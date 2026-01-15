經常減肥失敗？藥劑師揭4大餓底原因　實證無需節食躺着瘦

踏入新一年，是否又訂下目標決心要減肥？但往往最難過的關口不是運動，而是你的「餓底」體質。不少人減肥失敗的主因，都源於「口痕」，但原來未必與意志力薄弱有關，而是你可能中了「餓底」魔咒。這次請來藥劑師Terrence為大家拆解4個令你長期減肥失敗的「餓底」原因，原來除了生活習慣，腸道健康亦是關鍵之一。



拆解 4 大「餓底」原因 你中了幾多個？

藥劑師Terrence指出，很多人覺得「肚餓」，其實是身體發出的錯誤訊號。以下四大原因，最易令人不知不覺吃多了：

1. 飲水不足，口渴當肚餓

大腦有時會混淆口渴和飢餓的訊號。當你感到肚餓時，可能只是身體缺水。試着先喝一杯水，飢餓感可能就會消失。

2. 睡眠不足，食慾荷爾蒙失調

長期熬夜或睡眠不足，會導致體內抑制食慾的「瘦素」（Leptin）分泌下降，而刺激食慾的「飢餓素」（Ghrelin）卻會上升，令你特別想吃高熱量食物。

3. 壓力大，情緒性進食

壓力大時，身體會分泌皮質醇（Cortisol），這會令人更渴望進食甜食或炸物來紓緩情緒，形成「壓力肥」。

4. 腸內壞菌太多，想食「垃圾食物」

這是最常被忽略的一點，藥劑師Terrence解釋，當腸道壞菌太多時，它們會釋放訊號「操控」大腦，令你特別想吃高糖、高脂的「垃圾食物」來餵飽這些壞菌。如果你發現自己總是控制不住想吃零食，很大機會是腸道菌叢失衡了。

藥劑師建議由根本做起 補充益生菌踢走「餓底」

既然第4點是生理上的失調，單靠意志力戒口往往失敗。藥劑師Terrence建議，要解決「餓底」體質，最有效的方法是補充合適的益生菌，平衡腸道菌，增加體內「瘦菌」。

來自英國的ProVen SlimFit益生菌瘦身排毒配方（50 Billion），它專為體重管理而設，從根源改善腸道環境。

獨有專利配方 3招幫你「躺着瘦」

ProVen SlimFit採用醫學級Lab4®益生菌配方，並加入針對瘦身的專利成分，發揮協同效應：

• 不再亂吃：透過調節腸道益菌及壞菌分布，改善因腸道功能失調而導致的食慾不穩，自然減少「口痕」衝動。

• 阻隔脂肪吸收：含有專利「胚芽乳酸桿菌」，具有膽鹽水解酶活性，能有效抑制脂肪消化吸收，從源頭減少熱量攝取。

• 提升代謝率：改善腸道健康，提升身體新陳代謝，即使食多了也不怕輕易反彈 。

歐洲大型實證 無需節食體重腰圍齊齊跌

很多人減肥最怕要地獄式節食或瘋狂做運動。ProVen SlimFit最吸引之處，在於其歐洲最大型的雙盲臨床測試實證。數據指出，測試者在沒有刻意節食或增加運動量的情況下，服用3個月後得出驚人數據：

• 體重：下降高達5%

• 腰圍：減少高達2.7cm

• 臀圍：減少高達2.8cm

• BMI：下降最高1.5

此外，對於有排便煩惱的人士，實證顯示服用2星期內，排便次數平均增加了 3.3次，有效清走宿便。

安全可靠 絕無西藥副作用=

相比起坊間的減肥藥（可能引致頭暈、手震）或酵素，ProVen SlimFit成分天然，不含西藥、不含防腐劑，絕無副作用。加上採用專利TriPhase及StabilityMax技術，確保益生菌活性，開封後亦無需冷藏，方便隨身攜帶。

藥劑師Terrence提醒，減肥方法五花八門，選擇有臨床實證及成分天然的產品，才能瘦得健康又持久，避免因極端節食而導致的新陳代謝減慢與反彈。

