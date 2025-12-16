長期暈陀陀?這部位穿窿恐致腦退化 深圳醫院引入十分鐘鼓膜修補術

隨著年紀增長，不少老友記開始出現聽力下降、甚至長期頭暈的問題。許多人以為這只是高血壓或身體退化引致，忍一忍就過。然而，深圳新風和睦家醫院耳鼻喉科黃羽張醫生指出，許多長者的頭暈其實源於「耳膜穿孔」，若不及時處理，不僅嚴重影響生活質素，更會大幅增加患上認知障礙症的風險。該院引入最新的「內窺鏡下人工生物膜鼓膜修補術」，無需開刀、無需住院，手術過程僅需約10至30分鐘，即做即走，成為不少大灣區患者的新選擇。



深圳新風和睦家醫院耳鼻喉科黃羽張醫生。

誤以為高血壓？長期頭暈竟是「耳膜穿窿」作怪

許多長者長期受頭暈困擾，看了內科、吃了血壓藥卻不見好轉，輾轉來到耳鼻喉科才發現真相。黃醫生解釋，耳膜穿孔不單影響聽力，更會讓內耳失去保護屏障。當冷風吹過、或者洗頭洗澡時有水進入，直接刺激內耳神經，就會引發強烈的眩暈感。不少患者在修補耳膜後，眩暈症狀往往能得到顯著改善，生活質素隨之大幅提升，不再因為怕暈而整天躺在床上不敢出門。

聽力受損＝大腦萎縮？揭開腦退化三大元兇

除了頭暈，聽力受損更是腦退化的隱形殺手。2024年《刺針》報告已將「未經治療的聽力損失」列為中年人群最大的可修飾痴呆風險因素。黃醫生解釋，聽力與腦健康之間存在「三管齊下」的惡性循環：「首先是『資源侵佔』，當聽不清楚時，大腦像晶片過熱一樣，需調用負責記憶和推理的資源去『用力聽』，導致大腦長期超負荷；其次是『腦結構重塑』，長期缺乏聲音刺激，負責聽覺和語言的大腦皮層會萎縮；最後是『社交隔離』，因聽不清而怕與人溝通，變得孤僻，缺乏社交刺激進一步加速認知衰退。研究更顯示，若同時患有視力與聽力障礙（DSI），其患上認知障礙的風險更是正常人的8倍。」

告別傳統開刀苦 「生物膜」修復如貼手機膜

以往傳統的補耳膜手術令不少長者卻步，因為需要在耳後開刀切口、取自身的筋膜或軟骨修補，術後需住院3至4天，且傷口疼痛、易感染，甚至有機會留疤。深圳新風和睦家醫院引入的「內窺鏡下人工生物膜鼓膜修補術」則徹底改變了這一現狀。新技術利用耳道內窺鏡，將特殊的人工生物膜像「貼手機保護貼」一樣，配合生物膠水貼在穿孔處。

由於無需耳後切口，無創手術過程僅需約10至30分鐘，而且恢復極快，患者無需住院，術後觀察約2小時即可出院，即使是深港即日來回也無壓力，費用更比傳統手術節省約七至八成。在聽力改善方面，術後聽力平均可提升10至20分貝，尤其在茶樓、地鐵等嘈雜環境下的言語識別率明顯改善，能有效過濾雜音，讓長者聽得更清楚，間接減緩了社交隔離的風險。

40歲是關鍵 「靜息態腦電」黑科技提早15年預警

除了手術治療，預防同樣重要。黃醫生建議，聽力篩查應像大腸癌篩查一樣，從40歲開始就要關注。為了更早識別腦退化風險，醫院更引入了基於靜息態腦電的「認知風險篩查系統E-CDS」。這項創新科技不同於傳統腦電圖，它能在患者處於放鬆狀態下，捕捉特定的腦電波，結合AI演算分析發現，如Theta波和Gamma波的異常。這些微小的變化往往比臨床症狀早出現15至20年。一旦發現異常，醫療團隊可即時介入，透過經顱磁刺激（rTMS）、認知訓練及生活方式指導，在「輕度認知障礙（MCI）」階段實現逆轉。

深圳新風和睦家醫院採用港式醫療管理，提供多學科聯合會診（MDT）。針對聽力受損的長者，不單只看耳鼻喉科，更會聯同神經內科、營養科及心理科，全方位評估血管硬化、睡眠質素等潛在風險，制定個性化的護腦方案。對於想要北上求醫的港人，這類結合了尖端篩查科技與無創手術的一站式服務，無疑提供了更便捷、高效的健康選擇。

