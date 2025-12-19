播道醫院六十週年：以醫為愛　以愛為醫

六十年光陰，見證一份初心不改的承諾。播道醫院自1965年成立以來，憑著「全人醫治」的信念，致力為市民提供優質且可負擔的醫療服務，全面關顧病人身、心、社、靈的需要，得到市民大眾的支持和信任。隨著時代轉變，醫院雖然與時並進，唯獨那份至誠初心卻始終如一。



播道醫院院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生表示，六十年代，香港社會醫療服務匱乏，兩位熱心的傳教士有感許多基層市民無法負擔昂貴的醫療服務，攜手創辦恩泉診療所（即播道醫院的前身），矢志為大眾提供優質且可負擔的醫療服務，同時彰顯上帝的慈愛與平安。及後在現址興建醫院，並於1965年正式投入服務。經過六十載的努力耕耘，播道醫院已經成為服務專業可靠，口碑載道的非牟利醫院。

播道醫院前身為恩泉診療所，由兩位熱心宣教士創辦。

忠實醫療夥伴 守護市民健康

播道醫院以門診服務為重點，力推家庭醫學服務，亦配合不同專科服務。徐院長強調，醫院除了提供治療服務外，更希望能夠成為市民的健康夥伴，提醒他們關注身體健康，做好預防措施，防患於未然。因應社會高齡化，院方近年積極推廣各類型的健康篩查服務，包括內視鏡檢查、肺部健康檢測和肝纖維掃描等，引入先進醫療器材，如無輻射性的肝纖維掃描儀（FibroScan）、雙能量X光骨質密度檢查系統（DEXA）、以及數碼正電子及電腦掃描系統等。

徐院長續稱，正電子及電腦掃描系統能識別癌細胞分布位置和偵察細小早期病徵，對癌症治療很有幫助。然而，坊間提供的正電子及電腦掃描服務費用昂貴，播道醫院得到捐贈者資助，因而能提供一般市民也有能力支付的檢測服務；這個例子體現了醫院堅持提供優質且可負擔醫療服務的理念。

播道醫院院長兼醫務行政總監徐兆恒醫生期望，醫院繼往開來，為市民提供更多元化、更全面的服務。

另外，院方亦致力優化軟件配套，如開發手機應用程式，讓病人可自行查閱醫療記錄，包括就診記錄、藥物記錄、化驗報告、放射報告和過敏記錄，追蹤個人健康狀況。今年，醫院再次獲得為期三年的澳洲醫療服務標準委員會(ACHS)EQuIP7全面認證，確保服務達到國際標準。

連結社區 傳遞關愛

作為社區醫院，院方著重與社區的連繫，並夥拍不同的社福機構，舉辦社區服務，例如跟播道兒童之家、寶血兒童村及善牧會合辦名為「Right Care, Right Time and Right Team Project」（簡稱3R項目），由香港公益金支持。院方擔任醫療夥伴，為兒童院孩子提供綜合醫療和心理服務，包括評估、家長參與和個案規劃，幫助弱勢兒童及時獲得適切照顧。

另外，醫院也經常應邀到不同的長者中心或學校舉辦講座，分享健康資訊，藉此加強與社區人士的溝通。更值得一提的，是醫院成立了一支「醫天使」義工隊，由院牧帶領約百多名基督徒義工，支援探訪病人、舉辦癌症支援小組、健康講座和健康宣傳活動，將關愛從醫院延伸至社區。

播道醫院於2012年成立醫天使義工隊。

擴充規模 拓展醫療新篇章

社會人口持續高齡化，預料未來對於醫療服務的需求有增無減。播道醫院銳意為更多有需要的市民提供醫療服務。徐院長稱，院方今年7月獲城市規劃委員會批准修訂建築物原址的建築高度限制，可將原有5層大樓擴充，預計可提供更多住院單位、日間病床、日間化學治療室、手術室及內窺鏡檢查室，並且將提供24小時門診服務。新醫院落成後相信能滿足人口高齡化帶來的醫療需求，減輕公營醫療負擔。另外，新醫院將引入智慧醫療設施，優化診症室和檢查設備，提供更多專科服務。院方亦會考慮在不同社區成立醫療診所或中心，服務不同社區的市民。

為配合六十週年紀念，播道醫院以「以醫為愛，以愛為醫」為慶祝主題。徐院長解釋：「『以醫為愛』是秉持兩位宣教士的創院初心，希望大眾透過優質且專業的醫療服務同時感受上帝的慈愛；『以愛為醫』是強調愛是醫療核心，醫療服務不僅靠醫療技術，還包括關懷和支持病患者心靈上的需要，體現『全人醫治』的理念。」簡單的八個字背後蘊含深遠的意義和宏大的願景。

慶六十週年 回饋社區

院方為感謝市民一直以來的支持，特別推出多項優惠，包括放射診斷服務和體檢服務優惠，前者專為經註冊西醫和醫管局轉介的病人而設，以不同折扣使用正電子掃描（PET CT）、磁共振掃描（MRI）或電腦掃描（CT Scan）檢查服務；後者讓市民以優惠價錢選用兩項涵蓋數十項重點檢查項目的身體檢查計劃。另外，由2025年12月至2026年3月31日非假期日子，於下午5時後登記的全科病人，可獲港幣60元的診金減免（必須同時受醫生診症及領取藥物/接種疫苗）。

