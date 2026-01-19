告別左耳入右耳出　佳健素魚油補充關鍵營養　提升閱讀力串字力

在香港，「相差一分，排名跌十位」不只是說說而已，而是許多家庭的真實壓力。從清晨到深夜，爸媽的行程表猶如作戰地圖，然而最令人無力的，往往不是行程緊湊，而是孩子坐在書桌前卻「魂遊太虛」——專注力渙散、功課拖拉，親子關係在催促與抗拒之間日益緊繃。



許多時候，孩子學習表現不理想，並非全因無心向學或不夠聰明，而是大腦缺乏關鍵營養的支援。研究發現，不論是專注力不足¹或閱讀發展遲緩的兒童²，體內的Omega-3脂肪酸水平都明顯偏低，嚴重影響孩子的學習日常。

魚油EPA：大腦的「訊號增強器」

EPA和DHA都是對人體非常重要的營養：Omega-3脂肪酸。可從魚油獲取的EPA 是大腦傳送訊息的關鍵營養，有助維持細胞膜的流動性，直接影響大腦接收與處理資訊的效率。

大腦內的EPA一旦 不足，就會像「寬頻接頭生鏽」般，出現訊號接收不良、網速很慢、容易斷線似的問題，導致小朋友難以維持專注，出現「左耳入右耳出」的狀況。除了接收訊息外，充足的EPA還能確保大腦發出的指令更加流暢，例如有助控制手部小肌肉，改善寫字的掌控力與字體工整度。

如先天EPA和DHA水平較低 小朋友需額外補充魚油

人體雖然能將亞麻籽中的ALA(Omega-3)轉化為EPA和DHA，但此轉化能力取決於先天基因FADS³。由於每個人的基因不同，即使兩位同齡小朋友進食相同份量的Omega-3，兩人體內的EPA與DHA水平也可能大不相同。因此有些人天生需要補充更多的Omega-3。若忽略子女日常的Omega-3攝取，或會導致EPA和DHA不足，影響他們的學習與發展。

若小朋友Omega-3水平不足，亦可能會出現皮膚乾燥、頭髮暗淡或「無光澤」、嘴唇易脫皮等表面徵狀²。這些雖非最科學的診斷依據，但仍可作為參考。家長可多加留意，觀察子女會否有這些情況。

多少魚油 EPA 才能提升專注力？臨床實證是最佳答案

香港人的Omega-3水平在亞洲僅排第七⁴，遠低於前列的日本和南韓⁵。說明不論基因如何，香港人普遍都需要增加Omega-3的攝取量。

目前Omega-3攝取量並無統一標準，除了進食魚類外，另一較方便的選擇是服用魚油補充劑。市面上大多數魚油產品只標示成分含量，個別產品則追求高純度，卻缺乏針對實際成效的臨床驗證。然而，「佳健素魚油」以19份臨床研究為基礎，建立科學實證標準，累計參與研究者超過1000人⁶。

根據19項臨床數據，針對提升專注力和學習能力的最佳每日攝取量為EPA 558mg；DHA 174mg；GLA 60mg，即9：3：1的成分比例。實證效果包括：服用3個月後，提升閱讀能力3倍、串字能力5倍、手寫字體準確度及工整度明顯改善等⁷。

牛津大學證「931黃金配方」：不只魚油，更是智慧配方

佳健素®魚油的優勝之處，在於其獨特比例配方， 這高EPA配方並非隨意的數字，而是經過精密計算的營養方程式。首先，魚油中的EPA 負責增強大腦的訊息接收和傳送，對專注力、記憶力、頭腦清晰等有提升的作用。另外，EPA更有抗炎等對心管血健康有益的功能⁸。其次，DHA是構建大腦神經網絡的重要營養，佔神經細胞膜結構達50%，擔任維持神經細胞功能的角色⁹。

佳健素®除了魚油之外，更加入天然月見草油，提供護腦抗炎成分 GLA。GLA 能減少發炎，並與 EPA 產生協同作用¹⁰，比服用純魚油更能有效支援大腦運作¹¹，以及平衡體內脂肪酸。

佳健素®從大腦營養著手，重拾學習自信與親子平和

「與其每天重複催促，不如給孩子一份有實證的營養支援。」這不是口號，而是理性的選擇。當孩子的大腦獲得充足所需營養，自然更能坐得住、學習更專心投入，並減少衝動行為，在成績與情緒上同步進步。

EQUAZEN®佳健素是擁有25年歷史的英國Omega-3品牌。魚油提取自南半球深海鯷魚和沙甸魚等，經分子蒸餾與冷凍技術去腥提純，獲 GOED 國際魚油品質最高認證。每批均經第三方檢測，確保符合歐洲安全標準，全家可安心服用。

佳健素®限時新年優惠：$680可獲三個月服用量

想試下佳健素®專注魚油幫唔幫到小朋友？立即以「專注價」訂購試用。新年前開始打定底，準備新學期開始！另外，買來送給有小朋友的親朋好友也是十分實用的禮物之選！

產品：EQUAZEN佳健素專注魚油咀嚼丸 180粒

細細粒容易服用，士多啤梨味咀嚼軟膠囊，小朋友最Like！

每2粒含量：EPA 186mg, DHA 58mg, GLA 20mg

使用建議：咀嚼後吞服。首三個月，每日6粒；其後每日2粒餐後服用。3歲以上適用。

