡性結節亦即甲狀腺癌。但驗出甲狀腺結節亦無需太擔心，因為大部分都是良性的，由良性𨍭變成甲狀腺癌的機會低於百分之一。」

大部分甲狀腺結節的病人都沒有症狀，但亦有小部分會有以下症狀：

1.摸到頸的前方有腫塊。

2.壓迫性症狀——頸部有異物感，呼吸困難或吞嚥困難。

3.聲音沙啞。

陳醫生提醒，即使出現以上症狀也無需驚慌，因為可能性有很多，「始終甲狀腺結節是很常見的外科問題，女性比男性多，有以上症狀的話建議盡快諮詢醫生。」

甲狀腺結節若證實是良性，結節細小而又沒有明顯症狀（多因做其他檢查時發現），可以不即時處理，而定期覆診做超聲波追蹤監察。相反，若結節較大而又有症狀者，不論壓迫性症狀或外觀問題，可和醫生商議如何處理。

「手術切除是其中一個方法，但不是唯一方法，近年愈來愈常用的是在超聲波引導下，進行『甲狀腺結節射頻消融術』，不切除，但可將結節體積縮小，以達致緩減或消除症狀，並減少復發機會。」陳醫生說。

這種射頻消融術的過程，是在超聲波引導下，將電極針插入甲狀腺結節內，利用高頻震動的原理在針尖產生60-100℃的高熱，令結節組織產生凝固性壞死，再由身體慢慢吸收。手術過程中無需全身麻醉，可在局部麻醉或監察麻醉下進行，整個手術一般可在一小時內完成，大部分病人即日或翌日可出院，之後定期覆診。

射頻消融術是微創手術，病人頸部只會有一個或數個約1-2mm的傷口。但接受甲狀腺結節射頻消融術有以下幾點需注意，「首先，必須是一個良性、實體性結節；其次，射頻消融術只能將結節縮小和減低復發風險，而不能像手術切除般令結節完全消失。而消融手術過程雖只一小時內，但消融的效果需時，一般在消融手術後三個月可將結節縮小30-50%，六至十二個月可縮小約70-85%。」陳醫生表示，「當然，消融術效果始終因人而異，部分病人有可能需要接受多於一次的射頻治療。而射頻消融術本身亦有風險，詳情可問清楚醫生。」