兒童濕疹 家長多迷思 要抽血驗致敏原？必須搽類固醇藥膏？

兒童濕疹是近年持續受關注的問題，據統計，本港大約每6名小朋友就有一個患有濕疹，而且大多在5歲前就開始出現症狀。家長既擔心小朋友辛苦，又擔心用藥會有副作用，更擔心會否斷尾……以下是濕疹兒童家長常見的4大迷思，由皮膚科專科醫生陳厚毅逐一拆解：

迷思1：應怎樣替小朋友戒口？



陳醫生表示，不少家長覺得小朋友患了濕疹，就不能吃一些被認為有「濕毒」的食物，包括牛、羊、海鮮等，「其實，濕疹有機會和食物無關，戒口未必有幫助，若胡亂戒口可能令小朋友缺乏足夠的營養。」

他提醒，本港最常見的致敏原食物要數雞蛋、花生、海鮮（例如魚蝦蟹、貝殼類）、堅果等。此外其他食物也可以誘發過敏而令濕疹變得更差，例如小麥、黃豆，甚至一些水果例如奇異果、芒果等。家長應從小朋友的飲食習慣和通過日常生活的觀察，找出影響孩子的致敏原食物，趨吉避凶，濕疹復發或轉差的機會就會減少。

迷思2：孩子需要抽血檢測致敏原嗎？



陳醫生指出，抽血驗致敏原與否應看臨床需要，並不是必須的。「如果從日常觀察中可找出致敏食物，減少濕疹發作，就不一定需要。家長也可以讓小朋友從小量開始嘗試不同的固體食物，慢慢遞增，減低誘發濕疹機會。當然，如無法找到小朋友對哪些食物敏感，可諮詢醫生進行皮膚點刺測試或抽血檢測。」

但要注意，抽血檢測前不要刻意替小朋友戒口。另外，食物過敏有機會隨著時間而改變，所以家長需持續留心小朋友的過敏情況。

迷思3：小朋友可否不用類固醇？



「很多家長都知道小朋友濕疹急性發作時可能要搽類固醇藥膏，但又擔心會有副作用。其實類固醇應用在濕疹已有半個世紀，只要依照醫生指示使用，症狀轉好即停，可將副作用減至最低。而隨著醫學發展，現時也有很多不含類固醇的濕疹外用藥物，包括免疫抑制劑、外用PDE4抑制劑、口服JAK抑制劑、生物製劑等，不一定要用類固醇的。」陳醫生說。

迷思4：如何護理濕疹小朋友的皮膚？



「小朋友的濕疹大部分和遺傳有關，現時秋冬季是發作高峰期，但本港夏天炎熱潮濕，也會增加發作。建議濕疹風險高的小朋友（例如父母有過敏症狀），由出生開始，不論有否出現濕疹症狀，都應在每次洗澡後替他塗搽潤膚膏，方法是洗澡後皮膚仍有少許水分時立即薄薄的塗搽全身，然後再穿衣服。若小朋友已出現了濕疹症狀，可待潤膚膏完全吸收後再在患處塗搽醫生處方的藥膏。」陳醫生說。

家長需緊記不要用有香料成分的潤膚膏，當然若塗搽後令小朋友皮膚出現過敏也不可再用。至於替小朋友洗澡的水，最好是和體溫相仿的40℃以下，切勿太熱，盡量選擇淋浴，而不是沐浴，而每天洗澡的時間也不要超過5分鐘。