視網膜靜脈阻塞 抑制血管生成素-2療效高

視網膜位於眼球後方，俗稱「眼底」，上面布滿血管，包括動脈（負責血液流入）和靜脈（負責血液流出），兩者在視網膜上都像樹一般有很多分支，亦有很多交叠的點。動脈和靜脈都經由同一出入口，若這出入口因某種原因收窄，或交叠位置的動脈硬化，或本身眼壓過高，便有機會壓著靜脈並造成「視網膜靜脈阻塞」（Retinal Vein Occlusion，RVO）。

眼科專科醫生高嘉莉

眼科專科醫生高嘉莉表示，「由於靜脈是負責把血液帶走，一旦阻塞便會造成血液滯留。初起時病人大多沒有症狀，但日久就有機會引起黃斑水腫，即血管滲水或滲血，引起視野模糊，直線看出來變彎曲，光暗對比較差，眼前出現浮游物，或視野範圍出現一塊黑影等症狀。這時若不處理，發展下去有機會出現另一個併發症：青光眼，症狀包括頭痛、作嘔、流眼水、視野逐步收窄，最終可以致盲。」

高醫生提醒，不論什麼原因引致的視網膜靜脈阻塞，一旦發展成黃斑水腫，都有機會造成永久性的視力創傷。而視網膜靜脈阻塞又稱為「眼中風」，因為它的風險因素和心腦血管病有部分相似，例如年齡、三高等，亦可像中風般毫無預警地突然出現急性症狀。

視網膜靜脈阻塞越早發現並採取適當的治療，保存視力的效果越理想。高醫生表示治療有兩大方案：眼內注射及激光治療。而眼內注射藥物主要有三大類：

1.類固醇——可以有效減少黃斑水腫，但有相對的副作用，例如有機會加速白內障形成、增加患青光眼風險等，有機會增加病人的治療負擔。

2.抗「血管內皮生長因子」（VEGF）藥物——原理是針對血管，減少滲漏，以及減少發炎反應。

3.雙抗藥物——同時抗「血管內皮生長因子」及「血管生成素-2」（ANG-2）。高醫生解釋表示，「 血管生成素-2這個因子會使血管變得不穩定，並增加對血管內皮生長因子及其他發炎因子的敏感度。雙抗藥物同時抑制兩個因子，對減輕因視網膜靜脈阻塞引起的黃斑水腫會更有效。另外有研究顯示，視網膜靜脈阻塞患者眼內的血管生成素-2濃度，是各種視網膜病變之中最高的，因此抑制血管生成素-2對治療視網膜靜脈阻塞尤其重要。」

另一種治療方案則是採用激光，「激光主要針對黃斑水腫，目標是刺激視網膜，讓它自行吸收滲漏的液體，缺點是激光始終有一定的創傷性。由於近年藥物發展越來越先進，眼內注射大部分情況下可作為視網膜靜脈阻塞的第一線治療，副作用相對較少，以雙抗藥物為例可能出現的副作用包括針口發炎等，但出現的比率不高。但激光亦是常用的方法，除了作為第二線治療，若視網膜有增殖性的病變例如血管增生，很多時也需要用激光將新增的血管清除。」高醫生說。